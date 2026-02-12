RBSE Board Exam 2026: राजस्थान बोर्ड परीक्षाएं शुरू, नकल रोकने के लिए सख्त इंतजाम, उड़न दस्ते रखेंगे हर सेंटर पर नजर

RBSE Board Exam 2026: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं आज से प्रदेशभर में शुरू हो गई हैं. 10वीं की परीक्षा 28 फरवरी तक व 12वीं की परीक्षा 11 मार्च तक आयोजित की जाएगी. इस वर्ष राज्यभर में कुल 20 लाख 26 हजार परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं.
RBSE Board Exam 2026: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पहली बार दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं एक ही पारी में सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक आयोजित की जा रही है. परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए निर्धारित समय से 15 मिनट पहले पहुंचना अनिवार्य किया गया है.
पहले दिन 10वीं कक्षा की अंग्रेजी तथा 12वीं कक्षा की मनोविज्ञान विषय की परीक्षा आयोजित की गई. परीक्षाओं के सुचारु संचालन के लिए प्रदेशभर में 6 हजार से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. जयपुर जिले में 500 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हो रही है, जिनमें 397 सरकारी एवं 103 निजी विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है.
उड़न दस्ते की टीम तैनात की गई
जयपुर जिले में 10वीं कक्षा के 1 लाख 1 हजार 792 तथा 12वीं कक्षा के 96 हजार 219 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं. परीक्षा को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है. जिले में 9 उड़न दस्तों का गठन किया गया है, जो विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर सतत निगरानी रखेंगे. प्रत्येक तीन ब्लॉक पर एक उड़न दस्ते की टीम तैनात की गई है. शिक्षा विभाग ने सभी केंद्राधीक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करते हुए नकल रोकने, समयबद्ध संचालन तथा विद्यार्थियों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया है. बोर्ड परीक्षाओं को लेकर विद्यार्थियों में उत्साह के साथ-साथ परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाएं भी सुदृढ़ दिखाई दीं.
मुख्य बिंदु
10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा आज से शुरू.
दसवीं बोर्ड परीक्षा 28 फरवरी तक 12वीं की परीक्षा चलेगी 11 मार्च तक.
प्रदेश भर में 20 लाख 26 हजार अभ्यर्थी देंगे बोर्ड परीक्षा.
सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक आयोजित होगी बोर्ड परीक्षा.
पहले दिन 10वीं की अंग्रेजी व 12वीं की मनोविज्ञान की परीक्षा.
प्रदेश भर में 6 हजार से अधिक बनाए गए परीक्षा केंद्र.
जयपुर जिले में 500 परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा आयोजित.
397 सरकारी व 103 निजी स्कूलों में बनाए गए परीक्षा केंद्र.
जयपुर जिले में 10वीं के परीक्षा में 1 लाख 1 हजार 792 छात्र.
12वीं कक्षा के लिए 96 हजार 219 छात्र.
सुरक्षा को लेकर जिले में 9 उडने दस्तो की टीमे गठित.
तीन ब्लॉक पर एक उड़न दस्ते की टीम होगी मुस्तैद.
तनाव में आने वाले बच्चों के लिए भी बोर्ड ने अलग से स्ट्रेटजी बनाई
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं में पहली बार कई नवाचार नजर आ रहे हैं मार्च में होने वाली परीक्षा पहली बार फरवरी के शुरू में करवाई जा रही है तो वहीं 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं सुबह-शाम के अलग-अलग शिफ्ट में आयोजित हुआ करती थी जो की पहली बार एक शिफ्ट में आयोजित करवाई जा रही है. हालांकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस टाइम टेबल में कम छात्रों वाले विषय के हिसाब से अल्टरनेट बनाया है. वहीं परीक्षा फोबिया में परीक्षा के तनाव को लेकर तनाव में आने वाले बच्चों के लिए भी बोर्ड ने अलग से स्ट्रेटजी बनाई है.
पूर्व सालों के टॉपर बच्चों की आंसर शीट को हल करवाने के साथ-साथ ही बच्चों के तनाव के लिए काउंसलिंग के लिए टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध करवाए गए हैं. जिस पर बच्चे बात करके अपना तनाव कम कर सकते हैं, ऐसे में दसवीं की परीक्षा 28 फरवरी तो 12वीं की परीक्षा 11 मार्च तक संचालित होने वाली इस परीक्षा के लिए शिक्षा विभाग सहित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तमाम अधिकारी सुरक्षा को लेकर मुस्ताक है.
