राजस्थान में आज से बोर्ड की जंग शुरू! 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स परीक्षा मैदान में, 6 हजार से ज्यादा सेंटर तैयार

Rajasthan Board Exam 2026: राजस्थान में आज से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं. प्रदेशभर में 20 लाख 26 हजार से अधिक विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं. परीक्षा सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक एक पारी में आयोजित हो रही है और छात्रों को 15 मिनट पहले प्रवेश दिया जा रहा है. पहले दिन 10वीं की अंग्रेजी और 12वीं की मनोविज्ञान की परीक्षा हो रही है. सुरक्षा के लिए प्रदेश में 6 हजार से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं.
 

Published: Feb 12, 2026, 08:22 AM IST | Updated: Feb 12, 2026, 08:22 AM IST

Rajasthan Board Exam 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से पूरे प्रदेश में शुरू हो गई हैं. प्रदेश भर में इसे लेकर उत्साह और हलचल का माहौल है. इस वर्ष कुल 20 लाख 26 हजार अभ्यर्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. दसवीं बोर्ड की परीक्षाएं 28 फरवरी तक चलेंगी, जबकि 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 11 मार्च तक आयोजित की जाएंगी.

दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं सुबह एक ही पारी में आयोजित की जा रही हैं. परीक्षा का समय सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक निर्धारित किया गया है. बोर्ड प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र में 15 मिनट पहले प्रवेश दिया जाएगा, ताकि समय पर बैठने और औपचारिकताएं पूरी करने में कोई परेशानी न हो. पहले दिन 10वीं कक्षा की अंग्रेजी और 12वीं कक्षा की मनोविज्ञान विषय की परीक्षा आयोजित हो रही है.

कुल 500 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित
प्रदेशभर में परीक्षा के लिए 6 हजार से अधिक केंद्र बनाए गए हैं. जयपुर जिले में भी व्यापक तैयारियां की गई हैं. यहां कुल 500 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित होंगी, जिनमें 397 सरकारी और 103 निजी विद्यालय शामिल हैं. जयपुर जिले में 10वीं कक्षा के 1 लाख 1 हजार 792 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं, जबकि 12वीं कक्षा के लिए 96 हजार 219 छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं.

9 उड़नदस्ता टीमों का गठन
परीक्षा की शुचिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. जयपुर जिले में 9 उड़नदस्ता टीमों का गठन किया गया है, जो परीक्षा केंद्रों पर औचक निरीक्षण करेंगी. प्रत्येक तीन ब्लॉकों पर एक उड़नदस्ता टीम तैनात रहेगी, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या नकल की आशंका पर तुरंत कार्रवाई की जा सके.

बोर्ड परीक्षाओं को लेकर विद्यार्थियों और अभिभावकों में उत्साह के साथ-साथ हल्का तनाव भी देखा जा रहा है. प्रशासन ने छात्रों से अपील की है कि वे समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें और सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर आएं. कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच आज से शुरू हुई यह परीक्षा राज्य के लाखों विद्यार्थियों के भविष्य की दिशा तय करेगी.

