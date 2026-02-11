Zee Rajasthan
अब कॉपियां हाथ से नहीं, कंप्यूटर पर होंगी चेक! 12 फरवरी से राजस्थान में बोर्ड परीक्षाओं का आगाज

CBSE Digital Evaluation 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) अब परीक्षा मूल्यांकन में डिजिटल क्रांति लाने जा रहा है. अगर आप 2026 में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं या आपके घर में कोई छात्र है, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है.

Published: Feb 11, 2026, 06:16 PM IST

CBSE Digital Evaluation 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) अब परीक्षा मूल्यांकन में डिजिटल क्रांति लाने जा रहा है. अगर आप 2026 में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं या आपके घर में कोई छात्र है, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. CBSE ने अपनी मूल्यांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसे ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) कहा जा रहा है.

अब टीचर्स को कॉपियों के बंडल लेकर बैठने की जरूरत नहीं होगी. छात्र उत्तर पुस्तिका में जो लिखेंगे, उसे स्कैन करके कंप्यूटर पर अपलोड कर दिया जाएगा. टीचर्स अपने स्कूल या सेंटर पर बैठकर डिजिटल तरीके से स्क्रीन पर कॉपियां चेक करेंगे. अक्सर शिकायत रहती थी कि नंबर जोड़ने में गलती हो गई. अब कंप्यूटर खुद नंबर जोड़ेगा, इससे मैन्युअल गलती की गुंजाइश खत्म हो जाएगी.

साथ ही कॉपियों को इधर-उधर भेजने में जो समय खराब होता था, वह भी बचेगा. इससे रिजल्ट जल्दी घोषित हो सकेंगे. पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी, जिससे गड़बड़ी की आशंका कम रहेगी. बाद में नंबरों के वैरिफिकेशन के लिए चक्कर काटने की जरूरत भी कम होगी. यह पेपरलेस प्रोसेस है, जो प्रकृति के लिए भी अच्छा माना जा रहा है.

CBSE ने स्कूलों को सख्त हिदायत दी है कि वे अपनी कमर कस लें. स्कूलों को अपने कंप्यूटर लैब अपडेट करने होंगे, जिसमें तेज इंटरनेट कम से कम 2 MBPS और अच्छा हार्डवेयर होना चाहिए. इसके साथ ही स्कूलों को 13 फरवरी 2026 तक अपने सभी 11वीं और 12वीं पढ़ाने वाले टीचर्स का डेटा अपडेट करना होगा.

अगर किसी स्कूल ने इसमें देरी की, तो उनका रिजल्ट रोका जा सकता है. बोर्ड टीचर्स को इस नए सिस्टम के लिए खास ट्रेनिंग भी देगा. बोर्ड ने यह भी साफ कर दिया है कि इस काम में किसी भी तरह की लापरवाही को परीक्षा में बाधा माना जाएगा और स्कूल पर सख्त कार्रवाई हो सकती है.

कल से राजस्थान में शुरू होंगी बोर्ड परीक्षाएं

राजस्थान में बोर्ड परीक्षाओं का काउंटडाउन खत्म हो गया है. कल यानी गुरुवार से प्रदेश भर में परीक्षाएं शुरू हो रही हैं. इस बार बोर्ड ने परीक्षाओं को 'नकल विहीन' और सुरक्षित बनाने के लिए काफी कड़े इंतजाम किए हैं. इस साल लगभग 19 लाख 90 हजार स्टूडेंट्स परीक्षा देंगे. प्रदेश भर में 6,194 सेंटर बनाए गए हैं. 10वीं (सेकेंडरी) में सबसे ज्यादा 10.68 लाख छात्र हैं. वहीं 12वीं (सीनियर सेकेंडरी) में करीब 9.10 लाख छात्र शामिल होंगे.

बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ के अनुसार, इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, ताकि मेहनत करने वाले बच्चों के साथ नाइंसाफी न हो. पहली बार जिलों के 'अभय कमांड सेंटर' से सीधे सेंटर्स की मॉनिटरिंग होगी. यानी पुलिस और प्रशासन की नजर हर गतिविधि पर रहेगी.

सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं. परीक्षा के दौरान अचानक चेकिंग के लिए विशेष दलों और उड़नदस्तों की तैनाती की गई है. सभी स्टूडेंट्स अपना एडमिट कार्ड और जरूरी स्टेशनरी एक बार जरूर चेक कर लें. ताकि परीक्षा केंद्र पर परेशानी न हो. सेंटर पर समय से कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचें. साथ ही किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या अनुचित सामग्री साथ न रखें.

