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राजस्थान में इस बार जून से पहले बोर्ड रिजल्ट! शिक्षा विभाग ने परिणाम जारी करने की तैयारी की पूरी

Rajasthan Board Results 2026: प्रदेश में इस बार बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. पहली बार मार्च माह में ही 10वीं और 12वीं कक्षाओं के परिणाम जारी करने की तैयारी शिक्षा विभाग द्वारा कर दी गई है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByDinesh Tiwari
Published:Mar 17, 2026, 02:20 PM IST | Updated:Mar 17, 2026, 02:20 PM IST

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राजस्थान में इस बार जून से पहले बोर्ड रिजल्ट! शिक्षा विभाग ने परिणाम जारी करने की तैयारी की पूरी

Rajasthan Board Results 2026: प्रदेश में इस बार बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. पहली बार मार्च माह में ही 10वीं और 12वीं कक्षाओं के परिणाम जारी करने की तैयारी शिक्षा विभाग द्वारा कर दी गई है. विभागीय सूत्रों के अनुसार, 10वीं कक्षा का परिणाम 20 मार्च को जबकि 12वीं कक्षा का परिणाम 28 मार्च को घोषित किया जा सकता है.

अब तक परंपरागत रूप से बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जून माह में जारी होते थे, लेकिन इस बार समय से पहले परिणाम जारी कर छात्रों को राहत देने की कोशिश की जा रही है. खास बात यह भी है कि इस बार 12वीं से पहले 10वीं का परिणाम घोषित किया जाएगा, जो पहले आमतौर पर एक साथ या बाद में आता था.

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10वीं बोर्ड की परीक्षाएं 12 से 28 फरवरी के बीच आयोजित की गई थीं. इस बार 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं को मिलाकर करीब 20 लाख विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं. उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य तेजी से जारी है, जिसमें 35 हजार से अधिक शिक्षक जुटे हुए हैं, ताकि समय पर परिणाम घोषित किया जा सके.

वहीं 5वीं और 8वीं कक्षा के बोर्ड परिणाम भी जल्द जारी होंगे. शिक्षा विभाग 24 मार्च को इन दोनों कक्षाओं का परिणाम घोषित करने की तैयारी में है. शिक्षा विभाग का मानना है कि समय पर परिणाम जारी होने से नए शिक्षा सत्र की शुरुआत सुचारू रूप से हो सकेगी और विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई व प्रवेश प्रक्रियाओं में किसी प्रकार की देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा. इस बदलाव को शिक्षा व्यवस्था में सुधार और बेहतर प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

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