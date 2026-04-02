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राजस्थान में पुताई करने वाले के बेटे ने किया टॉप, शिक्षा मंत्री ने दिया ऐसा दमदार तोहफा कि हर कोई कर रहा तारीफ

Jaipur News: राजस्थान में सरकारी स्कूल के छात्रों ने कमाल कर दिया है. 12वीं बोर्ड में राज्य स्तर पर टॉप करने वाले टॉपर्स को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दी बधाई दी है. तीनों मेधावी छात्रों का मंत्री आवास पर अभिनंदन किया और कहा कि सरकार इनकी यूपीएससी की तैयारी का खर्च उठाएगी.

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByDeepak Goyal
Published:Apr 02, 2026, 12:24 PM IST | Updated:Apr 02, 2026, 12:24 PM IST

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Jaipur News: अक्सर कहा जाता है कि बड़े सपने पूरे करने के लिए बड़े संसाधनों की जरूरत होती है, लेकिन इस बार सरकारी स्कूल के होनहार विद्यार्थियों ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया है. राजस्थान बोर्ड की 12वीं परीक्षा में राज्य स्तर पर टॉप करने वाले इन छात्रों ने अपनी मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया कि सफलता के लिए सुविधाएं नहीं, बल्कि हौसला और समर्पण जरूरी होता है. अब इन प्रतिभाशाली छात्रों के सपनों को नई उड़ान भी मिलने जा रही है.

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इन टॉपर्स को सम्मानित करते हुए एक बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने घोषणा की कि राज्य के तीनों टॉपर्स की UPSC परीक्षा की तैयारी का पूरा खर्च सरकार उठाएगी. यह फैसला इन छात्रों के लिए न केवल सम्मान की बात है, बल्कि उनके भविष्य को नई दिशा देने वाला कदम भी है.

विज्ञान वर्ग में टॉप करने वाले सोनू मेहरा ने अपनी मेहनत से सबका दिल जीत लिया. उनके पिता पुताई का काम करते हैं, लेकिन आर्थिक सीमाओं के बावजूद सोनू ने यह दिखा दिया कि कठिन परिस्थितियां भी सपनों को रोक नहीं सकतीं. वहीं कला वर्ग में नव्या मीणा और खुशी चौधरी ने भी सरकारी स्कूल से पढ़ाई करते हुए राज्य में शीर्ष स्थान हासिल किया और यह संदेश दिया कि प्रतिभा किसी संसाधन की मोहताज नहीं होती.

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इन तीनों टॉपर्स की खास बात सिर्फ उनका शानदार रिजल्ट नहीं है, बल्कि उनका साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि भी है. सीमित संसाधनों और सरकारी स्कूल के माहौल में पढ़ाई करते हुए उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है, जो लाखों विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बन गई है.

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से मुलाकात के दौरान एक और महत्वपूर्ण घोषणा सामने आई. उन्होंने लूनियावास के उस स्कूल में, जहां अब तक केवल कला संकाय था, विज्ञान संकाय शुरू करने का ऐलान किया. इस फैसले से आने वाले समय में वहां के छात्रों को और बेहतर अवसर मिल सकेंगे.

इन टॉपर्स की सफलता ने न सिर्फ उनकी जिंदगी बदली है, बल्कि पूरे स्कूल और शिक्षा व्यवस्था के लिए भी एक नई उम्मीद जगाई है. यह कहानी बताती है कि मेहनत, लगन और सही मार्गदर्शन से किसी भी मंजिल को हासिल किया जा सकता है.

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