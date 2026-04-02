राजस्थान में एक बार फिर बम की धमकी से मचा हड़कंप, जयपुर, अजमेर, बीकानेर समेत इन जिलों को मिला थ्रेट

Rajasthan Bomb Threat: राजस्थान में आज एक बार फिर से कई जिलों में बम से उड़ाने की धमकी मिली है. पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के अलग-अलग जिलों के पोस्ट ऑफिश और पासपोर्ट ऑफिस जैसे जगहों को बम से उड़ाने की दमकी मिल चुकी है. आज अजमेर में मुख्य डाकघर को बम से उड़ने की धमकी मिली.

धमकी भारी ईमेल मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया. दोपहर 2 बजे ब्लास्ट करने की मेल में धमकी दी गई है. जिला प्रशासन धमकी को गंभीरता से ले रहा है. मौके पर पुलिस का दस्ता मौजूद है. डॉग एस्कॉर्ट और खोजी यंत्रों को मौके पर बुलवाया गया है.

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जयपुर में पासपोर्ट ऑफिस को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है. जयपुर के पासपोर्ट ऑफिस को भी थ्रेट मिला. वहीं अलवर पासपोर्ट सेवा केंद्र को बम से उड़ाने की तीसरी बार धमकी मिली है. धमकी मिलने के बाद प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क मोड पर हैं. इलाके में निगरानी बढ़ाई गई. पुलिस जांच में जुटी है. धमकी भरा ई-मेल मिलने के बाद टीम भी सक्रिय हो गई. अज्ञात मेल से फिर धमकी भरा ई-मेल भेजा गया.

बाड़मेर में डाक विभाग महावीर नगर कार्यालय को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली. पिछले एक महीने में तीसरी बार बम का थ्रेट मिला है. बाड़मेर सीओ रमेश शर्मा ने घटना की पुष्टि की. मौके पर पुलिस अधिकारी और टीमें पहुंच रहे हैं. सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे डाक विभाग कार्यालय को खाली करवाया गया.

मेल भेजने वाले की पड़ताल जारी है. मेटल डिटेक्टर और अन्य तकनीकी सहायता से परिसर की जांच जारी है. थोड़ी देर बाद मेल की धमकी की असलियत का खुलासा होगा. पूर्व में कोर्ट परिसर और इसी स्थान के लिए धमकी भरा मेल मिला था.

बीकानेर में मुख्य डाकघर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. ई-मेल के जरिए भेजी गई धमकी से हड़कंप मचा. मेल में संवेदनशील दफ्तरों को निशाना बनाने की बात लिखी गई. सूचना मिलते ही मुख्य डाकघर परिसर खाली कराया जा रहा है. डाकघर मुख्य अधिकारी आरपी मीणा ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी. कुछ दिन पहले भी इसी तरह की धमकी मिल चुकी है.

