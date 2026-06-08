/जयपुर से जम्मू, अयोध्या धाम, ऋषिकेश जाने का प्लान, तो जरूर पढ़ लें खबर

Rajasthan News: ग्रीष्मकालीन अवकाश में इस बार धार्मिक स्थलों पर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक है. तेज गर्मी भी भ्रमण पर जाने वाले लोगों का हौसला तोड़ नहीं पा रही है, लेकिन ट्रेनों में सीट नहीं मिलने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

वहीं, दूसरी तरफ एयरलाइंस ने भी हवाई किराए की दरें बढ़ा दी हैं. दरअसल गर्मियों की छुट्टियों के चलते 15 मई के बाद से ही ट्रेनों में यात्रीभार करीब 125 से 140 प्रतिशत तक जा पहुंचा है. रेलवे विशेषज्ञों की मानें तो हर साल गर्मियों की छुट्टियों में घूमने जाने वालों की संख्या बढ़ती है, लेकिन इस बार धार्मिक शहरों के लिए जाने वाले यात्रियों की संख्या अधिक है. जयपुर से मां वैष्णो देवी के दर्शनार्थियों की संख्या हमेशा अधिक रहती आई है. इस बार भी गर्मी में बड़ी संख्या में लोग मां वैष्णो देवी के दर्शनार्थ जाना पसंद कर रहे हैं.

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इस बार अयोध्या धाम के लिए भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है. इसी तरह हरिद्वार-ऋषिकेश, वाराणसी, उज्जैन के लिए भी ट्रेनों में लम्बी प्रतीक्षा सूची देखने को मिल रही है. कुछ ट्रेनों में जहां लम्बी वेटिंग है, जबकि कुछ ट्रेनों में एक्सेस टिकट काटे जाने के चलते टिकट बुकिंग ही बंद की जा चुकी है. इन ट्रेनों में टिकट बुक करते समय यात्रियों को रिग्रेट का विकल्प दिख रहा है यानी इन ट्रेनों में वेटिंग में भी टिकट बुक नहीं हो सकता है. पूजा एक्सप्रेस, मरुधर एक्सप्रेस सहित कुछ प्रमुख नियमित ट्रेनों में इसी तरह की स्थिति है. 25 जून तक ट्रेनों में इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना जताई जा रही है.

ट्रेनों में हालात ऐसे

जम्मूतवी की 12413 गलताधाम पूजा एक्सप्रेस में टिकट बुक नहीं हो पा रही

ट्रेन में 15 जून तक फर्स्ट एसी, सैकंड एसी में बुक नहीं हो रही टिकट

टिकट बुकिंग के दौरान वेबसाइट पर रिग्रेट आ रहा

थर्ड एसी में 69 से 90 तक वेटिंग, 13 से 15 जून रिग्रेट, स्लीपर में 14 जून को 138 वेटिंग

जम्मू के लिए साबरमती-श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा में स्लीपर में 83 वेटिंग

ऋषिकेश के लिए 19609 उदयपुर-योगनगरी ऋषिकेश में स्लीपर में 123 वेटिंग

15 जून तक थर्ड एसी में 42 और सैकंड एसी में 19 वेटिंग

ऋषिकेश के लिए 19031 योगा एक्सप्रेस में स्लीपर में 15 जून तक रिग्रेट

थर्ड एसी इकोनॉमी में 10, थर्ड एसी में 23 वेटिंग, सैकंड एसी में 12 वेटिंग

वाराणसी जाने के लिए 14854 जोधपुर-वाराणसी मरुधर में भारी भीड़

स्लीपर क्लास में 15 जून तक वेटिंग 115, थर्ड एसी में 43 वेटिंग

उज्जैन के लिए 12466 रणथम्भौर एक्सप्रेस में स्लीपर में 39 वेटिंग

उज्जैन के लिए 12976 मैसूर एक्सप्रेस में स्लीपर में 112 तक वेटिंग

थर्ड एसी में 70 तक वेटिंग, सैकंड एसी में 36 वेटिंग

अयोध्या धाम के लिए 15716 गरीब नवाज एक्सप्रेस में स्लीपर में 57 वेटिंग

थर्ड एसी में रिग्रेट, सैकंड एसी में 18, फर्स्ट एसी में 6 वेटिंग

रेलवे प्रशासन ने एक साथ बढ़ाए 132 डिब्बे

ट्रेनों में लम्बी प्रतीक्षा सूची को देखते हुए रेलवे प्रशासन अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है. उत्तर-पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि 26 मई को रेलवे प्रशासन ने एक साथ 52 जोड़ी ट्रेनों में 132 डिब्बे बढ़ाए थे. यह सभी 132 कोच जून माह के लिए विभिन्न नियमित ट्रेनों में बढ़ाए गए हैं, जिससे यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचने में मदद मिल सकें. कुछ अन्य स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर भी यात्रियों को राहत पहुंचाई जा रही है. हालांकि धरातल पर देखें तो रेलवे प्रशासन के इन प्रयासों के बावजूद ट्रेनों में लम्बी प्रतीक्षा सूची देखी जा रही है. दूसरी तरफ एयरलाइंस ने भी इन शहरों के लिए हवाई किराए की दरें बढ़ा दी हैं.

ट्रेनों में सीट नहीं, बढ़ा हवाई किराया

15 जून को जयपुर से जम्मू के लिए 9157 से 14829 रुपये किराया

जम्मू की सीधी फ्लाइट नहीं होने से भी किराया अधिक लग रहा

ऋषिकेश जाने वालों के लिए देहरादून का किराया 5251 रुपये

वाराणसी के लिए सीधी फ्लाइट नहीं, किराया 7157 से 7389 रुपये

अयोध्या की सीधी फ्लाइट नहीं, किराया 6672 से 8678 रुपये

उज्जैन के नजदीकी एयरपोर्ट इंदौर का किराया 5881 रुपये

बढ़ी यात्रियों की परेशानी

कुल मिलाकर इस बार ग्रीष्म अवकाश में भ्रमण पर जाने वालों के लिए रेलवे प्रशासन के प्रयास कम पड़ते नजर आ रहे हैं. वहीं विमानों के ईंधन के महंगा होने के चलते एयरलाइंस भी अधिक किराया वसूलती नजर आ रही हैं, जिससे धार्मिक यात्रा या पर्यटन के लिए निकले सैलानियों की परेशानी बढ़ी है.

