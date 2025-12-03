Zee Rajasthan
राजस्थान के इस अधिकारी ने यूपी में तोड़ रखी है अपराधियों की कमर...मेरठ के बदन सिंह बद्दो की कोठी कर डाली ध्वस्त, मुजफ्फरनगर में सुशील मूंछ को भेजा जेल

Rajasthan Born IPS KK Bishnoi : मेरठ में खूंखार माफिया बदन सिंह बद्दो की आलीशान कोठी को मलबे में तब्दील कर दिया. बुलडोजर चलवाया और मलबा तक नहीं उठने दिया, ताकि हर गुजरने वाला याद रखे – “ये वही बद्दो का किला था”.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ansh Raj
Published: Dec 03, 2025, 10:39 AM IST | Updated: Dec 03, 2025, 10:39 AM IST

राजस्थान के इस अधिकारी ने यूपी में तोड़ रखी है अपराधियों की कमर...मेरठ के बदन सिंह बद्दो की कोठी कर डाली ध्वस्त, मुजफ्फरनगर में सुशील मूंछ को भेजा जेल

IPS K.K Bishnoi: बदन सिंह बद्दो की कोठी को मलबे में बदलने वाले, सुशील मूंछ-संजीव जीवा जैसे खूंखार माफियाओं की कमर तोड़ने वाले 2018 बैच के युवा IPS कृष्ण कुमार बिश्नोई आज यूपी पुलिस की नई पीढ़ी का चेहरा बन चुके हैं. महज 31 साल की उम्र में उन्होंने मेरठ, मुजफ्फरनगर और गोरखपुर में माफिया राज को जड़ से हिला दिया. उनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं.

गांव की मिट्टी से निकला सितारा

राजस्थान के बाड़मेर जिले के छोटे से गांव दोहरीमन्ना में 1 जनवरी 1994 को किसान सुजानाराम के घर जन्मे केके बिश्नोई छह भाई-बहनों में सबसे छोटे हैं. गांव के सरकारी स्कूल से 8वीं में जिला टॉपर बने. फिर सीकर के प्रिंस स्कूल, जोधपुर के केंद्रीय विद्यालय और दिल्ली के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफंस कॉलेज से BA किया.

40 लाख की फ्रेंच स्कॉलरशिप, फिर UN में 30 लाख का पैकेज

सेंट स्टीफंस के बाद फ्रांस सरकार ने उन्हें 40 लाख रुपये की पूरी स्कॉलरशिप दी. पेरिस स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स से अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा में मास्टर डिग्री ली. फिर अमेरिका की फ्लेचर स्कूल से डिप्लोमेसी में पढ़ाई. इसके बाद यूनाइटेड नेशंस ट्रेड सेंटर में कंसल्टेंट के तौर पर 30 लाख सालाना पैकेज मिला. लेकिन मन नहीं भरा.

विदेश मंत्रालय से UPSC तक का सफर

वापस लौटकर JNU से चीन पर M.Phil किया, फिर विदेश मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी लेवल जॉइन किया. लेकिन खाकी का जुनून इतना था कि बिना कोचिंग दूसरे अटेम्प्ट में 24 साल की उम्र में UPSC क्रैक कर IPS बन गए.

माफिया पर बुलडोजर, मलबा तक नहीं उठने नहीं दिया

मेरठ में बदन सिंह बद्दो की कोठी-मार्केट ध्वस्त की, मलबा इसलिए नहीं उठवाया ताकि लोगों को याद रहे – “ये वही बद्दो का किला था”

योगेश भदौड़ा की 40 करोड़ की सरकारी जमीन कब्जामुक्त

मुजफ्फरनगर में सुशील मूंछ को जेल भेजा, संजीव जीवा की संपत्ति जब्त

गोरखपुर में विनोद उपाध्याय, जवाहर यादव कमलेश बीनानाथ की कुल 803 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त

यूपी में सबसे ज्यादा सीसीटीवी लगवाने वाले अफसर, “ऑपरेशन त्रिनेत्र” की शुरुआत की.

