राजस्थान में BSNL को हुआ 110 करोड़ से ज्यादा फायदा

Rajasthan News: राजस्थान BSNL परिमंडल ने दो तिमाहियों-Q3 में ₹49.18 करोड़ और Q4 में ₹60.87 करोड़ का कुल ₹110.05 करोड़ का लाभ अर्जित किया है. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Avaj panchal
Published: Sep 26, 2025, 04:27 PM IST | Updated: Sep 26, 2025, 04:27 PM IST

राजस्थान में BSNL को हुआ 110 करोड़ से ज्यादा फायदा

Rajasthan News: राजस्थान BSNL परिमंडल की बड़ी उपलब्धि, दो तिमाहियों में 110 रुपये करोड़ से अधिक का लाभ. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 27 सितंबपर को सुबह 10 बजे उड़ीसा के झारसुगुड़ा से बीएसएनएल की पूर्णत स्वदेशी 4G सेवा और सेचुरेशन साइट्स का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे. यह आयोजन बीएसएनएल की रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है.

प्रधानमंत्री देशभर में स्थापित 92,633 स्वदेशी 4G टावरों एवं 14,180 सेचुरेशन साइट्स का लोकार्पण करेंगे. चुनिंदा साइट्स पर आमजन वर्चुअल रूप से भी जुड़ेंगे.

राजस्थान बीएसएनएल परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक विक्रम मालवीय ने बताया कि राज्य में कुल 5,655 साइटें आत्मनिर्भर 4G तकनीक से सुसज्जित हैं, जिन्हें भविष्य में सॉफ्टवेयर के माध्यम से 5G में अपग्रेड किया जा सकेगा.

डीबीएन परियोजना के तहत 1,322 नई 4G साइट्स के माध्यम से राजस्थान सहित देश के 1,556 दुर्गम गांवों और सीमावर्ती क्षेत्रों को कवर किया जाएगा. जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल एवं केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी शामिल होंगे.

बीएसएनएल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में ₹49.18 करोड़ और चौथी तिमाही में ₹60.87 करोड़ का लाभ अर्जित किया है. ऑल इंडिया स्तर पर बीएसएनएल ने Q3 में ₹262 करोड़ और Q4 में ₹280 करोड़ का लाभ दर्ज किया है. यह भारत को दुनिया के उन 5 देशों की श्रेणी में लाता है जो पूर्णत स्वदेशी 4G स्टैक रखते हैं.

बता दें कि देशभर की 92,633 स्वदेशी 4G साइट्स और 14,180 सेचुरेशन साइट्स का पीएम मोदी वर्चुअल उद्घाटन करेंगे. BSNL की 100% स्वदेशी 4G तकनीक से भारत बना दुनिया के 5 आत्मनिर्भर टेलीकॉम देशों में शामिल. राजस्थान की 5,655 साइटें अब स्वदेशी 4G नेटवर्क पर आधारित, 5G में अपग्रेड के लिए तैयार. BSNL की DBN परियोजना के तहत 1,322 नई साइट्स से जुड़ेंगे, देश के 1,556 दूरस्थ गांव. BSNL ने वित्त वर्ष 2024-25 की Q3 और Q4 में दर्ज किया ₹262 करोड़ और ₹280 करोड़ का लाभ.

