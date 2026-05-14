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Rajasthan Pre D.El.Ed. (BSTC) 2026: BSTC परीक्षा एडमिट कार्ड जारी, 20 मई को होगी परीक्षा, जानें पूरी डिटेल

Rajasthan News: राजस्थान Pre D.El.Ed. (BSTC) 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं. परीक्षा 20 मई को होगी. अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ वैध पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य है.

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 14, 2026, 12:12 PM|Updated: May 14, 2026, 12:12 PM
Rajasthan Pre D.El.Ed. (BSTC) 2026: BSTC परीक्षा एडमिट कार्ड जारी, 20 मई को होगी परीक्षा, जानें पूरी डिटेल
Image Credit: Pre D.El.Ed Admit Card Rajasthan

Rajasthan BSTC Admit Card 2026: राजस्थान में शिक्षक बनने की राह देख रहे लाखों अभ्यर्थियों का इंतज़ार खत्म हो गया है. वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (VMOU) ने गुरुवार को राजस्थान प्री डीएलएड (BSTC) परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं.

परीक्षा की तारीख और समय
विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, इस साल की BSTC परीक्षा 20 मई 2026 को आयोजित की जाएगी. राजस्थान के सभी ज़िलों में विभिन्न केंद्रों पर यह परीक्षा एक साथ संपन्न होगी.

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सुबह से एक्टिव हुआ लिंक, ऐसे करें डाउनलोड
अभ्यर्थी अब आधिकारिक वेबसाइट predeledraj2026.com पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.फिर होमपेज पर दिए गए "Admit Card" लिंक पर क्लिक करें. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें.लॉगिन करते ही आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा. भविष्य के लिए इसका

प्रिंटआउट जरूर निकाल लें.

परीक्षा केंद्र पर इन बातों का रखें खास ख्याल
विश्वविद्यालय ने गाइडलाइंस जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि सुरक्षा और पहचान की सख्ती से जांच की जाएगी. बता दें कि बिना एडमिट कार्ड और एक वैध फोटो आईडी प्रूफ (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या पैन कार्ड) के प्रवेश नहीं दिया जाएगा. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे रिपोर्टिंग टाइम से कम से कम एक घंटा पहले केंद्र पर पहुंचें. यदि एडमिट कार्ड में नाम, फोटो या अन्य जानकारी में कोई गलती है, तो तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें.

एडमिट कार्ड में दी गई जानकारियां
आपके हॉल टिकट पर निम्नलिखित विवरण अंकित होंगे, जिन्हें अच्छी तरह जांच लें- उम्मीदवार का नाम और रोल नंबर. परीक्षा की तारीख, समय और केंद्र का पूरा पता. आपकी फोटो और डिजिटल हस्ताक्षर. साथ ही परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण निर्देश आदि.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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