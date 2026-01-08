राजस्थान बजट 2026-27: दीया कुमारी ले रहीं जनता से सुझाव, 10 जनवरी को दिल्ली बैठक में होंगी शामिल

Rajasthan Budget 2026-27: वर्ष 2026-27 बजट घोषणाओं को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है. उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी प्रदेश का तीसरा बजट पेश करेंगी.
Rajasthan Budget 2026-27: वर्ष 2026-27 बजट घोषणाओं को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है. उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी प्रदेश का तीसरा बजट पेश करेंगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी द्वारा बजट को लेकर लगातार अधिकारियों और आमजन, युवा, महिला, उद्यमी और व्यापारियों के साथ बैठक कर बजट पर सुझाव लिए जा रहे हैं.
राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि आगामी प्रदेश का बजट घोषणा जनसहभागिता से समावेशी हो. उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बताया कि आगामी बजट घोषणाओं को लेकर राज्य सरकार गंभीर है. प्रदेश का बजट एक समावेशी हो उसके लिए सभी सेक्टरों से जुडें लोगों से सुझाव लिए जा रहे है.
दीया कुमारी ने बताया कि जनता ने डबल इंजन की सरकार का चुनाव किया है, तो बजट भी लोगों के हित और प्रदेश के हित में पेश किया जाएगा. इस बार प्रदेश का बजट लोगों के सुझाव के आधार पर ही अच्छा बजट आएगा.
उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने बताया कि राज्य बजट से पहले केंद्र सरकार का बजट आएगा. बजट को लेकर दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बैठक होने जा रही है. उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी 10 जनवरी को दिल्ली में बजट बैठक में शामिल होंगी.
राज्य बजट से पहले केंद्रीय बजट आएगा, तो ऐसे में राजस्थान को केंद्रीय बजट में अच्छा बजट मिले उसके लिए प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि पिछले बजट में भी केंद्र सरकार की ओर से अच्छा बजट मिला है.
