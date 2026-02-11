Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Rajasthan Budget 2026: राजस्थान बजट 2026 में ऊर्जा क्षेत्र की बड़ी घोषणाएं, 2 लाख करोड़ MoU, AI आधारित विद्युत तंत्र की घोषणा

Rajasthan Budget 2026 Announcement: राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए भजनलाल शर्मा सरकार ने बजट 2026-27 में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं. वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट भाषण में कहा कि हर घर बिजली और हर उद्योग को शक्ति उपलब्ध करवाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Feb 11, 2026, 12:16 PM IST | Updated: Feb 11, 2026, 12:16 PM IST

Trending Photos

Rajasthan Budget 2026: राजस्थान बजट 2026-27 में सड़क सुरक्षा को AI की ताकत 100 करोड़ से लगेगी हादसों पर लगाम, जानें बजट में पेश हुई 10 बड़ी घोषणाएं
12 Photos
Rajasthan Budget 2026

Rajasthan Budget 2026: राजस्थान बजट 2026-27 में सड़क सुरक्षा को AI की ताकत 100 करोड़ से लगेगी हादसों पर लगाम, जानें बजट में पेश हुई 10 बड़ी घोषणाएं

जोधपुर की मशहूर मावा कचौरी, एक बार खा लिया तो चाटते रह जाएंगे अंगुलियां, नोट कर ले तुरंत ये रेसिपी
7 Photos
Rajasthan famous food

जोधपुर की मशहूर मावा कचौरी, एक बार खा लिया तो चाटते रह जाएंगे अंगुलियां, नोट कर ले तुरंत ये रेसिपी

राजस्थान में जल और रोजगार की तगड़ी सौगात! 3 लाख घरों में पानी का नया कनेक्शन, 3000 युवाओं को नौकरी
7 Photos
Rajasthan Budget 2026

राजस्थान में जल और रोजगार की तगड़ी सौगात! 3 लाख घरों में पानी का नया कनेक्शन, 3000 युवाओं को नौकरी

राजस्थान के इस किले में घुसने से डरते थे दुश्मन! जाने खौफ की असली वजह
8 Photos
rajasthan place to visit

राजस्थान के इस किले में घुसने से डरते थे दुश्मन! जाने खौफ की असली वजह

Rajasthan Budget 2026: राजस्थान बजट 2026 में ऊर्जा क्षेत्र की बड़ी घोषणाएं, 2 लाख करोड़ MoU, AI आधारित विद्युत तंत्र की घोषणा


Rajasthan Budget 2026: राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए भजनलाल शर्मा सरकार ने बजट 2026-27 में बड़े कदम उठाए हैं. वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट भाषण में स्पष्ट किया कि हर घर बिजली और हर उद्योग को शक्ति उपलब्ध करवाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. प्रदेश में बिजली की पहुंच बढ़ाने के साथ-साथ विश्वसनीय और सस्ती ऊर्जा सुनिश्चित करने पर फोकस है. पिछले वर्षों में बिजली कटौती कम हुई है और अब AI तकनीक से सिस्टम को और स्मार्ट बनाया जाएगा.

AI आधारित विद्युत तंत्र की स्थापना
बजट में एक क्रांतिकारी घोषणा की गई है कि राज्य में AI आधारित विद्युत तंत्र (AI-based power system) स्थापित किया जाएगा. यह सिस्टम बिजली उत्पादन, वितरण, मांग पूर्वानुमान और लागत अनुकूलन को डेटा-ड्रिवन और AI-सक्षम बनाएगा. इससे पारंपरिक स्प्रेडशीट आधारित प्रबंधन की जगह आधुनिक AI टूल्स आएंगे, जो पारदर्शिता बढ़ाएंगे, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण में मदद करेंगे और बिजली की बर्बादी कम करेंगे. विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम राजस्थान को ऊर्जा प्रबंधन में अग्रणी बना सकता है.

अक्षय और सौर ऊर्जा में राजस्थान अग्रणी
राजस्थान अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा क्षेत्र में देश का अग्रणी प्रदेश बन चुका है. बजट में 'ऊर्जा प्रदेश' बनाने की दिशा में 2 लाख करोड़ रुपये के निवेश के लिए कई MoU साइन किए गए हैं. इनसे सौर, विंड और हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स विकसित होंगे. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक एक लाख से ज्यादा रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित हो चुके हैं, जिनकी कुल क्षमता 518 मेगावाट है. इससे हजारों घरों को मुफ्त या सस्ती बिजली मिल रही है और ग्रिड पर बोझ कम हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अन्य प्रमुख घोषणाएं और लक्ष्य
बजट में 400 KV, 220 KV और 132 KV स्तर पर नए ग्रिड सब-स्टेशन (GSS) स्थापित करने की बात कही गई है. अक्षय ऊर्जा क्षमता में निरंतर वृद्धि से राज्य आत्मनिर्भर बन रहा है. दूरदराज के क्षेत्रों में भी बिजली पहुंचाने के लिए विशेष योजनाएं हैं. 'विकसित राजस्थान@2047' के विजन के तहत ऊर्जा क्षेत्र को हरित और सस्टेनेबल बनाने पर जोर है. सरकार का दावा है कि ये कदम न केवल बिजली उत्पादन बढ़ाएंगे, बल्कि रोजगार सृजन, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास को भी गति देंगे. प्रदेशवासी इन घोषणाओं से सस्ती और निर्बाध बिजली की उम्मीद लगा रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news