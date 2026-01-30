Rajasthan Budget 2026-27: MSP से लेकर कर्जमाफी तक उठी आवाज, बोले- जब सबका दाम तय, तो फसल का क्यों नहीं? जानें उम्मीदें

Rajasthan Budget 2026-27: कृषि क्षेत्र में मौजूदा चुनौतियों, उनके संभावित समाधानों और बजट से जुड़ी उम्मीदों को लेकर किसानों, किसान नेताओं और कृषि विशेषज्ञों से संवाददाता काशीराम चौधरी ने बातचीत की. इस दौरान किसानों ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसानों की उपज की खरीद एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर ही होनी चाहिए. उनका सवाल है कि जब बाजार में लगभग सभी वस्तुओं के दाम तय हैं, तो फिर किसानों की फसलों का मूल्य क्यों तय नहीं किया जाता.

एमएसपी का दायरा बढ़ाने की मांग

प्रगतिशील किसान रामजीलाल जियाड का कहना है कि फिलहाल एमएसपी केवल चुनिंदा फसलों तक सीमित है. बजट में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सभी प्रमुख फसलों को एमएसपी के दायरे में लाया जाए, ताकि किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य मिल सके. इससे किसान बाजार की अस्थिरता से सुरक्षित रहेंगे.

भंडारण और सिंचाई को लेकर चिंता

किसान नेता धर्मेन्द्र एंचरा ने कहा कि उत्पादन बढ़ने के बावजूद किसानों को भंडारण की कमी का सामना करना पड़ता है. उन्होंने मांग की कि तहसील और ब्लॉक स्तर पर गोदाम और भंडारगृह बनाए जाएं, जिससे किसान अपनी फसल सुरक्षित रख सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now



इसके साथ ही किसानों की एक बड़ी मांग है कि सिंचाई के लिए दिन के समय पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराई जाए, ताकि खेती की लागत कम हो और उत्पादकता बढ़े.

ऋणमाफी और समृद्धि योजनाओं की जरूरत

किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने बजट से किसानों के लिए ऋणमाफी और किसान समृद्धि योजनाओं की उम्मीद जताई. उनका कहना है कि बढ़ती लागत और प्राकृतिक आपदाओं के चलते किसान कर्ज के बोझ तले दबे हैं, ऐसे में बजट में ठोस राहत पैकेज की जरूरत है.

मंडियों और सुरक्षा सुविधाओं पर जोर

भारतीय किसान यूनियन के बीरबल चौधरी ने कहा कि कृषि उपज मंडियों में सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए. मंडियों में किसानों के लिए विश्राम गृह बनाए जाएं, ताकि दूर-दराज से आने वाले किसान रात में ठहर सकें. इसके अलावा मंडियों में शेड युक्त प्लेटफार्म बनाए जाने की मांग भी उठी, जिससे बारिश या धूप में किसानों की उपज सुरक्षित रह सके.

आधुनिक खेती और इनपुट की उपलब्धता

किसानों ने यह भी मांग रखी कि पॉलीहाउस और ग्रीनहाउस जैसी नई तकनीकों में किसानों की भागीदारी बढ़ाई जाए. इसके लिए प्रशिक्षण और सब्सिडी की व्यवस्था हो. साथ ही किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज और पेस्टिसाइड समय पर और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जाएं.

तारबंदी और फसल सुरक्षा

खेती को जंगली जानवरों से बचाने के लिए फसल तारबंदी पर मिलने वाले अनुदान का दायरा बढ़ाने की भी मांग की गई. किसानों का कहना है कि फसल सुरक्षा के बिना खेती लाभकारी नहीं हो सकती.

किसानों की बजट से यही अपेक्षा है कि सरकार कृषि को प्राथमिकता देते हुए एमएसपी, सिंचाई, भंडारण, ऋणमाफी, मंडी सुधार और आधुनिक खेती जैसे मुद्दों पर ठोस फैसले ले. किसानों का मानना है कि यदि किसान समृद्ध होंगे, तो देश की अर्थव्यवस्था और समाज का हर वर्ग स्वतः ही मजबूत होगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-