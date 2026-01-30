Rajasthan Budget 2026-27: किलों में शादी करेंगे तो मिलेगा कैशबैक! QR कोड, AI और वर्चुअल टूर... टूरिज्म इंडस्ड्री में बूम ला सकता है ये मास्टर प्लान

Rajasthan Tourism Budget 2026-27: बजट में सबसे अहम घोषणा ‘टूरिज्म वॉर रूम’ को लेकर हो सकती है. प्रस्तावित योजना के तहत प्रदेश में एक केंद्रीकृत टूरिज्म वॉर रूम स्थापित किया जाएगा, जिसकी मॉनिटरिंग सीधे मुख्यमंत्री स्तर पर की जा सकेगी. इस वॉर रूम के जरिए राजस्थान में आने वाले देशी और विदेशी पर्यटकों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी. राज्य में कुल कितने पर्यटक आए, किस पर्यटन स्थल पर सबसे ज्यादा भीड़ है और किन स्थानों पर पर्यटक कम पहुंच रहे हैं. इससे जुड़ी पूरी जानकारी एक डिजिटल डैशबोर्ड पर उपलब्ध रहेगी.

रियल-टाइम डेटा एनालिसिस, फुटफॉल ट्रैकिंग और पर्यटन से होने वाले रेवेन्यू का विश्लेषण सरकार को नीति निर्धारण, संसाधनों के बेहतर उपयोग और सुविधाओं में तुरंत सुधार करने में मदद करेगा.

किले-पैलेस में डेस्टिनेशन वेडिंग पर कैशबैक स्कीम

राजस्थान को डेस्टिनेशन वेडिंग का हब बनाने की दिशा में भी बजट में अहम कदम उठाए जा सकते हैं. ऐतिहासिक किले, महल और झील किनारे स्थित स्थलों पर डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के लिए कैशबैक स्कीम लॉन्च होने की संभावना है.

इसके साथ ही डेस्टिनेशन वेडिंग की अनुमति के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम लागू किया जा सकता है, जिससे आयोजकों को अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें.



इस पहल से होटल, रिसॉर्ट, इवेंट मैनेजमेंट, हैंडीक्राफ्ट, कैटरिंग और लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स को सीधा फायदा मिलेगा. लोकल वेंडर्स को प्राथमिकता और इंसेंटिव जैसी घोषणाएं इस सेक्टर को नई रफ्तार दे सकती हैं.

‘टूरिज्म एम्प्लॉयमेंट गारंटी मॉडल’ की तैयारी

पर्यटन से जुड़े लोगों की आजीविका को सुरक्षित करने के लिए सरकार ‘टूरिज्म एम्प्लॉयमेंट गारंटी मॉडल’ लाने पर विचार कर रही है. इस मॉडल के तहत लोकल टूरिस्ट गाइड, लोक कलाकार, ड्राइवर और अन्य पर्यटन कर्मियों के लिए न्यूनतम सुनिश्चित आय का प्रावधान किया जा सकता है. बेरोजगार युवाओं को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए बजट में पर्यटन आधारित रोजगार गारंटी या स्किल-बेस्ड ट्रेनिंग स्कीम की घोषणा संभव है. इसके तहत युवाओं को गाइड, होटलिंग, इवेंट मैनेजमेंट और हेरिटेज मैनेजमेंट जैसी ट्रेनिंग देकर रोजगार से जोड़ा जा सकता है.

फिल्मों पर बढ़ेगी सब्सिडी, फिल्म सिटी का ऐलान संभव

राजस्थान को फिल्म शूटिंग के लिए और ज्यादा आकर्षक बनाने के उद्देश्य से फिल्म प्रोत्साहन नीति-2025 के तहत दी जाने वाली सब्सिडी बढ़ाई जा सकती है. फिलहाल राजस्थान में पूरी तरह शूट होने वाली फिल्मों को कुल खर्च का 30 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलती है, जिसे बजट में 5 प्रतिशत तक और बढ़ाने का प्रस्ताव आ सकता है. इसके साथ ही जयपुर या उदयपुर के पास एक आधुनिक फिल्म सिटी या पोस्ट-प्रोडक्शन हब विकसित करने के लिए जमीन या शुरुआती फंड की घोषणा भी संभव है. पर्यटन के लिहाज से जैसलमेर और बीकानेर के तनोट माता मंदिर और बॉर्डर इलाकों को ज्यादा सुलभ बनाने के लिए भी विशेष बजट दिए जाने की उम्मीद है.

वन्य पर्यटन और नई सफारी सुविधाएं

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अलावा नई बर्ड सेंचुरीज और टाइगर रिजर्व्स में सफारी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भी बजट आवंटन हो सकता है. इससे वन्य पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे.

‘एक जिला-एक पर्यटन अनुभव’ नीति

पर्यटन को प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ बनाने के लिए बजट में ‘एक जिला-एक पर्यटन अनुभव’ नीति की औपचारिक घोषणा संभव मानी जा रही है. इस नीति के तहत हर जिले की एक विशिष्ट पर्यटन पहचान तय की जाएगी, ताकि पर्यटन केवल जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर जैसे बड़े शहरों तक सीमित न रहे. छोटे और कम चर्चित जिलों के टूरिस्ट स्पॉट को पहचान मिलेगी. साथ ही होटल, रिसॉर्ट, हेरिटेज प्रॉपर्टी और टूर ऑपरेटर्स के लिए सरल नियम, टैक्स प्रक्रियाओं में सहूलियत और निवेश को बढ़ावा देने वाली नीतियां लाई जा सकती हैं.

महिला संचालित होमस्टे और ‘पिंक टूरिज्म’

महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए बजट में ‘पिंक टूरिज्म’ से जुड़ी योजनाओं की घोषणा संभव है.

महिला संचालित होमस्टे, स्वयं सहायता समूहों को पर्यटन से जोड़ने और विशेष फंड के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने पर जोर दिया जा सकता है.



इसके साथ ही संरक्षण आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना भी सामने आ सकती है, जिसमें वन क्षेत्रों, झीलों और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के साथ स्थानीय समुदायों को गाइड और सेवा प्रदाता के रूप में जोड़ा जाएगा. यह मॉडल ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के लिए खास अहम माना जा रहा है.

धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बड़ा बूस्ट

बजट में धार्मिक पर्यटन विकास योजना की घोषणा भी संभावित है. इसके तहत दर्शन के साथ-साथ ठहराव, सुविधाएं और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने पर फोकस रहेगा. खाटू श्याम, पुष्कर, अजमेर और सालासर जैसे धार्मिक स्थलों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़े बजट की उम्मीद है. सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर के लिए भव्य कॉरिडोर और बेहतर दर्शन व्यवस्था के लिए भारी निवेश किया जा सकता है. वहीं नाथद्वारा के श्रीनाथजी, सालासर बालाजी और पुष्कर को जोड़ने वाली सड़कों और सुविधाओं के विकास पर भी बजट मिलने की संभावना है.

डेजर्ट टूरिज्म और AI आधारित पर्यटन

रेगिस्तानी जिलों को लेकर सरकार लग्जरी और लो-इम्पैक्ट टूरिज्म पर जोर दे सकती है. जैसलमेर और बाड़मेर में साइलेंट रिट्रीट, डेजर्ट वेलनेस सेंटर और एस्ट्रोनॉमी टूरिज्म को बढ़ावा देने की घोषणाएं संभव हैं.

डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में बजट में AI और डिजिटल टूरिज्म मॉडल पर भी फोकस रह सकता है. QR कोड आधारित हेरिटेज जानकारी, वर्चुअल टूर और ऑनलाइन शिकायत निवारण जैसी सुविधाओं के जरिए राजस्थान को डिजिटल पर्यटन में अग्रणी बनाने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं.

बजट 2026-27 में पर्यटन को लेकर प्रस्तावित घोषणाएं राजस्थान को न केवल देश बल्कि वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर और मजबूत बनाने की दिशा में अहम साबित हो सकती हैं.

