Rajasthan Budget 2026: राजस्थान में 27,860 करोड़ की लागत से किया 42 हजार KM सड़कों का विकास, सरकार ने किया दावा

Rajasthan Budget 2026: राजस्थान सरकार ने रोडमैप में सड़कों और ट्रैफिक सिस्टम से राहत दिलाने के लिए सरकार ने दावा किया है कि 27,860 करोड़ रुपये खर्च करके 42 हजार किमी सड़कों का विकास किया. 

Deepak Goyal
Published: Feb 11, 2026, 06:32 PM IST | Updated: Feb 11, 2026, 06:32 PM IST

Rajasthan Budget 2026: राजस्थान में 27,860 करोड़ की लागत से किया 42 हजार KM सड़कों का विकास, सरकार ने किया दावा

Rajasthan Budget 2026: राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने के रोडमैप में सड़कों और ट्रैफिक सिस्टम को सबसे बड़ी रीढ़ माना गया है. भजनलाल शर्मा सरकार ने बजट में साफ किया है कि आने वाले वर्षों में राजस्थान की तस्वीर सड़कों से बदलेगी. शहरों से लेकर गांवों तक, स्टेट हाईवे से लेकर रेलवे फाटकों तक हर जगह कनेक्टिविटी, सेफ्टी और स्पीड पर फोकस किया गया है. बजट में हजारों करोड़ रुपए सड़क नेटवर्क, फ्लाईओवर, बाईपास, ROB-RUB और हाईटेक ट्रैफिक सिस्टम पर खर्च करने की घोषणा की गई है.

विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए भजनलाल शर्मा सरकार ने बजट 2026 में सड़क और यातायात ढांचे को लेकर अब तक की सबसे बड़ी रूपरेखा पेश की है. सरकार ने दावा किया है कि मौजूदा कार्यकाल में लगभग 27,860 करोड़ रुपये खर्च कर 16,430 किमी नई सड़कों सहित करीब 42 हजार किमी सड़कों का विकास किया जा चुका है.

ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन होगा बेहतर

बजट में यह साफ किया गया कि सरकार की प्राथमिकता सिर्फ सड़कें बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि जाम-मुक्त यातायात, लेवल क्रॉसिंग समाप्त करना, बाईपास निर्माण, ब्लैक स्पॉट सुधार, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और औद्योगिक क्षेत्रों तक बेहतर कनेक्टिविटी को एक साथ मजबूत किया जा रहा है. प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन बेहतर करने के लिए स्टेट हाईवे, फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड, ROB-RUB और पुलों के निर्माण, मरम्मत व उन्नयन पर करीब 1,800 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

खराब और नॉन-पेचेबल सड़कों का सुधार

इसके साथ ही खराब और नॉन-पेचेबल सड़कों के सुधार के लिए 1,400 करोड़ रुपये और मिसिंग लिंक सड़कों को जोड़ने के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए अटल प्रगति पथ योजना को आगे बढ़ाया गया है. अगले साल 250 अटल प्रगति पथ बनाए जाएंगे, जिन पर 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे. ये सीमेंट कंक्रीट सड़कें बड़े ग्रामीण कस्बों को बेहतर यातायात सुविधा देंगी. तेज औद्योगिक विकास को देखते हुए धरमपुरा-बाड़मेर, मसूदा-ब्यावर, कन्याखेड़ी-भीलवाड़ा जैसे औद्योगिक क्षेत्रों और लॉजिस्टिक पार्कों के संपर्क मार्गों के विकास के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलियों की मरम्मत
भारी बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलियों की मरम्मत के लिए 2025-26 में 800 करोड़ रुपये के काम पहले ही स्वीकृत किए गए हैं. इसके अलावा अगले साल भी 500 करोड़ रुपए मानसून के बाद साथ ही 11 BOT सड़कों (करीब 500 किमी) के नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण पर 435 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. राज्य में ट्रैफिक जाम और हादसों की बड़ी वजह बने लेवल क्रॉसिंग खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. अगले साल 15 रेलवे फाटकों पर ROB/RUB बनाए जाएंगे और इस पर 920 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च होंगे. इसके अलावा 26 और लेवल क्रॉसिंग पर DPR तैयार की जाएगी.

यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सकें

बजट में बताया कि दो साल में 5,000 किमी से ज्यादा सड़कें पहले ही मुख्य जिला मार्गों में बदली जा चुकी हैं. अब अगले दो वर्षों में 1,000 किमी से ज्यादा सड़कों को स्टेट हाईवे और 2,000 किमी से ज्यादा को मुख्य जिला मार्ग में बदला जाएगा. प्रदेश के 500 किमी स्टेट हाईवे को इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (ITS) के साथ विकसित किया जाएगा. इनमें स्पीड वॉयलेशन डिटेक्शन सिस्टम, वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड, पुलिया और बाईपास शामिल होंगे. इस पर 2,700 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे. इन सड़कों पर वे-साइड एमेनिटीज भी बनाई जाएंगी ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सकें.

आवाजाही तेज, सुरक्षित और सुगम होगी

राजस्थान में हर साल औसतन 11,700 से ज्यादा लोगों की सड़क हादसों में मौत होती हैं. सरकार ने इसे 2047 तक 90% तक कम करने का लक्ष्य तय किया है. इसके लिए राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों व शहरों में करीब 2,000 ट्रैफिक कैमरे लगाए जाएंगे, जिस पर 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे. ब्लैक स्पॉट सुधार, जंक्शन सुधार, क्रैश बैरियर, रोड सेफ्टी ऑडिट और अतिक्रमण हटाने के लिए भी 100 करोड़ रुपये रखे गए हैं. साथ ही प्रदेश के सभी 35 ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक को ऑटोमेटेड किया जाएगा ताकि लाइसेंस प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित हो. सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से न सिर्फ राजस्थान का रोड नेटवर्क आधुनिक बनेगा, बल्कि उद्योग, व्यापार, पर्यटन और आम लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही भी तेज, सुरक्षित और सुगम होगी.

बहरहाल हाइवे से लेकर गांव की गलियों तक, फ्लाईओवर से लेकर रेलवे फाटकों तक और कैमरों से लेकर ब्लैक स्पॉट तक सरकार ने हर मोर्चे पर निवेश का रोडमैप रखा है. अब असली परीक्षा जमीन पर इन घोषणाओं के उतरने की होगी, क्योंकि अगर ये योजनाएं समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरी हुईं, तो राजस्थान की तस्वीर और ट्रैफिक दोनों बदलते नजर आ सकते हैं.

