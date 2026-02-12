Rajasthan Budget 2026: कर्मचारियों-पेंशनर्स की हुई चांदी, 8वें वेतन आयोग और स्पेशल सैलरी पैकेज का ऐलान

Rajasthan Budget 2026: राजस्थान विधानसभा में बुधवार का दिन प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया. उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट 2026 पेश करते हुए 'कर्मचारी कल्याण' के मोर्चे पर कई ऐसी घोषणाएं कीं, जिन्होंने न केवल भविष्य की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की है, बल्कि वर्तमान जीवन को भी सुगम बनाने का वादा किया है.

8वें वेतन आयोग की ओर बढ़ते कदम

प्रदेश के कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खबर 8वें वेतन आयोग को लेकर रही. वित्त मंत्री ने संकेत दे दिया है कि सरकार इस दिशा में गंभीरता से आगे बढ़ रही है.

उच्च स्तरीय समिति

राज्य में आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की संभावनाओं और प्रक्रिया के लिए एक उच्च स्तरीय समितिके गठन की घोषणा की गई है. यह समिति न केवल वेतनमान पर विचार करेगी, बल्कि सालों से लंबित वेतन विसंगतियों (Pay Anomalies) और प्रमोशन से जुड़े पेचीदा मुद्दों का भी स्थायी समाधान खोजेगी.

सैलरी अकाउंट पैकेज, बैंकिंग से लेकर बीमा तक

कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक विशेष 'सैलरी अकाउंट पैकेज' लाने का ऐलान किया गया है, जो किसी भी निजी कॉर्पोरेट सुविधा को टक्कर देगा.

सस्ता कर्ज- कर्मचारियों को अब बेहद सस्ती (रियायती) ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा.

डिजिटल बैंकिंग और बीमा- इसमें एडवांस डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं के साथ-साथ एक व्यापक बीमा कवर (Insurance Cover) भी शामिल होगा.

पेंशनर्स को सम्मान- इस पैकेज की सबसे अनूठी बात यह है कि इसका लाभ केवल कार्यरत कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि 70 वर्ष की आयु तक के पेंशनर्स को भी मिलेगा.

ग्लोबल ट्रेनिंग

प्रशासनिक कार्यक्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सरकार ने अधिकारियों के प्रशिक्षण (Training) के स्तर को वैश्विक बनाने का निर्णय लिया है. अब राजस्थान के अधिकारियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं (Global Best Practices) को प्रदेश के विकास में लागू कर सकें.

विरासत और विकास' का मानवीय चेहरा

दीया कुमारी के इस बजट ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार का विजन केवल बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं है, बल्कि वह उन हाथों को भी मजबूत करना चाहती है जो शासन चलाते हैं. 8वें वेतन आयोग की सुगबुगाहट ने कर्मचारी संगठनों में उत्साह की लहर दौड़ानी शुरू कर दी है.

