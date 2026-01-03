Rajasthan Budget 2026: दो साल बेमिसाल के बाद भजनलाल सरकार का तीसरा बजट, जनता को मिल सकती हैं बड़ी राहतें!

Rajasthan Budget 2026: भजनलाल सरकार बजट की तैयारियों में जुट गई है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर संभाग के विधायकों से संवाद किया विधायकों ने सीएम को अपने इलाके की समस्यायें की जानकारी दी,और बजट के लिए अहम सुझाव दिये.
Rajasthan Budget 2026: दो साल बेमिसाल के बाद अब भजनलाल सरकार अपने कार्यकाल के तीसरे बजट की तैयारियों में जुट गई है. सीएम भजनलाल शर्मा ने बजट पूर्व संवाद का शुक्रवार से सिलसिला शुरू किया. पहले दिन जोधपुर संभाग के विधायकों के साथ चर्चा की. विधानसभा चुनाव हारे हुए प्रत्याशियों से भी सीएम ने सलाह मशविरा किया. बजट में आम जनता की बुनियादी जरूरतों पर सीएम ने जनप्रतिनिधियों के साथ वन टू वन संवाद किया. सीएम से मुलाकात के बाद विधायकों के चेहरे पर मुस्कान दिखी. सिवाना विधायक हमीरसिंह भायल ने पेयजल की दिक्कतों से सीएम को रूबरू कराया तो सीएम ने बजट में इस बार उनकी मांग को पूरा करने का भरोसा दिया.
पिछले दो बजट में भजनलाल सरकार ने युवा महिला किसान और कर्मचारियों के कल्याण को समर्पित बजट पेश किये. पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा के साथ बुनियादी ढांचे की मजबूती पर सरकार ने फोकस किया, प्रदेश को निवेश के लिए बेहतरीन राज्य बनाने की दिशा में कई संकल्प लिये और धरातल पर उन्हें पूरा करके भी दिखाया, राइजिंग राजस्थान जैसे मेगा इवेंट की सफलता इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, यही वजह है कि राजस्थान सोलर का हब बन गया है. पॉवर सेक्टर में निवेश के लिए उद्यमियों की कतार लग रही है.
अब तक बजटों की सरकार की बड़ी घोषणायें
ब्याज मुक्त ऋण: 2025-26 के बजट में 35 लाख किसानों के लिए 25,000 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान किया गया.
PM किसान सम्मान निधि: इस राशि को बढ़ाकर ₹6,000 से ₹9,000 प्रति वर्ष कर दिया गया. अब किसानों को 12 हजार रूपये सालाना करने का एलान किया गया है.
बड़ी भर्तियां: सरकारी क्षेत्र में लगभग 1.25 लाख और निजी क्षेत्र में 15 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है. सरकार करीब एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करा चुकी है. डेढ़ लाख से ज्यादा नौकरियां पाइप लाइन में हैं.
पेंशन में बढोतरी: बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 1250 रूपये मासिक किया गया. लखपति दीदी योजना में 1 लाख तक के ऋण पर 15 फीसदी ब्याज अनुदान की व्यवस्था की गई है.
सोलर दीदी: अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 25,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए 'सोलर दीदी' का नया कैडर बना.
मुफ्त बिजली: पीएम सूर्य घर योजना के तहत 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का काम तेजी से आगे बढ़ा है .
क्या है यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का दावा
यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का दावा है कि इस बार का बजट पिछले दो बजटों की तुलना में और बेहतर होगा, जिसमें राजस्थान के हर वर्ग और हर क्षेत्र के लिए सरकार सौगात देगी. राजस्थान विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेगा. बजट पूर्व संवाद प्रदेश की जनता के सपनों को साकार करने की दिशा में सीएम भजनलाल शर्मा का सार्थक कदम साबित होगा.
बजट में नई सौगातों के संकेत
भजनलाल सरकार ने अपनी दूसरी वर्षगांठ पर दो साल के कार्यकाल का लेखा जोखा रिपोर्ट कार्ड के जरिये पेश किया है. हर विधानसभा क्षेत्र में सरकार के विकास रथों ने दौड़ लगाई है. बजट की घोषणायें और उनकी क्रियान्वित से जनता को रूबरू कराया गया है.
जाहिर है रिफाइनरी से रोजगार तक और रामजल सेतू से राइजिंग राजस्थान तक सरकार के पास उपलब्धियां बेशुमार हैं. अब नये बजट में सरकार उस वर्ग तक पहुंचने की कोशिश भी करेगी, जिसके बारे में अब तक की सरकारों ने शायद ही कभी सुध ली हो, इसलिए सीएम का होमवर्क बजट में नई सौगातों के संकेत दे रहा है.
