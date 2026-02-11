Rajasthan Budget 2026: 1 लाख युवाओं को 10 लाख तक का लोन, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से स्वरोजगार को मिलेगी नई उड़ान

Rajasthan Budget 2026: राजस्थान विधानसभा में आज पेश बजट 2026-27 में उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने युवाओं के रोजगार और स्वरोजगार को लेकर क्रांतिकारी घोषणा की है. सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा. इस लोन पर शत-प्रतिशत ब्याज अनुदान (पूर्ण ब्याज माफी) दिया जाएगा, यानी युवाओं को लोन की राशि पर कोई ब्याज नहीं चुकाना पड़ेगा. यह योजना युवाओं को उद्यमिता की ओर प्रेरित करने और बेरोजगारी कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

योजना की मुख्य विशेषताएं और प्रावधान

इस योजना के लिए बजट में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का विशेष प्रावधान किया गया है. योजना के तहत युवा छोटे-मध्यम उद्योग, सेवा क्षेत्र, व्यापार, स्टार्टअप, फूड प्रोसेसिंग, पर्यटन, आईटी और अन्य स्वरोजगार से जुड़े क्षेत्रों में अपना व्यवसाय शुरू कर सकेंगे. लोन की राशि 10 लाख तक होगी, जिसमें कोई गारंटी या कोलेटरल की जरूरत नहीं होगी. ब्याज अनुदान के कारण EMI केवल मूल राशि पर आधारित होगी, जिससे युवाओं पर वित्तीय बोझ बहुत कम रहेगा. योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष रखी गई है, साथ ही शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्राथमिकता दी जा सकती है.

युवाओं में उत्साह, सरकार का विजन

भजनलाल शर्मा सरकार ने अपने तीसरे पूर्ण बजट में युवा शक्ति को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया है. दिया कुमारी ने कहा कि यह योजना न केवल स्वरोजगार को बढ़ावा देगी, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से हजारों नौकरियां भी पैदा करेगी. 'विकसित राजस्थान@2047' के लक्ष्य में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना प्रमुख है. पिछले बजटों में भी रोजगार पर फोकस रहा था, लेकिन इस बार 1 लाख युवाओं को सीधे लोन और ब्याज माफी जैसी बड़ी राहत दी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

आवेदन और कार्यान्वयन की प्रक्रिया

योजना का क्रियान्वयन जल्द शुरू होगा. आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लिए जाएंगे, जिसमें आधार, बैंक खाता, व्यवसाय योजना और अन्य दस्तावेजों की जरूरत होगी. सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्रक्रिया और समयबद्ध मंजूरी का वादा किया है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना राजस्थान के युवाओं के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है, खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों में जहां स्वरोजगार के अवसर सीमित हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!





ये भी पढ़ें-