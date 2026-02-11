Zee Rajasthan
Rajasthan Budget 2026: बजट में अरावली के लिए भजनलाल सरकार का शानदार ऐलान, अवैध खनन माफिया की बजेगी बैंड!

Rajasthan Budget Aravali Hills: राजस्थान बजट में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि करीब 130 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. साथ ही अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए कई काम किए जाएंगे. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Sneha Aggarwal
Published: Feb 11, 2026, 02:18 PM IST | Updated: Feb 11, 2026, 02:50 PM IST

Rajasthan Budget 2026: राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश करते हुए अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि सरकार अरावली इलाके की सुरक्षा के लिए पक्की दीवार बनाई जाएगी, जिस पर करीब 130 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. अरावली के 4000 हेक्टेयर इलाके में पक्की दीवार, जलसंरचना और बीजारोपण किया जाएगा. इस कदम का उद्देश्य अवैध खनन पर रोक लगाना और वन संपदा की रक्षा करना है.

वित्त मंत्री ने कहा कि वन विभाग और पुलिस के संयुक्त प्रयासोंसे अरावली में अवैध खनन गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी. सरकार का कहना है कि इस पहल से पर्यावरण संतुलन मजबूत होगा और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाएगा. वन भूमि की क्षतिपूर्ति के लिए 1000 करोड़ का लैंडबैंक बनाया जाएगा.

25 करोड़ रुपये किए जाएंगे खर्च

इसके अलावा, वन्यजीव और जैव विविधता संरक्षण के लिए भी कई नई योजनाएं लागू होंगी. वन संरक्षण की आधारभूत संरचना को मजबूत करने के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 291 एंबुलेंस उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिस पर करीब 25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

एक अहम कदम

राजस्थान सरकार का यह बजट पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव सुरक्षा और अरावली की पारिस्थितिक को सुरक्षित रखने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. कहा जा रहा है कि यदि इन योजनाओं को धरातल पर सही से उतारा गया तो अवैध खनन पर बड़ी रोक लग सकती है और पर्यावरण को संरक्षण मिल सकेगा.

10 करोड़ पौधा रोपण

वहीं, राजस्थान को हरित प्रदेश के विकसित करने की दृष्टि से मिशन हरियालो राजस्थान के तहत जनसहभागिता से 19 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं. अगले साल 10 करोड़ पौधा रोपण प्रस्तावित किया जाना है. पहले हरित बजट में 27800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था. अगले साल के लिए 20% से अधिक बढ़ोतरी कर हरित बजट के लिए 333476 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.

इसके अलावा राजस्थान बजट में कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए विभिन्न कृषि यंत्रों पर 160 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित. इससे 50 हजार की कृषक लाभान्वित होंगे.

सभी जिलों में पर्यावरण फ्रेंडली दाह संस्कार के लिए सेंटर बनेगा. कार्बन क्रेडिट रेटिंग के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा. वहीं, कर्ण नरेंद्र जोबनेर कृषि वि​श्विद्यालय में नेचुरल फार्मिंग का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेगा.
बता दें कि भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली हैं, जो गुजरात से दिल्ली तक करीब 670-692 किमी (550 किमी राजस्थान में) फैली हुई है, जिसका राजस्थान की जीवन रेखा माना जाता है. ये थार मरुस्थल के पूर्व विस्तार को रोकती है. इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1,722 मीटर माउंट आबू पर है.
