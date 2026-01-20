Zee Rajasthan
11 फरवरी 2026 को आएगा राजस्थान का बजट, जोगाराम पटेल ने किया बड़ा ऐलान- हंगामा नहीं, विकास चाहिए

Rajasthan Budget 2026: राजस्थान की भजनलाल सरकार अपने कार्यकाल का एक और अहम बजट पेश करने जा रही है. संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मंगलवार दोपहर आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि 11 फरवरी 2026 को राज्य का बजट विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि यह बजट केवल आय-व्यय का दस्तावेज नहीं होगा, बल्कि ‘विकसित राजस्थान’ के निर्माण का एक सशक्त विजन डॉक्यूमेंट साबित होगा.
 

11 फरवरी 2026 को आएगा राजस्थान का बजट, जोगाराम पटेल ने किया बड़ा ऐलान- हंगामा नहीं, विकास चाहिए

Rajasthan Budget 2026: बजट सत्र को लेकर मंत्री जोगाराम पटेल ने विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस से, सदन की कार्यवाही में रचनात्मक भूमिका निभाने की अपील की. उन्होंने कहा कि बजट प्रदेश के विकास की नींव होता है, ऐसे में विपक्ष को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर सरकार को सार्थक सुझाव देने चाहिए. पटेल ने जोर देते हुए कहा कि विधानसभा का मंच राजस्थान के गौरवशाली इतिहास और आमजन के हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए है.

सख्त चेतावनी भी दी

जहां एक ओर सहयोग की अपील की गई, वहीं मंत्री पटेल ने विपक्ष को कड़ा संदेश भी दिया. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यदि सदन की गरिमा के खिलाफ कोई अमर्यादित व्यवहार किया गया या बजट सत्र के दौरान अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न किया गया, तो सरकार उसका जवाब उसी भाषा में देने से पीछे नहीं हटेगी. उन्होंने कहा कि विधानसभा जनता के मुद्दों पर चर्चा का मंच है, न कि हंगामे का अखाड़ा.

कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर निशाना

जोगाराम पटेल ने कांग्रेस की आंतरिक कलह पर भी तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष को अपनी आपसी खींचतान का असर विधानसभा की कार्यवाही पर नहीं पड़ने देना चाहिए. उन्होंने कहा कि विपक्ष को अपनी घरेलू राजनीति घर छोड़कर सदन में आना चाहिए और केवल प्रदेश के विकास तथा जनता की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.

बजट 2026 से बड़ी उम्मीदें

11 फरवरी को पेश होने वाले बजट से प्रदेश के युवाओं, किसानों और महिलाओं को खासा उम्मीदें हैं. सरकार इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर विशेष फोकस कर सकती है. मंत्री पटेल के अनुसार, यह बजट ‘विकसित राजस्थान’ के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा.

मुख्यमंत्री खुद ले रहे हैं फीडबैक

बजट की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार सक्रिय हैं. वे संभाग स्तर पर राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर जमीनी फीडबैक ले रहे हैं, ताकि बजट में जनता की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप घोषणाएं की जा सकें. इन बैठकों की शुरुआत सबसे पहले जोधपुर संभाग से की गई थी.

