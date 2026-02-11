Zee Rajasthan
केवल बैग या बड़ा संदेश! भगवा रंग में पेश होगा भजनलाल सरकार का बजट, दिया कुमारी ने ब्रिटिश परंपरा को कहा अलविदा

Rajasthan Budget 2026: दशकों से राजस्थान की राजनीति में एक तस्वीर आम रही है, वह है बजट के दिन वित्त मंत्री के हाथ में डार्क मैरून रंग का चमड़े का ब्रीफकेस और विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ता हुआ काफिला. यह परंपरा ब्रिटिश दौर के ‘बजट बॉक्स’ से चली आ रही थी, जो समय के साथ सत्ता की एक पहचान बन गई. वहीं, आज यह तस्वीर बदलने जा रही है. जब वित्त मंत्री दिया कुमारी विधानसभा पहुंचेंगी, तो उनके हाथ में मैरून ब्रीफकेस नहीं, बल्कि भगवा रंग का बैग होगा. यह बदलाव सिर्फ दिखावे का नहीं, बल्कि अपने भीतर एक गहरा संदेश समेटे हुए है.
 

केवल बैग या बड़ा संदेश! भगवा रंग में पेश होगा भजनलाल सरकार का बजट, दिया कुमारी ने ब्रिटिश परंपरा को कहा अलविदा

Rajasthan Budget 2026: भारतीय परंपरा में भगवा रंग को त्याग, सेवा और शक्ति का प्रतीक माना जाता है. सरकार इस रंग के जरिए यह संकेत दे रही है कि आने वाला बजट केवल आंकड़ों और घोषणाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसकी आत्मा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और अंत्योदय की भावना होगी. जिस तरह केंद्र सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंग्रेजी परंपरा के ब्रीफकेस को छोड़कर ‘बही-खाता’ को अपनाया था, उसी राह पर अब राजस्थान सरकार भी कदम बढ़ाती दिख रही है. मैरून ब्रीफकेस के साथ एक दौर खत्म हो रहा है.

‘विकसित राजस्थान’ के विजन की झलक
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहले ही इस बजट को लेकर साफ कर चुके हैं कि सरकार का लक्ष्य केवल विकास नहीं, बल्कि विचार और संस्कृति के साथ आगे बढ़ना है. उन्होंने सोशल मीडिया पर बजट को ‘आस्था और अर्थव्यवस्था’ का संगम बताया था. भगवा बैग उसी सोच का प्रतीक माना जा रहा है, जो यह बताता है कि सरकार अपने विजन को हर स्तर पर दर्शाना चाहती है- चाहे वह नीति हो या प्रतीक.

आस्था और पर्यटन पर बढ़ सकता है फोकस
राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस बार के बजट में परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और आस्था से जुड़ी योजनाओं पर खास जोर दिया जा सकता है. धार्मिक पर्यटन, ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और मंदिर विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर अहम घोषणाओं की उम्मीद जताई जा रही है. साथ ही, राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए विशेष पैकेज या योजनाएं सामने आ सकती हैं.

मंदिर, धरोहर और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर
सरकार पहले से ही पर्यटन को रोजगार और निवेश का बड़ा जरिया मानती रही है. ऐसे में हेरिटेज सर्किट, डेजर्ट टूरिज्म और वाइल्डलाइफ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बजटीय प्रावधान किए जाने की संभावना है, जिससे राज्य की सांस्कृतिक पहचान को आर्थिक मजबूती मिल सके.

परंपरा के साथ तकनीक का मेल
दिलचस्प बात यह है कि जहां बैग का रंग परंपरा से जुड़ा है, वहीं उसके भीतर की व्यवस्था पूरी तरह आधुनिक है. वित्त मंत्री दिया कुमारी इस बार भी डिजिटल टैबलेट के जरिए पेपरलेस बजट पेश करेंगी. यानी प्रतीकों में संस्कृति और कामकाज में तकनीक, यही इस बजट की असली पहचान बनती दिख रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी.

