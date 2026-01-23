Rajasthan Budget 2026: राजस्थान बजट 2026 में बदलेगी शिक्षा की तस्वीर? 50 हजार भर्तियों के संकेत, हो सकते हैं ये फैसले

Rajasthan Budget 2026 Expectations:राजस्थान का भविष्य उसकी कक्षाओं में गढ़ा जा रहा है और यही वजह है कि भजनलाल सरकार के आगामी बजट (2026-27) में शिक्षा विभाग को सबसे बड़ा हिस्सा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति (NEP 2020) को पूरी तरह लागू करने का दबाव भी प्रदेश सरकार पर है. ऐसे में इस बार का बजट सिर्फ स्कूल भवनों और ढांचे तक सीमित न रहकर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर केंद्रित हो सकता है.

स्कूली शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट लर्निंग

सरकार का लक्ष्य सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों के समकक्ष तैयार करना है. इसके तहत पीएम-श्री (PM-SHRI) स्कूलों की संख्या बढ़ाने और मौजूदा मॉडल स्कूलों में सुविधाओं के विस्तार के लिए बड़े बजट की घोषणा संभव है. इसके अलावा हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कंप्यूटर लैब और स्मार्ट बोर्ड अनिवार्य करने के लिए फंड जारी किया जा सकता है. ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर करने पर भी विशेष जोर रहने की उम्मीद है. वहीं, जर्जर हो चुके स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए एकमुश्त बड़ा ‘रिपेयर पैकेज’ आवंटित किया जा सकता है. मुफ्त यूनिफॉर्म और साइकिल वितरण योजनाओं में भी गुणवत्ता सुधार और बजट बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है.

नई शिक्षा नीति और पाठ्यक्रम में बदलाव

नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए रोजगारपरक शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में बजट प्रावधान किए जा सकते हैं. इसमें कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कृषि, हस्तशिल्प जैसे विषय शामिल किए जा सकते हैं. इसके साथ ही स्कूली पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा और राजस्थान की संस्कृति को अधिक प्रभावी ढंग से जोड़ने के लिए नई पुस्तकों और प्रोजेक्ट्स की घोषणा संभव है.

शिक्षकों की भर्ती और तबादला नीति

शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में पद खाली होना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है. ऐसे में बजट में REET थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड (व्याख्याता) के लिए 50 हजार से अधिक पदों पर भर्ती का कैलेंडर जारी किया जा सकता है. इसके अलावा शिक्षकों की लंबे समय से लंबित स्थायी तबादला नीति को लागू करने और उसके लिए प्रशासनिक बजट की घोषणा भी संभव है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी दूर हो सके.

उच्च शिक्षा को लेकर फैसले, कॉलेज और विश्वविद्यालय

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेजों की भीड़ और संसाधनों की कमी को दूर करने पर सरकार का फोकस रहेगा. असिस्टेंट प्रोफेसर्स की कमी को पूरा करने के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सकती है. साथ ही विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के मानदेय में बढ़ोतरी की संभावना है. जिन उपखंडों में अब तक सरकारी कॉलेज नहीं हैं, वहां विशेष रूप से कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा हो सकती है. विश्वविद्यालयों में शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशेष ग्रांट और मेधावी शोध छात्रों के लिए फैलोशिप राशि बढ़ाई जा सकती है.

कोचिंग, प्रतियोगी परीक्षाएं और भाषा नीति

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का विस्तार करते हुए सीटें बढ़ाई जा सकती हैं ताकि अधिक गरीब और मध्यम वर्गीय छात्र लाभान्वित हो सकें. इसके अलावा हर जिला मुख्यालय पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त डिजिटल लाइब्रेरी और 24 घंटे खुले रीडिंग रूम बनाने का प्रस्ताव बजट में आ सकता है. अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम स्कूलों को लेकर भी सरकार नया रोडमैप पेश कर सकती है, जिसमें हिंदी माध्यम स्कूलों को सशक्त बनाने और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की भर्ती पर जोर रहेगा.



बजट 2026-27 में शिक्षा क्षेत्र के लिए सरकार का मंत्र ‘आधुनिकता और संस्कार’ का संतुलन हो सकता है. यदि समय पर भर्तियां और ग्रामीण स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित होती है, तो यह प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है.

