राजस्थान बजट 2026 में सौर ऊर्जा पर बड़ा दांव! आम जनता से किसान तक किसे मिलेगा सीधा फायदा?

Rajasthan Budget 2026: राजस्थान सरकार के बजट 2026 को लेकर राज्यभर में खासा उत्साह है. इस बार बजट में विकास के साथ-साथ भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखने पर जोर रहने की उम्मीद है. खासकर ऊर्जा, कृषि और रोजगार जैसे अहम क्षेत्रों में सरकार बड़े फैसले ले सकती है. बजट 2026 में राजस्थान की पहचान बन चुकी सौर ऊर्जा को एक बार फिर प्राथमिकता मिलने के संकेत मिल रहे हैं. माना जा रहा है कि सरकार इस बजट के जरिए राज्य को ग्रीन एनर्जी का मजबूत केंद्र बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाएगी.

राजस्थान पहले से ही देश में सौर ऊर्जा का सिरमौर माना जाता है. बजट 2026 में सरकार ग्रीन एनर्जी पर अपना फोकस और गहरा कर सकती है. घरेलू सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ‘पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना’ के तहत 150 यूनिट फ्री बिजली के दायरे को बढ़ाने या सब्सिडी की प्रक्रिया को और आसान बनाने की घोषणा संभव है. इससे आम परिवारों का बिजली बिल कम होगा और ज्यादा लोग सोलर सिस्टम लगाने के लिए आगे आएंगे.

कृषि क्षेत्र में भी सौर ऊर्जा को लेकर बड़े लक्ष्य तय किए गए हैं. मार्च 2026 तक 3,000 मेगावाट अतिरिक्त विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. ‘पीएम-कुसुम’ योजना के तहत किसानों को सोलर पंपों पर बड़ी सब्सिडी दी जा सकती है. साथ ही दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए नए फीडर सोलराइजेशन प्रोजेक्ट्स की घोषणा भी बजट में शामिल हो सकती है, जिससे किसानों को सिंचाई में राहत मिलेगी.

बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो जैसलमेर और बीकानेर के बाद अब राज्य के अन्य पश्चिमी जिलों में नए सोलर पार्क स्थापित किए जा सकते हैं. इसके साथ ही ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के विस्तार के लिए भी विशेष बजट प्रावधान होने की संभावना है. इससे सौर ऊर्जा के उत्पादन और ट्रांसमिशन दोनों को मजबूती मिलेगी.

सरकार ‘सोलर सिटी’ प्रोजेक्ट्स का दायरा भी बढ़ा सकती है. जयपुर, जोधपुर और अजमेर जैसे बड़े शहरों को पूरी तरह सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा संभव है. इन प्रोजेक्ट्स से अर्बन प्लानिंग विशेषज्ञों, डेटा एनालिस्ट और सोलर सिस्टम के रखरखाव से जुड़े कर्मचारियों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

बजट 2026 में सरकारी भवनों के 100 प्रतिशत सोलराइजेशन पर भी जोर दिया जा सकता है. स्कूल, अस्पताल और सरकारी दफ्तरों को एक तय समय सीमा में सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य रखा जा सकता है. इससे न केवल बिजली खर्च कम होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर छोटे और मध्यम ठेकेदारों को भी काम मिलेगा.

किसानों के लिए पीएम-कुसुम योजना के तहत सोलर पंपों पर मिलने वाली सब्सिडी को और बढ़ाया जा सकता है. इससे सिंचाई की लागत घटेगी और किसानों की बिजली पर निर्भरता भी कम होगी. राजस्थान पहले ही इस योजना में अग्रणी रहा है और बजट 2026 में इसे और मजबूती मिलने की उम्मीद है.

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार राजस्थान में सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरी निर्माण के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की घोषणा कर सकती है. अगर राज्य में सोलर पैनल फैक्ट्रियां स्थापित होती हैं, तो हजारों मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों को सीधे रोजगार मिलेगा.

इसके साथ ही स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जा सकता है. शिक्षा बजट में नए ‘सोलर आईटीआई’ और सोलर ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने की घोषणा संभव है. आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में “रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट” जैसे शॉर्ट-टर्म कोर्स शुरू किए जा सकते हैं, ताकि युवा कम समय में प्रशिक्षण लेकर रोजगार के लिए तैयार हो सकें. बजट 2026 राजस्थान को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला साबित हो सकता है. इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ रोजगार और आर्थिक विकास को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है.

