Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Rajasthan Budget 2026: खाटू श्याम जी कॉरिडोर से लेकर धार्मिक नगरी पुष्कर को इस बार मिल सकता है बड़ा बजट! जानें और क्या -क्या

Rajasthan Budget 2026: राजस्थान बजट 2026 को लेकर लोग इंतजार कर हैं क्योंकि इसको लेकर लोगों को काफी आशाएं हैं. भजनलाल सरकार का  सबसे ज्यादा पर्यटन पर फोकस हैं, ऐसे में इसको बड़ा बजट मिल सकता है. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Sneha Aggarwal
Published: Jan 22, 2026, 08:37 PM IST | Updated: Jan 22, 2026, 08:37 PM IST

Trending Photos

राजस्थान के इन जिलों में बारिश के साथ ओले गिरने की चेतावनी, अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के इन जिलों में बारिश के साथ ओले गिरने की चेतावनी, अलर्ट जारी

एयरफोर्स का सपना, पिता के इलाज की उम्मीद… एक हादसे ने छीन ली राजस्थान की 'बेटी' की जिंदगी
5 Photos
jhunjhunu news

एयरफोर्स का सपना, पिता के इलाज की उम्मीद… एक हादसे ने छीन ली राजस्थान की 'बेटी' की जिंदगी

Photos:10 लाख बार राम लिखकर बनी भक्ति की मिसाल, जोधपुर की डॉक्टर शिवानी मंडा ने रचा इतिहास
9 Photos
Jodhpur news

Photos:10 लाख बार राम लिखकर बनी भक्ति की मिसाल, जोधपुर की डॉक्टर शिवानी मंडा ने रचा इतिहास

CM किसान सम्मान निधि योजना के की पांचवीं किस्त हुई जारी, किसानों के खातों में आए 15 करोड़ 26 लाख रुपये
7 Photos
CM Kisan Samman Nidhi 5th installment

CM किसान सम्मान निधि योजना के की पांचवीं किस्त हुई जारी, किसानों के खातों में आए 15 करोड़ 26 लाख रुपये

Rajasthan Budget 2026: खाटू श्याम जी कॉरिडोर से लेकर धार्मिक नगरी पुष्कर को इस बार मिल सकता है बड़ा बजट! जानें और क्या -क्या

Rajasthan Budget 2026: राजस्थान पूरी दुनिया में अपनी विरासत, किले और मेहमाननवाजी के लिए जाना जाता है. भजनलाल सरकार के लिए पर्यटन केवल एक उद्योग नहीं, बल्कि राज्य के लिए रोजगार का सबसे बड़ा जरिया माना जाता है. पीएम नरेंद्र मोदी के 'वेड इन इंडिया' के आह्वान और 'राइजिंग राजस्थान' समिट के बाद, इस बजट 2026 में पर्यटन को लेकर ऐतिहासिक घोषणाएं हो सकती हैं.

खाटू श्याम जी कॉरिडोर
सरकार का सबसे ज्यादा फोकस 'धार्मिक पर्यटन' पर है. ऐसे में अयोध्या और काशी की तर्ज पर राजस्थान के प्रमुख मंदिरों को विकसित करने के लिए बड़ा बजट पास किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है, खाटू श्याम जी कॉरिडोर का.
सीकर में खाटू नगरी में श्याम जी मंदिर के लिए एक भव्य कॉरिडोर और दर्शन व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए भारी बजट मिल सकता है. वहीं, नाथद्वारा के श्रीनाथजी, सालासर बालाजी और पुष्कर को जोड़ते हुए बेहतर सड़कों और सुविधाओं के लिए भी बजस मिल सकता है.

वेडिंग डेस्टिनेशन
वहीं, राजस्थान दुनिया का सबसे पसंदीदा और बेहतरीन वेडिंग डेस्टिनेशन है. सरकार डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के लिए विशेष रियायतें दे सकती है, जो हेरिटेज होटल्स या रिसॉर्ट्स शादियों के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, उन्हें टैक्स में छूट या सब्सिडी दी जा सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

फिल्म प्रोत्साहन नीति
इसके अलावा राजस्थान को फिल्म शूटिंग के लिए और फ्रेंडली बनाने के लिए सरकार 'फिल्म प्रोत्साहन नीति' के तहत सब्सिडी को बढ़ा सकती है. साथ ही जयपुर या उदयपुर के पास एक आधुनिक 'फिल्म सिटी' या 'पोस्ट-प्रोडक्शन हब' विकसित करने के लिए जमीन या शुरुआती फंड का ऐलान किया जा सकता है.
वहीं, जैसलमेर और बीकानेर में तनोट माता और बॉर्डर इलाकों को पर्यटकों के लिए और अधिक सुलभ बनाने के लिए फंड दिया जा सकता है. केवलादेव के अलावा नई बर्ड सेंचुरीज और टाइगर रिजर्व्स में सफारी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए बजट मिल सकता है.

टूरिस्ट पुलिस फोर्स

पर्यटकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रमुख पर्यटन स्थलों पर 'टूरिस्ट पुलिस फोर्स' की संख्या बढ़ाने और उनकी ट्रेनिंग के लिए बजट पास हो सकता है. स्थानीय युवाओं को 'गाइड' के रूप में तैयार करने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किए जा सकते हैं. कुल मिलाकर, राजस्थाव का बजट 2026 में राजस्थान को 'धार्मिक और शाही पर्यटन' का वैश्विक केंद्र बनाने की कोशिश की जाएगी.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news