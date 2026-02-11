Rajasthan Budget 2026: दो झोलों में भरकर विधानसभा पहुंचा बजट, क्या-क्या मिलेगी सौगात, इंतजार कर रहा राजस्थान

Rajasthan Budget 2026: आज 11 फरवरी को राजस्थान विधानसभा में भजनलाल शर्मा सरकार का तीसरा पूर्ण बजट पेश होने जा रहा है. सुबह 11 बजे उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी सदन में बजट भाषण देंगी. बजट के महत्वपूर्ण दस्तावेज एक सरकारी वाहन में दो बैग भरकर विधानसभा पहुंचाए गए हैं.



यह परंपरा हर साल नजर आती है, लेकिन इस बार बजट के आकार और घोषणाओं को लेकर प्रदेशवासियों में जबरदस्त उत्सुकता है. बजट का आकार अनुमानित 5.70 से 6 लाख करोड़ रुपये तक रहने की संभावना है, जिसमें विकास, युवा, किसान, महिलाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहने वाला है.



बैग से चर्चा में आया बजट, क्या है संदेश?

इस बार बजट के बैग पारंपरिक भूरे रंग की बजाय भगवा रंग के दिखे हैं, जिससे राजनीतिक और सांस्कृतिक संदेश की चर्चा तेज हो गई है. वित्त मंत्री दिया कुमारी लगातार तीसरी बार बजट पेश कर रही हैं. बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू हुआ था, जिसमें गवर्नर हरिभाऊ बागड़े ने अभिभाषण दिया. अब सभी की नजरें आज के बजट पर टिकी हैं, जहां कई लोकप्रिय और राहत वाली घोषणाओं की उम्मीद है.

क्या-क्या मिल सकती हैं सौगातें? संभावित बड़े ऐलान

बजट में युवाओं के लिए रोजगार पर विशेष जोर रहने की संभावना है. सूत्रों के अनुसार करीब 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा हो सकती है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग शामिल हैं. आरएएस और अन्य बड़े पदों पर इंटरव्यू प्रक्रिया खत्म करने का ऐलान भी संभव है.



किसानों के लिए खेती-किसानी से जुड़ी राहत, जैसे खेजरी कानून, सिंचाई योजनाएं, बिजली सब्सिडी या फसल बीमा में बढ़ोतरी की उम्मीद है. महिलाओं के लिए विशेष पैकेज, पेंशन बढ़ोतरी, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में निवेश, सड़क सुरक्षा नियमों में बदलाव और मेट्रो/इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर फोकस रह सकता है. बजट में सभी वर्गों के समावेशी विकास पर जोर दिया जाएगा.



प्रदेशवासियों में इंतजार, क्या बदलेगी जिंदगी?

राजस्थान के करोड़ों लोग आज के बजट से उम्मीदें लगाए बैठे हैं. किसान, युवा, महिलाएं, सरकारी कर्मचारी और आम जनता को राहत पैकेज की आस है. पिछले बजटों में पेंशन, बिजली और रोजगार पर फोकस रहा था, इस बार भी ऐसे ही लोकलुभावन ऐलान की संभावना है.