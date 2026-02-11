Zee Rajasthan
शिक्षा बजट धमाका! सरकार दे रही छात्रों को टैबलेट, साइकिल और मुफ्त यूनिफॉर्म - जानिए पूरी योजना

Rajasthan Budget 2026: राजस्थान सरकार ने शिक्षा में बड़ा कदम उठाते हुए मेधावी छात्रों को टैबलेट, 9वीं की छात्राओं को साइकिल और कक्षा 1-8 के बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म देने की घोषणा की. बायोमेट्रिक सिस्टम और हाइजीन सुविधाओं पर भी जोर दिया जा रहा है.

Published: Feb 11, 2026, 02:55 PM IST | Updated: Feb 11, 2026, 02:55 PM IST

शिक्षा बजट धमाका! सरकार दे रही छात्रों को टैबलेट, साइकिल और मुफ्त यूनिफॉर्म - जानिए पूरी योजना

Tablet To School Students In Rajasthan: राजस्थान सरकार ने प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने इस बार शिक्षा को और मजबूत बनाने और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बड़े वित्तीय प्रावधान किए हैं. योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना और स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को सुधारना बताया गया है.

सरकार ने कक्षा 8, 10 और 12 में पढ़ने वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिए विशेष योजना बनाई है. प्रत्येक छात्र को ₹20,000 की राशि दी जाएगी, जिसे वे अपने स्तर पर टैबलेट खरीदने में इस्तेमाल कर सकेंगे. यह कदम छात्रों को आधुनिक संसाधनों से पढ़ाई करने में मदद करेगा और उन्हें डिजिटल शिक्षा के करीब लाएगा.

छात्राओं और छोटे बच्चों के लिए भी सरकार ने बड़े लाभ की घोषणा की है. 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को साइकिल के लिए ई-वाउचर दिए जाएंगे. इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और छात्राएं अपनी सुविधा के अनुसार साइकिल ले सकेंगी. इसके अलावा, कक्षा 1 से 8 तक के लगभग 40 लाख विद्यार्थियों को मुफ्त यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी. इस पूरे कार्यक्रम के लिए 250 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट आवंटित किया गया है.

सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचे, इसके लिए बायोमेट्रिक प्रणाली लागू की जाएगी. इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और बच्चों की उपस्थिति व पोषण पर नजर रखी जा सकेगी. 3 से 6 साल के छोटे बच्चों को भी इस सिस्टम में शामिल किया जाएगा.

स्वास्थ्य और स्वच्छता पर भी खास ध्यान दिया गया है. बालिकाओं की शिक्षा में स्वच्छता की कमी बाधा न बने, इसलिए जिन स्कूलों में अभी टॉयलेट की सुविधा नहीं है, वहां निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर किया जाएगा. इसके अलावा बालिका स्कूलों में स्वास्थ्य और हाइजीन किट जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी. इस योजना के जरिए सरकार न केवल शिक्षा में सुधार कर रही है, बल्कि विद्यार्थियों को डिजिटल और सुरक्षित भविष्य की दिशा में मजबूत कदम भी दे रही है.

