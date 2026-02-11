राजस्थान सरकार का महिलाओं को तोहफा! लखपति दीदियों को अब मिलेगा 1.5 लाख का लोन

Zee Rajasthan
Rajasthan Budget 2026: राजस्थान सरकार की लखपति दीदी योजना से 16 लाख महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण का मौका, मदद राशि बढ़ाकर 1.5 लाख की गई, 1,000 महिलाओं को बैंक सखी बनाया जाएगा, ग्रामीण रोजगार और महिला बीपीओ के लिए 100 करोड़ फंड.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published: Feb 11, 2026, 03:40 PM IST | Updated: Feb 11, 2026, 03:40 PM IST

Rajasthan Lakhpati Didi: राजस्थान सरकार ने महिलाओं, बच्चों, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए एक बार फिर बड़ी योजना की घोषणा की है. राज्य सरकार ने इस बार विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण और आर्थिक सुधार पर जोर दिया है. इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं.

लखपति दीदी योजना का विस्तार
राज्य सरकार ने अपने पुराने प्रावधानों को और मजबूत करते हुए 16 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में शामिल किया है. अब तक लखपति दीदियों को मिलने वाली राशि 1 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है.

महिलाओं के लिए रोजगार और प्रशिक्षण
सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार के नए संसाधन उपलब्ध कराने के लिए वूमेन बीपीओ (Women BPO) स्थापित करने की योजना बना रही है. इसके लिए 100 करोड़ रुपए का विशेष फंड प्रस्तावित किया गया है. इस योजना के तहत 1,000 महिलाओं को बैंक सखी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, जो ग्रामीण बैंकों की शाखाओं से सीधे जुड़ेंगी और अन्य महिलाओं को वित्तीय सेवाओं के लिए मार्गदर्शन देंगी.

लखपति दीदी योजना के अन्य लाभ
लखपति दीदी योजना के माध्यम से महिलाओं को न केवल आर्थिक मदद मिल रही है, बल्कि उन्हें व्यवसायिक कौशल और डिजिटल वित्तीय प्रणाली से जोड़ने का अवसर भी दिया जा रहा है. सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे अपने परिवार और समुदाय के लिए आर्थिक रूप से सक्षम बन सकेंगी.

महिला सशक्तिकरण और सामाजिक विकास
राजस्थान सरकार का यह कदम न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए है, बल्कि इसके माध्यम से समाज के वंचित वर्गों, बच्चों और दिव्यांगों के विकास में भी मदद मिल रही है. सरकार का मानना है कि महिला सशक्तिकरण से परिवार और समाज की समग्र प्रगति संभव है.

इस योजना से राज्य की ग्रामीण महिलाओं को नई दिशा मिली है और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा. लखपति दीदी योजना ग्रामीण राजस्थान में महिलाओं के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो रही है.

