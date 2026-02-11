Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

भजनलाल सरकार के बजट से ना तो किसान को कुछ मिलने वाला है, ना नौजवान को- सचिन पायलट

Rajasthan Budget 2026: राजस्थान भजनलाल शर्मा सरकार ने आज वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया, जिसको लेकर सचिन पायलट ने कहा कि इस बजट से ना तो किसान को कुछ मिलने वाला है, ना नौजवान को. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Vishnu1 Sharma
Published: Feb 11, 2026, 04:00 PM IST | Updated: Feb 11, 2026, 04:00 PM IST

Trending Photos

राजस्थान बजट का बड़ा ऐलान, दुग्ध उत्पादकों की बल्ले-बल्ले! सरस आउटलेट देशभर में, संबल योजना को ₹700 करोड़
7 Photos
Rajasthan Budget 2026

राजस्थान बजट का बड़ा ऐलान, दुग्ध उत्पादकों की बल्ले-बल्ले! सरस आउटलेट देशभर में, संबल योजना को ₹700 करोड़

जयपुर के पास बनाई जाएगी देश की सबसे 'डिजिटल ड्रीम सिटी', स्टार्टअप्स को मिलेगा बड़ा फायदा!
7 Photos
Rajasthan government project

जयपुर के पास बनाई जाएगी देश की सबसे 'डिजिटल ड्रीम सिटी', स्टार्टअप्स को मिलेगा बड़ा फायदा!

सावधान! राजस्थान के 2 लाख से ज्यादा किसानों को नहीं मिलेगी PM किसान निधि की 22वीं किस्त, तुरंत चेक करें अपना स्टेटस
7 Photos
PM Kisan Samman Nidhi

सावधान! राजस्थान के 2 लाख से ज्यादा किसानों को नहीं मिलेगी PM किसान निधि की 22वीं किस्त, तुरंत चेक करें अपना स्टेटस

राजस्थान में जल और रोजगार की तगड़ी सौगात! 3 लाख घरों में पानी का नया कनेक्शन, 3000 युवाओं को नौकरी
7 Photos
Rajasthan Budget 2026

राजस्थान में जल और रोजगार की तगड़ी सौगात! 3 लाख घरों में पानी का नया कनेक्शन, 3000 युवाओं को नौकरी

भजनलाल सरकार के बजट से ना तो किसान को कुछ मिलने वाला है, ना नौजवान को- सचिन पायलट

Rajasthan Budget 2026: राजस्थान की भजनलाल शर्मा की सरकार ने आज वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया, जिसमें कई तरह की घोषणाएं की गई. वहीं, बजट को कांग्रेस ने खारिज किया. बजट पर कांग्रेस महासचिव और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब जनता भी ना उम्मीद हो चुकी है कि बार-बार घोषणाएं होती हैं, लोग उम्मीद बांधकर रखते हैं और बजट के दिन वो सारी उम्मीद धराशायी हो जाती हैं. उन्होंने कहा कि इस बजट से ना तो किसान को कुछ मिलने वाला है, ना नौजवान को.

फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा

वहीं, महंगाई कम करने की बात कही गई, मुझे आश्चर्य है कि आज सरकार ने कहा कि हमारा वित्त प्रबंधन बहुत अच्छा है. आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, आपका लोन बढ़ रहा है और 35-40 हजार करोड़ रुपये आपको और लेना पड़ेगा. प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं देश का प्रधान सेवक हूं. यहां बात राजा-प्रजा की हो रही है तो मुझे यह बड़ा अजीब तरह बजट लगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

लंबा भाषण पढ़ दिया

मुझे लगा नहीं कि यहां पर जनता की आवाज को सुना गया. यहां तक कि जो सत्ताधारी दल के प्रतिनिधि हैं, उनकी भी बहुत सारी मांगें होंगी, उन पर कोई ध्यान दिया नहीं गया. मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद पहले ही नहीं थी लेकिन आज भाषण सुनने के बाद मुझे लगा कि सरकार ने सिर्फ खानापूर्ति की है. लंबा भाषण पढ़ दिया, लेकिन धरातल पर इनमें से कोई स्कीम कारगर साबित नहीं होंगी और जो लोग आज परेशान हैं, किसान, कृषक, नौजवान, हमारी गृहणी, महिलाएं, मध्यम वर्ग हैं, उनको कोई राहत सरकार ने नहीं दी है.

अमेरिका कैसे हिंदुस्तान को बोल सकता है?

वहीं, उन्होंने राहुल गांधी के बयान को लेकर कहा कि राहुल गांधी बिल्कुल सच कह रहे हैं. अमेरिका के साथ हमने परमाणु करार किया था, अपनी शर्तों पर किया था और दुनिया ने हमारा उस समय बर्चस्व देखा था. ये जो डील हो रही है, ये तो दबाव में हो रही हैं. अमेरिका कैसे हिंदुस्तान को बोल सकता है कि आप रूस का तेल नहीं खरीदेंगे, आप हमसे पांच बिलियन डॉलर का सामान खरीदेंगे. ये तो हम पर थोपा जा रहा है ना.

पशुपालकों के हितों को दरकिनार किया

अमेरिका के राष्ट्रपति ने विदेश नीति को प्रभावित किया है. वहीं उन्होंने कहा कि मुझे कहते हुए खेद है कि हमारे जो पशुपालक हैं, जो हमारे किसान वर्ग हैं, उनको बहुत नुकसान होने वाले हैं. आने वाले समय में तो हमारे किसानों और पशुपालकों के हितों को दरकिनार कर एग्रीमेंट किया है और डिटेल नहीं बता रहे हैं.

यहां के किसानों का क्या होगा?

बार-बार अमेरिका की तरफ से ये घोषणा हो रही है कि हमने ये भी मान लिया, हमने ये भी मान लिया. भारत सरकार ने क्या उपलब्धि की है? पहले हमारा टैरिफ तीन, चार, पांच परसेंट था, उसको पचास कर दिया. अब कम करके अठारह कर दिया और अमेरिका का टैरिफ हमने जीरो कर लिया है, जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स जीरो करने की बात अमेरिका ने कही है, तो जब सस्ता इम्पोर्ट आएगा तो यहां के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, यहां के किसान हैं, उनका क्या होगा?

खासकर सोयाबीन के जो हमारे किसान हैं, उनको बहुत नुकसान होने वाला है. ये डील, ट्रेड डील जो है, दबाव में की गई है और राहुल गांधी जी जो बोलते हैं, मैं समझता हूं, वो हमारे देश के हितों की बात को रखते हैं. उनको सदन में बोलने नहीं दिया गया था, वो बहुत दुर्भाग्य पूर्ण इन्सीडेंट था.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news