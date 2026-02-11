भजनलाल सरकार के बजट से ना तो किसान को कुछ मिलने वाला है, ना नौजवान को- सचिन पायलट

Rajasthan Budget 2026: राजस्थान की भजनलाल शर्मा की सरकार ने आज वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया, जिसमें कई तरह की घोषणाएं की गई. वहीं, बजट को कांग्रेस ने खारिज किया. बजट पर कांग्रेस महासचिव और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब जनता भी ना उम्मीद हो चुकी है कि बार-बार घोषणाएं होती हैं, लोग उम्मीद बांधकर रखते हैं और बजट के दिन वो सारी उम्मीद धराशायी हो जाती हैं. उन्होंने कहा कि इस बजट से ना तो किसान को कुछ मिलने वाला है, ना नौजवान को.

फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा

वहीं, महंगाई कम करने की बात कही गई, मुझे आश्चर्य है कि आज सरकार ने कहा कि हमारा वित्त प्रबंधन बहुत अच्छा है. आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, आपका लोन बढ़ रहा है और 35-40 हजार करोड़ रुपये आपको और लेना पड़ेगा. प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं देश का प्रधान सेवक हूं. यहां बात राजा-प्रजा की हो रही है तो मुझे यह बड़ा अजीब तरह बजट लगा.

लंबा भाषण पढ़ दिया

मुझे लगा नहीं कि यहां पर जनता की आवाज को सुना गया. यहां तक कि जो सत्ताधारी दल के प्रतिनिधि हैं, उनकी भी बहुत सारी मांगें होंगी, उन पर कोई ध्यान दिया नहीं गया. मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद पहले ही नहीं थी लेकिन आज भाषण सुनने के बाद मुझे लगा कि सरकार ने सिर्फ खानापूर्ति की है. लंबा भाषण पढ़ दिया, लेकिन धरातल पर इनमें से कोई स्कीम कारगर साबित नहीं होंगी और जो लोग आज परेशान हैं, किसान, कृषक, नौजवान, हमारी गृहणी, महिलाएं, मध्यम वर्ग हैं, उनको कोई राहत सरकार ने नहीं दी है.

अमेरिका कैसे हिंदुस्तान को बोल सकता है?

वहीं, उन्होंने राहुल गांधी के बयान को लेकर कहा कि राहुल गांधी बिल्कुल सच कह रहे हैं. अमेरिका के साथ हमने परमाणु करार किया था, अपनी शर्तों पर किया था और दुनिया ने हमारा उस समय बर्चस्व देखा था. ये जो डील हो रही है, ये तो दबाव में हो रही हैं. अमेरिका कैसे हिंदुस्तान को बोल सकता है कि आप रूस का तेल नहीं खरीदेंगे, आप हमसे पांच बिलियन डॉलर का सामान खरीदेंगे. ये तो हम पर थोपा जा रहा है ना.

पशुपालकों के हितों को दरकिनार किया

अमेरिका के राष्ट्रपति ने विदेश नीति को प्रभावित किया है. वहीं उन्होंने कहा कि मुझे कहते हुए खेद है कि हमारे जो पशुपालक हैं, जो हमारे किसान वर्ग हैं, उनको बहुत नुकसान होने वाले हैं. आने वाले समय में तो हमारे किसानों और पशुपालकों के हितों को दरकिनार कर एग्रीमेंट किया है और डिटेल नहीं बता रहे हैं.

यहां के किसानों का क्या होगा?

बार-बार अमेरिका की तरफ से ये घोषणा हो रही है कि हमने ये भी मान लिया, हमने ये भी मान लिया. भारत सरकार ने क्या उपलब्धि की है? पहले हमारा टैरिफ तीन, चार, पांच परसेंट था, उसको पचास कर दिया. अब कम करके अठारह कर दिया और अमेरिका का टैरिफ हमने जीरो कर लिया है, जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स जीरो करने की बात अमेरिका ने कही है, तो जब सस्ता इम्पोर्ट आएगा तो यहां के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, यहां के किसान हैं, उनका क्या होगा?

खासकर सोयाबीन के जो हमारे किसान हैं, उनको बहुत नुकसान होने वाला है. ये डील, ट्रेड डील जो है, दबाव में की गई है और राहुल गांधी जी जो बोलते हैं, मैं समझता हूं, वो हमारे देश के हितों की बात को रखते हैं. उनको सदन में बोलने नहीं दिया गया था, वो बहुत दुर्भाग्य पूर्ण इन्सीडेंट था.

