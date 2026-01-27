Rajasthan Budget 2026: राजस्थान विधानसभा बजट सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक, इन बिल पर होगा हंगामा

Rajasthan Budget 2026: राजस्थान विधानसभा के 28 जनवरी से शुरू होने जा रहे बजट सत्र में विपक्ष के तीखे तेवर दिखाई देंगे. इधर सत्ता पक्ष ने सदन को सुचारू चलाने के लिए फ्लोर मैनेजमेंट की कोशिशें तेज कर दी है. सदन शांत और ठीक ढंग से चले इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सत्र शुरू होने से ठीक पहले मंगलवार दोपहर 3 बजे विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई है.

विधानसभा के बजट सत्र से पहले विपक्ष और सत्ता पक्ष अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं. विपक्षी नेताओं के बयानों के साथ हाल हुए मुद्दों को देखकर बजट सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है. सदन में विधायकों के सवालों को लेकर आये निर्देश के बाद पहले ही विपक्ष आक्रामक था, अबडिस्टर्ब्ड एरिया बिल 2026 ने आग में घी काम कर दिया है. इसके अलावा SIR में वोट चोरी के आरोपों के बीच सत्र में हंगामा बरपना तय माना जा रहा है. विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है, जबकि सरकार इसे कानून व्यवस्था और प्रशासनिक मजबूती से जोड़कर देख रही है. ऐसे में सदन के भीतर टकराव की स्थिति बनने की आशंका जताई जा रही है.

सर्वदलीय बैठक

सदन की कार्यवाही को शांतिपूर्ण और सुचारू चलाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई है. इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं को आमंत्रित किया गया है. संभावना है कि विधानसभा अध्यक्ष सभी दलों के नेताओं से सदन की कार्यवाही को सुचारू चलाने के लिए सहयोग की अपील कर सकते हैं.

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने क्या कहा?

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के अनुसार, इस सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान, विधायक डॉ. सुभाष गर्ग, मनोज कुमार और थावरचंद भाग लेंगे. देवनानी के अनुसार, सर्वदलीय बैठक लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने का सशक्त माध्यम है. इससे सदन की कार्यवाही में सभी दलों की सहभागिता सुनिश्चित होती है और जनहित से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा का रास्ता खुलता है.

फ्लौरमैनेजमेंट की रणनीति

दूसरी ओर विपक्ष की आक्रामक तैयारियों को देखते हुए सत्ता पक्ष भी फ्लौरमैनेजमेंट की रणनीति बना रहा है . विधानसभा के बजट सत्र को लेकर मंगलवार शाम मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है. मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बजट सत्र के दौरान सरकार की रणनीति, सदन में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों और विपक्ष के संभावित सवालों का जवाब देने की तैयारी पर मंथन किया जाएगा.

सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने क्या कहा?

सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने बताया कि यह बैठक राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है. इसमें सरकार की अब तक की उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजनाओं और आगामी कार्य योजनाओं को लेकर विधायकों से सुझाव लिए जाएंगे. साथ ही यह भी तय किया जाएगा कि बजट सत्र के दौरान सरकार किस तरह से अपने पक्ष को मजबूती से रखेगी और विपक्ष के आरोपों का प्रभावी जवाब देगी. सभी विधायकों को समय पर बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं.

महत्वपूर्ण माना जा रहा है बजट सत्र

बजट सत्र कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, विपक्ष जहां सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है. वहीं सत्ता पक्ष भी आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतरने को तैयार है. ऐसे में सर्वदलीय बैठक से यह उम्मीद की जा रही है कि सदन की कार्यवाही को सुचारु और मर्यादित बनाए रखने पर सहमति बनेगी. विपक्ष ने पिछली बार सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार किया था लेकिन इस बार वो शामिल हो रहे हैं, ये एक अच्छा संकेत माना जा सकता है. सर्वदलीय बैठक में प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका अहम होती है, हालांकि सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या बजट सत्र संवाद और सहमति के साथ आगे बढ़ेगा या फिर राजनीतिक टकराव हावी रहेगा.

जनता के मुद्दों और समस्याओं पर सार्थक बहस

कुल मिलाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की कोशिशें रहनी चाहिए कि मतभेद और मनमुटाव अपनी जगह है, लेकिन सदन की कार्यवाही सुचारु चलनी चाहिए. इससे लोकतंत्र के राज्य के सबसे बड़े मंदिर यानी विधानसभा में प्रदेश की जनता के मुद्दों और समस्याओं पर सार्थक बहस हो सके और उनका समाधान हो सकें.

