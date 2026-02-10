Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान बजट में कर्ज माफी! सड़कें, रोजगार और महिला योजनाओं में घोषणाओं की बौछार संभावित, मुफ्त बस सफर का ऐलान हो सकता है....

Rajasthan budget 2026: राजस्थान का आगामी बजट 2026-27 चुनावी चाशनी से भरपूर होने की संभावना है, क्योंकि राज्य में पंचायत राज और स्थानीय निकाय चुनाव अप्रैल 2026 तक होने हैं. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ansh Raj
Published: Feb 10, 2026, 10:50 AM IST | Updated: Feb 10, 2026, 10:50 AM IST

Trending Photos

छुट्टी पर घर आने वाला था जवान, पहुंचा कंकाल, गले लगाकर रो भी ना पाई पत्नी, फोटो से नहीं हटा रही नजरें
6 Photos
rajsamand news

छुट्टी पर घर आने वाला था जवान, पहुंचा कंकाल, गले लगाकर रो भी ना पाई पत्नी, फोटो से नहीं हटा रही नजरें

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, बनी रहेगी बादलों की आवाजाही!
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, बनी रहेगी बादलों की आवाजाही!

Photos: एक तरफ काला तो दूसरी तरफ सफेद पहाड़, जयपुर का वो मंदिर जहां मां काली करती चमत्कार
10 Photos
Rajasthan Temple

Photos: एक तरफ काला तो दूसरी तरफ सफेद पहाड़, जयपुर का वो मंदिर जहां मां काली करती चमत्कार

Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में 11 बजे धड़ाम से गिरे सोने के रेट, चांदी के भाव ने निवेशकों की बढ़ाई जान में जान, जानें आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर के ताजे Price
6 Photos
Rajasthan Gold Silver Rate

Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में 11 बजे धड़ाम से गिरे सोने के रेट, चांदी के भाव ने निवेशकों की बढ़ाई जान में जान, जानें आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर के ताजे Price

राजस्थान बजट में कर्ज माफी! सड़कें, रोजगार और महिला योजनाओं में घोषणाओं की बौछार संभावित, मुफ्त बस सफर का ऐलान हो सकता है....

Rajasthan budget 2026: राजस्थान का आगामी बजट 2026-27 पूरी तरह से चुनावी चाशनी से लबरेज़ हो सकता है, क्योंकि राज्य में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव अप्रैल 2026 तक पूरे होने हैं. भजनलाल शर्मा सरकार ने 11 फरवरी को वित्त मंत्री दिया कुमारी के माध्यम से बजट पेश करने की तैयारी पूरी कर ली है. यह बजट ग्रामीण और शहरी मतदाताओं को लुभाने के लिए लोक-लुभावन घोषणाओं से भरा होने की संभावना है, ताकि पंचायत चुनावों में भाजपा को मजबूत आधार मिल सके.


ग्रामीण विकास और पंचायत फोकस
पंचायत चुनाव नजदीक होने से बजट में ग्रामीण क्षेत्रों पर खास जोर रहेगा. पंचायतों के लिए फंड में बड़ी बढ़ोतरी, गांवों में नई सड़कों का निर्माण, ग्राम सेवा केंद्रों का विस्तार और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं को और मजबूत करने की घोषणा संभव है. ग्रामीण मतदाताओं को खुश करने के लिए मनरेगा में अधिक दिनों की गारंटी या ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर अतिरिक्त आवंटन की उम्मीद है. इससे 'छोटी सरकार' (पंचायत स्तर) में भाजपा की पकड़ मजबूत हो सकती है.


किसानों के लिए बड़ी सौगातें
किसान वोट बैंक को साधने के लिए बजट में मुफ्त बिजली योजना का दायरा बढ़ाने, किसान सम्मान निधि में राज्य की ओर से अतिरिक्त टॉप-अप (वर्तमान में ₹9,000 सालाना) या कर्ज माफी की नई स्कीम की घोषणा हो सकती है. गेहूं पर MSP बोनस बढ़ाने या फसल बीमा में सुधार जैसे कदम किसानों की आय दोगुनी करने के वादे को मजबूत करेंगे. सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता मिलने की संभावना है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now


शहरी मतदाताओं को लुभाने की कोशिश
स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा बजट आवंटित किया जा सकता है. नए पार्क, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स का विस्तार, सफाई व्यवस्था में मशीनीकरण, रिंग रोड, मेट्रो विस्तार और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जैसी घोषणाएं शहरी वोटरों को आकर्षित करेंगी. जयपुर, जोधपुर जैसे शहरों में ट्रैफिक और प्रदूषण कम करने वाली योजनाएं प्रमुख रहेंगी.


युवा और रोजगार पर फोकस
युवाओं को आकर्षित करने के लिए सरकारी भर्तियों का कैलेंडर घोषित करना, संविदा कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण या मानदेय में वृद्धि की संभावना मजबूत है. स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स और युवा उद्यमिता पर नए प्रावधान आ सकते हैं, ताकि बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष को जवाब दिया जा सके.


महिला केंद्रित योजनाओं में विस्तार
महिलाओं के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना का विस्तार, मुफ्त बस सफर का दायरा बढ़ाना, लाखपति दीदी जैसी स्कीम्स में और महिलाओं को शामिल करना या महिला उद्यमिता पार्क जैसी नई पहलें संभव हैं. यह महिला वोटरों को मजबूती से जोड़ने की रणनीति होगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news