राजस्थान बजट में कर्ज माफी! सड़कें, रोजगार और महिला योजनाओं में घोषणाओं की बौछार संभावित, मुफ्त बस सफर का ऐलान हो सकता है....

Rajasthan budget 2026: राजस्थान का आगामी बजट 2026-27 पूरी तरह से चुनावी चाशनी से लबरेज़ हो सकता है, क्योंकि राज्य में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव अप्रैल 2026 तक पूरे होने हैं. भजनलाल शर्मा सरकार ने 11 फरवरी को वित्त मंत्री दिया कुमारी के माध्यम से बजट पेश करने की तैयारी पूरी कर ली है. यह बजट ग्रामीण और शहरी मतदाताओं को लुभाने के लिए लोक-लुभावन घोषणाओं से भरा होने की संभावना है, ताकि पंचायत चुनावों में भाजपा को मजबूत आधार मिल सके.



ग्रामीण विकास और पंचायत फोकस

पंचायत चुनाव नजदीक होने से बजट में ग्रामीण क्षेत्रों पर खास जोर रहेगा. पंचायतों के लिए फंड में बड़ी बढ़ोतरी, गांवों में नई सड़कों का निर्माण, ग्राम सेवा केंद्रों का विस्तार और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं को और मजबूत करने की घोषणा संभव है. ग्रामीण मतदाताओं को खुश करने के लिए मनरेगा में अधिक दिनों की गारंटी या ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर अतिरिक्त आवंटन की उम्मीद है. इससे 'छोटी सरकार' (पंचायत स्तर) में भाजपा की पकड़ मजबूत हो सकती है.



किसानों के लिए बड़ी सौगातें

किसान वोट बैंक को साधने के लिए बजट में मुफ्त बिजली योजना का दायरा बढ़ाने, किसान सम्मान निधि में राज्य की ओर से अतिरिक्त टॉप-अप (वर्तमान में ₹9,000 सालाना) या कर्ज माफी की नई स्कीम की घोषणा हो सकती है. गेहूं पर MSP बोनस बढ़ाने या फसल बीमा में सुधार जैसे कदम किसानों की आय दोगुनी करने के वादे को मजबूत करेंगे. सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता मिलने की संभावना है.

शहरी मतदाताओं को लुभाने की कोशिश

स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा बजट आवंटित किया जा सकता है. नए पार्क, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स का विस्तार, सफाई व्यवस्था में मशीनीकरण, रिंग रोड, मेट्रो विस्तार और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जैसी घोषणाएं शहरी वोटरों को आकर्षित करेंगी. जयपुर, जोधपुर जैसे शहरों में ट्रैफिक और प्रदूषण कम करने वाली योजनाएं प्रमुख रहेंगी.



युवा और रोजगार पर फोकस

युवाओं को आकर्षित करने के लिए सरकारी भर्तियों का कैलेंडर घोषित करना, संविदा कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण या मानदेय में वृद्धि की संभावना मजबूत है. स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स और युवा उद्यमिता पर नए प्रावधान आ सकते हैं, ताकि बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष को जवाब दिया जा सके.



महिला केंद्रित योजनाओं में विस्तार

महिलाओं के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना का विस्तार, मुफ्त बस सफर का दायरा बढ़ाना, लाखपति दीदी जैसी स्कीम्स में और महिलाओं को शामिल करना या महिला उद्यमिता पार्क जैसी नई पहलें संभव हैं. यह महिला वोटरों को मजबूती से जोड़ने की रणनीति होगी.

