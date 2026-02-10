Rajasthan Budget Expectations 2026: राजस्थान सरकार 11 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 का आम बजट विधानसभा में पेश करने जा रही है. बजट को लेकर प्रदेशभर में उम्मीदें और चर्चाएं तेज हो गई हैं. यह बजट भजनलाल शर्मा सरकार के कार्यकाल का एक अहम बजट माना जा रहा है, जिसे उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी विधानसभा में प्रस्तुत करेंगी.

बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं और आम जनता को राहत देने पर विशेष फोकस रहने की संभावना है. माना जा रहा है कि सरकार कृषि, सिंचाई, सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों के लिए बड़े प्रावधान कर सकती है. वहीं युवाओं के लिए रोजगार और सरकारी भर्तियों से जुड़ी अहम घोषणाएं भी बजट का हिस्सा हो सकती हैं.

पेट्रोल-डीजल की कीमतों, बिजली बिल में राहत और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लेकर भी लोगों को सरकार से उम्मीदें हैं. बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस के आसार भी नजर आ रहे हैं. ऐसे में जयपुर संभाग के अलग-अलग जिलों झुंझुनूं, अलवर, दूदू, कोटपूतली के लोगों को क्या-क्या उम्मीदें हैं, इसके बारे में एक नजर में पढ़ें-

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

झुंझुनूं की बजट से उम्मीदें: 11 फरवरी को पेश होने वाले प्रदेश के बजट को लेकर झुंझुनू जिले के लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं. झुंझुनू जिले में पानी की समस्या के साथ-साथ कई इलाकों में सड़क कृषि मामलों के साथ छोटे व्यापारियों को भी उम्मीद है कि बजट में इस बार सरकार उनके लिए कोई बड़ी घोषणा करेगी.

अलवर की बजट से उम्मीदें: राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार का बजट 11 फरवरी को पेश होने जा रहा है. बजट से पहले प्रदेशभर में जिला स्तर पर विकास को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है. इसी क्रम में अलवर में भी विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने सरकार से अपनी अपेक्षाएं खुलकर सामने रखी हैं. उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधियों ने इंडस्ट्रियल एरिया के समुचित विकास की मांग उठाई है, ताकि निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित हो सकें. वहीं शहर के लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए एलिवेटेड रोड के निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया गया है.



कोटपूतली की बजट से उम्मीदें: 11 फरवरी को प्रदेश का बजट आ रहा है जिसमे हर वर्ग अपनी उम्मीद लगा कर बैठा है. वही छात्र वर्ग ने भी इस बार बजट को लेकर अपनी बेबागी से बात रखी. शिक्षा के क्षेत्र मे क्या सुधार होना चाहिए साथ ही सरकारी नौकरी व जमीनी स्थर पर अपना खुद का काम करने को लेकर इस बजट मे सभी को प्रोत्साहन मिलना चाहिए.



खैरथल की बजट से उम्मीदें: 11 फरवरी को पेश होने वाले राज्य बजट को लेकर व्यापारी वर्ग के साथ साथ श्रमिक वर्ग की भी निगाहें टिकी हुई हैं. औद्योगिक इलाकों में दिन रात मेहनत करने वाले मजदूरों को इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं. भिवाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों से जब हमने बात की, तो उनकी चिंताएं और अपेक्षाएं साफ तौर पर सामने आईं. श्रमिकों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई ने उनके घरेलू बजट को बिगाड़ दिया है. ऐसे में राज्य बजट में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने, स्वास्थ्य सेवाएं उनके लिए सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी हैं और सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ ईएसआई सुविधाओं को और बेहतर किया जाना चाहिए. कई श्रमिकों ने मांग रखी कि पीएफ, बीमा और पेंशन जैसी योजनाओं को सरल और मजबूत बनाया जाए, ताकि लंबे समय तक काम करने के बाद उन्हें भविष्य की चिंता न सताए.



दूदू की की बजट से उम्मीदें: 11 फ़रवरी को सरकार बजट पेश करेगी, दूदू विधानसभा के लोग चाहे वो मध्यम वर्ग के हों या किसान सबकी बजट पर टिकी निगाह है. लोगों ने बजट पर अपनी राय और उम्मीदें बताते हुए बजट में सरकार से कई मांगें पूरी होने की उम्मीदें जताई हैं. लोगों ने बजट में जयपुर भीलवाड़ा मेगा हाइवे को 4 लाइन बनाने और फागी में बाईपास बनाने की मांग रखी. दूदू विधानसभा के किसानों ने बजट में सरकार से फसल बीमा का क्लेम देने और क़र्ज़ माफ़ी जैसी घोषणाएँ कर के किसानों को राहत देने की मांग की. दूदू और फागी में सरकारी बीएड कॉलेज और बस स्टैण्ड जैसी कई मांगें पूरी होने की उम्मीद जताई.

अब देखना होगा कि आगामी बजट में भजनलाल सरकार जयपुर संभाग के इन जिलों की इन अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-