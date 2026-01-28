Zee Rajasthan
राजस्थान विधानसभा का 5वां सत्र आज, राज्यपाल के अभिभाषण से होगी शुरुआत, सदन में रखे जाएंगे दो अहम अध्यादेश

Rajasthan Budget Session 2026 : राजस्थान विधानसभा का 5वां सत्र आज 11 बजे से शुरु होगा. राज्यपाल बागडे के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरूआत होगी और दो अहम अध्यादेश सदन के पटल पर रखें जाएंगे. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Vishnu Sharma
Published: Jan 28, 2026, 09:00 AM IST | Updated: Jan 28, 2026, 09:00 AM IST

Rajasthan News : राजस्थान की 16वीं विधान सभा का पांचवा सत्र आज से शुरू हो रहा है. राज्यपाल हरिभाऊ बागडे का सदन में 11 बजे अभिभाषण होगा. सदन में राज्यपाल अभिभाषण के बाद शोकाभिव्यक्ति होगी.


सदन में आज प्रश्नकाल-शून्यकाल नहीं होगा. सदन स्थगित होने के बाद कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी. सदन की मेज पर पत्रादि रखे जाएंगे. राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति सदन के पटल पर रखी जाएगी.

राजस्थान विधानसभा सत्र में आज सदन की मेज पर दो अध्यादेश, राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन अध्यादेश 2025 और राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश 2025 रखा जाएगा.

16वीं विधान सभा का पांचवा सत्र आज होगा और सदन में शोकाभिव्यक्ति होगी. इस दौरान शिवराज पाटिल, स्वराज कौशल, रवि नायक, डीडी लापांग बिस्वा बंधु सेन, रामेश्वर लाल डूडी , अश्क अली टांक ,धर्मेंद्र ,भानु प्रकाश मिर्धा, श्यामसुंदर लाल, गिर्राज प्रसाद तिवारी ,भरत सिंह, नंदलाल मीणा, डॉ रतनलाल जाट, शिवराम सिंह, डॉ रघुवीर सिंह गौड़ ,मोहनलाल राठौड़ ,विजय सिंह ,फूलचंद गुर्जर ,दिलसुखराज चौधरी और नवरंग सिंह को श्रद्धांजलि दी जाएगी.

