राजस्थान विधानसभा का 5वां सत्र आज, राज्यपाल के अभिभाषण से होगी शुरुआत, सदन में रखे जाएंगे दो अहम अध्यादेश

Rajasthan News : राजस्थान की 16वीं विधान सभा का पांचवा सत्र आज से शुरू हो रहा है. राज्यपाल हरिभाऊ बागडे का सदन में 11 बजे अभिभाषण होगा. सदन में राज्यपाल अभिभाषण के बाद शोकाभिव्यक्ति होगी.



सदन में आज प्रश्नकाल-शून्यकाल नहीं होगा. सदन स्थगित होने के बाद कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी. सदन की मेज पर पत्रादि रखे जाएंगे. राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति सदन के पटल पर रखी जाएगी.

राजस्थान विधानसभा सत्र में आज सदन की मेज पर दो अध्यादेश, राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन अध्यादेश 2025 और राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश 2025 रखा जाएगा.

