Rajasthan Budget Session 2026 : अमेरिकी डील और राहुल गांधी के मुद्दे पर जूली- दिलावर आमने सामने

Rajasthan Budget Session 2026 : नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कल राहुल गांधी को लोकसभा के अंदर बोलने से रोका गया. देशी की सीमाओं के बारे में लोकसभा में चर्चा नहीं होती तो कहां होगी.

जूली ने कहा कि सरकार विपक्ष के अधिकारों पर कैंची चला रही है. राहुल गांधी को बोलने से इसलिए रोकते हैं क्योंकि ये डरते हैं, अमेरिका ने जो डील फाइनल कराई है वो अपनी शर्तों पर कराई है.

जूली ने कहा कि अमेरिका हमेशा से अपने देश का अनाज भारत में भेजना चाहता , पीएम ने दबाव के अंदर समझौता किया है. बीजेपी घबराई हुई है किन शर्तों पर डील हुई वो शर्तें सामने लाए.

भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बोलते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पीएम मोदी की रणनीति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है.

दिलावर ने कहा कि एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति सफल रही, अमेरिका द्वारा टैरिफ कम करना इसी का नतीजा है.

मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पीएम मोदी देशहित में लगातार काम कर रहे हैं.इसी वजह से वैश्विक स्तर पर भारत की साख बढ़ी. दिलावर ने प्रधानमंत्री और देशवासियों को बधाई दी और मोदी के नेतृत्व को निर्णायक और प्रभावशाली बताया.

वहीं बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अनीता भदेल ने कहा कि अंतराष्ट्रीय व्यापार को लेकर पिछले कुछ दिनों से जो उठापटक की स्थिति चल रही थी लेकिन आज जो फैसला हुआ है वो हिंदुस्तान के व्यापारियों और मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत फायदेमंद है. भदेल ने कहा कि खासतौर से राजस्थान के लिए उसका बड़ा फायदा होगा.

राजस्थान में जेम्स एंड ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, लकड़ी के फर्नीचर के कारोबारी है जो एक्सपोर्ट का काम करते हैं. अनीता भदेल ने कहा कि उनको बूस्टर डोज मिलेगा. इस ट्रेड डील से राजस्थान को फायदा होगा.

