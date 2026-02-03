Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Rajasthan Budget Session 2026 : अमेरिकी डील और राहुल गांधी के मुद्दे पर जूली- दिलावर आमने सामने

Rajasthan Budget Session 2026 : विधानसभा बजट सत्र में कार्यवाही शुरू होने से पहले अमेरिकी डील और राहुल गांधी के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी का दौर जारी रहा जो आज सत्र के हंगामेदार होने की तरफ इशारा कर गया, आज राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद जारी रहेगा. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Published: Feb 03, 2026, 11:23 AM IST | Updated: Feb 03, 2026, 11:27 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में बदलने लगा मौसम का मिजाज, बढ़ने लगी धूप पारा पहुंचा 29°C के पार, जानें आज के सबसे गर्म इलाके
6 Photos
Rajasthan ka Thermometer

राजस्थान में बदलने लगा मौसम का मिजाज, बढ़ने लगी धूप पारा पहुंचा 29°C के पार, जानें आज के सबसे गर्म इलाके

बदलते मौसम में ठंड का कहर, कहीं पारा 5.8°C तक लुढ़का तो कहीं ओले-बारिश की संभावना, जानें राजस्थान के सबसे ठंडे शहर
6 Photos
Rajasthan Top Cold Cities

बदलते मौसम में ठंड का कहर, कहीं पारा 5.8°C तक लुढ़का तो कहीं ओले-बारिश की संभावना, जानें राजस्थान के सबसे ठंडे शहर

Jaipur Gold Silver Price Update Today: आसमान से जमीन पर आ गया सोना! 20 हजार लुढ़की चांदी, जयपुर सर्राफा बाजार में मचा हड़कंप, जानें ताजा रेट्स
9 Photos
Jaipur Gold Silver Rate

Jaipur Gold Silver Price Update Today: आसमान से जमीन पर आ गया सोना! 20 हजार लुढ़की चांदी, जयपुर सर्राफा बाजार में मचा हड़कंप, जानें ताजा रेट्स

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज मौसम बनेगा आफत! तेज मेघगर्जन के साथ बारिश और ताबड़तोड़ ओलों की आशंका, अभी-अभी चेतावनी जारी!
8 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज मौसम बनेगा आफत! तेज मेघगर्जन के साथ बारिश और ताबड़तोड़ ओलों की आशंका, अभी-अभी चेतावनी जारी!

Rajasthan Budget Session 2026 : अमेरिकी डील और राहुल गांधी के मुद्दे पर जूली- दिलावर आमने सामने

Rajasthan Budget Session 2026 : नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कल राहुल गांधी को लोकसभा के अंदर बोलने से रोका गया. देशी की सीमाओं के बारे में लोकसभा में चर्चा नहीं होती तो कहां होगी.

जूली ने कहा कि सरकार विपक्ष के अधिकारों पर कैंची चला रही है. राहुल गांधी को बोलने से इसलिए रोकते हैं क्योंकि ये डरते हैं, अमेरिका ने जो डील फाइनल कराई है वो अपनी शर्तों पर कराई है.

जूली ने कहा कि अमेरिका हमेशा से अपने देश का अनाज भारत में भेजना चाहता , पीएम ने दबाव के अंदर समझौता किया है. बीजेपी घबराई हुई है किन शर्तों पर डील हुई वो शर्तें सामने लाए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now


भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बोलते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पीएम मोदी की रणनीति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है.

दिलावर ने कहा कि एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति सफल रही, अमेरिका द्वारा टैरिफ कम करना इसी का नतीजा है.

मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पीएम मोदी देशहित में लगातार काम कर रहे हैं.इसी वजह से वैश्विक स्तर पर भारत की साख बढ़ी. दिलावर ने प्रधानमंत्री और देशवासियों को बधाई दी और मोदी के नेतृत्व को निर्णायक और प्रभावशाली बताया.

वहीं बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अनीता भदेल ने कहा कि अंतराष्ट्रीय व्यापार को लेकर पिछले कुछ दिनों से जो उठापटक की स्थिति चल रही थी लेकिन आज जो फैसला हुआ है वो हिंदुस्तान के व्यापारियों और मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत फायदेमंद है. भदेल ने कहा कि खासतौर से राजस्थान के लिए उसका बड़ा फायदा होगा.

राजस्थान में जेम्स एंड ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, लकड़ी के फर्नीचर के कारोबारी है जो एक्सपोर्ट का काम करते हैं. अनीता भदेल ने कहा कि उनको बूस्टर डोज मिलेगा. इस ट्रेड डील से राजस्थान को फायदा होगा.

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news