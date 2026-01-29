Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

रविंद्र भाटी ने सदन में मांगा हिंदी में जवाब, पूछा खाद्य सुरक्षा से बाड़मेर के कितने नाम जबरदस्ती हटाए ?

Rajasthan Budget Session : राजस्थान विधानसभा सत्र में बाड़मेर में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सर्वे को लेकर विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सवाल का जवाब हिंदी में ही देने का आग्रह किया. भाटी ने पूछा की कितने लोगों को जबरदस्ती योजना से हटाया गया है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Vishnu Sharma
Published: Jan 29, 2026, 12:13 PM IST | Updated: Jan 29, 2026, 01:02 PM IST

Trending Photos

Idana Mata: सलुम्बर में मेवल की महारानी ने किया भव्य अग्नि स्नान, 5 किमी दूर तक दिखीं ज्वालाएं, देखें ये Photos
6 Photos
Rajasthan Temple

Idana Mata: सलुम्बर में मेवल की महारानी ने किया भव्य अग्नि स्नान, 5 किमी दूर तक दिखीं ज्वालाएं, देखें ये Photos

राजस्थान में फिर एक्टिव होगा एक पश्चिमी विक्षोभ, आंधी-तूफान, आकाशीय बिजली गिरने के साथ भयंकर बारिश की चेतावनी
7 Photos
rajasthan weather Update

राजस्थान में फिर एक्टिव होगा एक पश्चिमी विक्षोभ, आंधी-तूफान, आकाशीय बिजली गिरने के साथ भयंकर बारिश की चेतावनी

Sadhvi Prem Baisa: साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत से जोधपुर में हड़कंप! पिता ने कहा – इंजेक्शन में जहर मिलाया गया, पोस्टमार्टम से खुलेगा सच
8 Photos
Sadhvi Prem Baisa

Sadhvi Prem Baisa: साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत से जोधपुर में हड़कंप! पिता ने कहा – इंजेक्शन में जहर मिलाया गया, पोस्टमार्टम से खुलेगा सच

Silver Price Today: जमीन से चांद पर पहुंचे चांदी के दाम, राजस्थान में सिल्वर में हुई भयंकर बढ़ोतरी, जानें आज के लेटेस्ट प्राइस
7 Photos
Silver Price Today

Silver Price Today: जमीन से चांद पर पहुंचे चांदी के दाम, राजस्थान में सिल्वर में हुई भयंकर बढ़ोतरी, जानें आज के लेटेस्ट प्राइस

रविंद्र भाटी ने सदन में मांगा हिंदी में जवाब, पूछा खाद्य सुरक्षा से बाड़मेर के कितने नाम जबरदस्ती हटाए ?

Rajasthan Budget Session : बाड़मेर में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों के सर्वे को लेकर सवाल किया गया. विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा सवाल का आधा जवाब हिंदी में, आधा जवाब अंग्रेजी में, सवाल का जवाब हिंदी में ही प्रेषित किया जाए ऐसी आशा है.

भाटी ने कहा कि बाड़मेर में स्वेच्छा से कितने परिवारों को और जबरदस्ती से कितने परिवारों को इस योजना से पृथक किया गया . जिस पर खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा बाड़मेर जिले में किसी को गिव उप अभियान में जबरदस्ती नहीं हटाया गया.

मंत्री ने बताया कि बाड़मेर जिले से 1 लाख 56 हजार 654 परिवारों ने स्वेच्छा से गिव अप किया. शिव विधानसभा से 43 हजार 82 लोगों ने गिव अप अभियान के तहत छोड़ा, शिव क्षेत्र में 1425 एप्लीकेशन बाड़मेर में 4997 एप्लीकेशन पेंडिंग है. कोई भी खाद्य सुरक्षा से वंचित नहीं रहेगा, ये मुख्यमंत्री का ध्येय है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now


जिस पर विधायक रविंद्र भाटी ने कहा कि क्वालिटी और क्वांटिटी का मापदंड भी अपनाए. जवाब देते हुए मंत्री ने कहा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 5 किलो गेहूं मिलता है, इसकी क्वालिटी अच्छी है. लाभार्थियों को केंद्र की योजना के अनुसार 5 किलो गेहूं मिलता है, मुख्यमंत्री संकल्प पत्र के अनुसार मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना में 450 रुपए में 12 सिलेंडर मिल रहे हैं.

विधायक रविंद्र भाटी ने एक और कुछ और मुद्दों पर भी सदन का ध्यान आकर्षित किया और बताया की खेजड़ी के पेड़ अवैध रूप से काटे जा रहे हैं. राज्य पशु-राज्य पक्षी और राज्य वृक्ष विलुप्ती की कगार पर है. लोक देवताओं का जिक्र करते हुए रविंद्र भाटी ने ओरण-गोचर और खेजड़ी के संरक्षण की मांग की . भाटी ने यूजीसी के नए नियमों का भी जिक्र किया और इस पर अपनाविरोध जताया.

वहीं कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने बूंदी विस क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक इकाइयों के निरीक्षण को लेकर सवाल किया और पूछा कि पर्यावरण की दृष्टि से 1 साल में कितनी बार फैक्ट्री की जांच करनी चाहिए ?


जिस पर वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि 2 महीने में विभाग के द्वारा जांच की जाती है, शिकायत के आधार पर भी जांच की जाती है. नियमित जांच करने का प्रावधान है दोषी पाया जाता है तो नोटिस दिया जाता है.
उसको दूर करने के बाद फिर निरीक्षण किया जाता है, अगर कमियां दूर नहीं होती है तो कंसर्न ऑपरेट वापस लिया जाता है.

वहीं विधायक जब्बर सिंह सांखला ने बदनोर (आसिंद) उपखंड में नवीन मुंसिफ न्यायालय की स्थापना को लेकर सवाल किया.जिस पर विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने दिया जवाब दिया और कहा कि राज्य सरकार द्वारा न्यायालय की स्थापना हेतु निर्धारित मापदंडों के अनुसार बहुत कम है ,भविष्य में इस पर विचार किया जा सकेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news