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राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी की सर्जरी, ज्यादा एक्टिव दिखेगा CMO, सत्ता-सिस्टम के बीच होगी केमिस्ट्री

Jaipur News : भजनलाल सरकार ने इस बार की गयी ब्यूरोक्रेसी की सर्जरी में मैसेज साफ दिया है, कि जनप्रतिनिधियों से टकराव की कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन परफॉर्मेंस दिखाने वालों को प्रमोशन पोस्टिंग भी मिलेगी.

Pragati Pant
Edited ByPragati Pant
Reported ByDeepak Goyal
Published:Apr 01, 2026, 02:16 PM IST | Updated:Apr 01, 2026, 02:16 PM IST

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राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी की सर्जरी, ज्यादा एक्टिव दिखेगा CMO, सत्ता-सिस्टम के बीच होगी केमिस्ट्री

Jaipur News : भजनलाल सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक सर्जरी करते हुए 65 IAS अफसरों के तबादले कर दिए हैं. आईएएस अफसरों के तबादले ने सत्ता और सिस्टम के समीकरण साफ कर दिए हैं. मुख्यमंत्री कार्यालय में बड़ा फेरबदल करते हुए 7 आईएएस अफसरों को सचिव, विशिष्ट सचिव, संयुक्त सचिव से लेकर ओएसडी तक अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. वहीं 25 जिलों के कलेक्टर बदलकर फील्ड प्रशासन की पूरी तस्वीर ही बदल दी गई है.

ट्रांसफर लिस्ट से मैसेज है साफ- जनप्रतिनिधियों से टकराव की कीमत चुकानी होगी

तबादला सूची का सबसे बड़ा मैसेज है.कि जनप्रतिनिधियों से टकराव की कीमत भी चुकानी पड़ेगी और परफॉर्मेंस दिखाने वालों को प्रमोशन पोस्टिंग भी मिलेगी. उदाहरण के तौर पर -सीकर कलेक्टर मुकुल शर्मा, जिनकी वन मंत्री से तनातनी चर्चा में रही थी अब मुख्यमंत्री के विशिष्ट सचिव बनाए गए हैं. वहीं जयपुर कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी को सीएम सचिव की कुर्सी मिली है. वही संदेश नायक को जयपुर कलेक्टर की कमान सौंपी गयी है. जयपुर नगर निगम कमिश्नर के पद पर ओम कसेरा, राजस्थान आवासन मंडल आयोग के पद पर अरविंद पोसवाल, और जयपुर विकास प्राधिकरण सचिव के पद पर डॉ गौरव सैनी को लगाया गया है.

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तबादलों का गणित और CMO फोकस
65 आईएएस अफसरों के तबादले सिर्फ रूटीन फेरबदल नहीं, बल्कि पावर बैलेंस, राजनीतिक समीकरण और परफॉर्मेंस के आधार पर नई लाइन खींचने जैसा कदम माना जा रहा है. सबसे बड़ा फोकस मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) पर रहा, जहां एक साथ कई अहम बदलाव किए गए. फील्ड में काम कर रहे अफसरों को सीधे सत्ता के केंद्र में लाया गया, जबकि कुछ को मैदान में वापस भेजा गया. जयपुर कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी को मुख्यमंत्री का सचिव बनाना, इस बात का संकेत है, कि सरकार भरोसेमंद और परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड अफसरों को अपने करीब रखना चाहती है. बेहद संजीदा, निर्विवादित और लो प्रोफाइल रहते हुए डॉ जितेंद्र कुमार सोनी ने जयपुर कलेक्टर के 19 माह के कार्यकाल में रास्ता खोलो अभियान से लेकर सक्षम जयपुर अभियान तक चलाया है. जयपुर शहर में भांकरोटा अग्निकांड हो या फिर एसएमएस अस्पताल में आग लगने की घटना उन्होंने तुरंत दोनों ही बड़ी घटनाओं को हैंडल किया. वहीं संदेश नायक को जयपुर कलेक्टर बनाकर फील्ड में मजबूत प्रशासनिक पकड़ को बनाए रखने की कोशिश दिखाई देती है.

‘सजा’ नहीं, बल्कि ‘रीपोजिशनिंग’

जिन अफसरों के नेताओं से विवाद सामने आए, उनमें से कई को बदला गया, लेकिन दिलचस्प यह है कि हर मामले में ‘सजा’ नहीं, बल्कि ‘रीपोजिशनिंग’ दिखी. उदयपुर सांसद से टकराव के बाद प्रतापगढ़ कलेक्टर का तबादला हो या जैसलमेर में विरोध के बाद बदलाव सरकार ने राजनीतिक फीडबैक को भी इस लिस्ट में जगह दी है. यानी ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स के बीच संतुलन साधने की कोशिश साफ दिखती है. टीना डाबी को बाड़मेर से टोंक कलेक्टर बनाना और रिया डाबी को उदयपुर से CMO में ओएसडी बनाना यह दर्शाता है कि सरकार युवा अफसरों को अलग-अलग स्तर पर उपयोग करना चाहती है. एक को फील्ड में, दूसरे को पॉलिसी सेंटर में.

रीपीट कलेक्ट्री

इस फेरबदल की एक और खास बात ‘रीपीट कलेक्ट्री’ है. अनुपमा जोरवाल को दोबारा जैसलमेर कलेक्टर बनाना दुर्लभ प्रशासनिक ट्रेंड को दोहराता है. इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार कुछ जिलों में पुराने अनुभव का लाभ लेना चाहती है, खासकर जहां रणनीतिक या संवेदनशील प्रशासनिक जरूरतें हैं. 2011 बैच के अफसरों को कलेक्ट्री देना भी टाइमिंग के हिसाब से अहम है. जनवरी 2027 में प्रमोशन से पहले यह उनका आखिरी बड़ा फील्ड असाइनमेंट माना जा रहा है. ऐसे में सरकार उन्हें अंतिम प्रशासनिक ‘टेस्टिंग ग्राउंड’ दे रही है.


कुल मिलाकर, इस तबादला सूची से तीन बड़े संदेश निकलते हैं, पहला, सरकार परफॉर्मेंस और भरोसे के आधार पर अफसरों को अहम जिम्मेदारी दे रही है. दूसरा, जनप्रतिनिधियों के साथ टकराव को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया गया, बल्कि संतुलित तरीके से हैंडल किया गया है. तीसरा, CMO को मजबूत और एक्टिव बनाकर सरकार प्रशासनिक कंट्रोल अपने हाथ में और मजबूत करना चाहती है.

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