Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /बस ऑपरेटरों की हड़ताल टली, लेकिन 7 दिन का अल्टीमेटम! भारी चालानों पर अब बड़ा फैसला

बस ऑपरेटरों की हड़ताल टली, लेकिन 7 दिन का अल्टीमेटम! भारी चालानों पर अब बड़ा फैसला

Rajasthan News: राजस्थान में निजी बस ऑपरेटरों ने परिवहन विभाग से वार्ता के बाद प्रदेशव्यापी हड़ताल फिलहाल स्थगित कर दी है. भारी चालानों, सीज बसों और अन्य मांगों पर 7 दिन में सकारात्मक फैसला नहीं हुआ तो ऑपरेटर फिर आंदोलन कर सकते हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Kashi Ram
Published:Aug 10, 2026, 09:14 PM IST | Updated:Aug 10, 2026, 09:14 PM IST
बस ऑपरेटरों की हड़ताल टली, लेकिन 7 दिन का अल्टीमेटम! भारी चालानों पर अब बड़ा फैसला
Image Credit: राजस्थान में निजी बस ऑपरेटरों ने परिवहन विभाग से वार्ता के बाद प्रदेशव्यापी हड़ताल फिलहाल स्थगित कर दी है.

Rajasthan Bus Operators Strike: राजस्थान में निजी बस ऑपरेटरों ने फिलहाल प्रदेशव्यापी हड़ताल स्थगित कर दी है. बस ऑपरेटरों की विभिन्न समस्याओं को लेकर सोमवार को परिवहन विभाग के अधिकारियों और बस ऑपरेटर प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई. परिवहन प्रमुख सचिव भवानी सिंह देथा और परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा के साथ हुई बैठक में भारी-भरकम चालानों, सीज की गई बसों को छोड़ने और बस व्यवसाय से जुड़ी दूसरी मांगों पर चर्चा हुई. विभाग की ओर से मांगों पर गंभीरता से विचार करने का भरोसा मिलने के बाद ऑपरेटरों ने हड़ताल को फिलहाल टाल दिया है.

भारी चालानों का मुद्दा सबसे अहम
बैठक में बस ऑपरेटरों ने परिवहन विभाग की कार्रवाई और भारी चालानों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया. ऑपरेटरों का कहना है कि कई मामलों में 1 लाख से लेकर 1.50 लाख रुपये तक के चालान किए जा रहे हैं. इतनी बड़ी रकम के चालान से निजी बस संचालकों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है. ऑपरेटरों ने सरकार से इस मामले में राहत देने की मांग की है.

Add Zee News as a Preferred Source

सीज बसों को छोड़ने की मांग
बस ऑपरेटरों ने परिवहन विभाग की ओर से सीज की गई बसों का मुद्दा भी अधिकारियों के सामने रखा. उनका कहना है कि बसें सीज होने से उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है और रोजाना होने वाली कमाई भी बंद हो जाती है. ऐसे में सीज बसों को छोड़े जाने को लेकर भी जल्द फैसला लेने की मांग की गई.

बस कारोबार से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा
बैठक के दौरान बस व्यवसाय से जुड़ी अन्य समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई. ऑपरेटरों ने अपनी परेशानियां अधिकारियों के सामने रखीं और मांगों पर जल्द समाधान की बात कही. परिवहन विभाग की ओर से सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया गया. इसके बाद ऑपरेटरों ने प्रदेशव्यापी हड़ताल का फैसला फिलहाल स्थगित कर दिया.

7 दिन का दिया गया समय
संयुक्त मोर्चा बस ऑपरेटर संघर्ष समिति, राजस्थान के अनुसार परिवहन विभाग को अब 7 दिन का समय दिया गया है. इस दौरान ऑपरेटरों को उम्मीद है कि भारी चालानों, सीज बसों और दूसरी प्रमुख मांगों पर सकारात्मक फैसला लिया जाएगा. फिलहाल प्रदेश में निजी बसों का संचालन सामान्य रूप से जारी रहेगा.

फैसला नहीं हुआ तो फिर आंदोलन
बस ऑपरेटरों ने साफ किया है कि हड़ताल को पूरी तरह खत्म नहीं किया गया है, बल्कि फिलहाल स्थगित किया गया है. अगर अगले 7 दिनों में उनकी प्रमुख मांगों पर कोई ठोस और सकारात्मक फैसला नहीं लिया जाता है तो वे दोबारा आंदोलन का रास्ता अपना सकते हैं. ऐसे में आने वाला एक सप्ताह परिवहन विभाग और बस ऑपरेटरों के बीच आगे की स्थिति तय करने के लिहाज से अहम माना जा रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

चूरू में तीसरे दिन भी निजी बसों का चक्का जाम, 210 से ज्यादा गांवों की आवाजाही प्रभावित

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan News
Rajasthan Bus Strike

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बस ऑपरेटरों की हड़ताल टली, लेकिन 7 दिन का अल्टीमेटम! भारी चालानों पर अब बड़ा फैसला
2
3
4
5