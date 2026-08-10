/बस ऑपरेटरों की हड़ताल टली, लेकिन 7 दिन का अल्टीमेटम! भारी चालानों पर अब बड़ा फैसला

Rajasthan Bus Operators Strike: राजस्थान में निजी बस ऑपरेटरों ने फिलहाल प्रदेशव्यापी हड़ताल स्थगित कर दी है. बस ऑपरेटरों की विभिन्न समस्याओं को लेकर सोमवार को परिवहन विभाग के अधिकारियों और बस ऑपरेटर प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई. परिवहन प्रमुख सचिव भवानी सिंह देथा और परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा के साथ हुई बैठक में भारी-भरकम चालानों, सीज की गई बसों को छोड़ने और बस व्यवसाय से जुड़ी दूसरी मांगों पर चर्चा हुई. विभाग की ओर से मांगों पर गंभीरता से विचार करने का भरोसा मिलने के बाद ऑपरेटरों ने हड़ताल को फिलहाल टाल दिया है.

भारी चालानों का मुद्दा सबसे अहम

बैठक में बस ऑपरेटरों ने परिवहन विभाग की कार्रवाई और भारी चालानों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया. ऑपरेटरों का कहना है कि कई मामलों में 1 लाख से लेकर 1.50 लाख रुपये तक के चालान किए जा रहे हैं. इतनी बड़ी रकम के चालान से निजी बस संचालकों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है. ऑपरेटरों ने सरकार से इस मामले में राहत देने की मांग की है.

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सीज बसों को छोड़ने की मांग

बस ऑपरेटरों ने परिवहन विभाग की ओर से सीज की गई बसों का मुद्दा भी अधिकारियों के सामने रखा. उनका कहना है कि बसें सीज होने से उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है और रोजाना होने वाली कमाई भी बंद हो जाती है. ऐसे में सीज बसों को छोड़े जाने को लेकर भी जल्द फैसला लेने की मांग की गई.

बस कारोबार से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा

बैठक के दौरान बस व्यवसाय से जुड़ी अन्य समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई. ऑपरेटरों ने अपनी परेशानियां अधिकारियों के सामने रखीं और मांगों पर जल्द समाधान की बात कही. परिवहन विभाग की ओर से सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया गया. इसके बाद ऑपरेटरों ने प्रदेशव्यापी हड़ताल का फैसला फिलहाल स्थगित कर दिया.

7 दिन का दिया गया समय

संयुक्त मोर्चा बस ऑपरेटर संघर्ष समिति, राजस्थान के अनुसार परिवहन विभाग को अब 7 दिन का समय दिया गया है. इस दौरान ऑपरेटरों को उम्मीद है कि भारी चालानों, सीज बसों और दूसरी प्रमुख मांगों पर सकारात्मक फैसला लिया जाएगा. फिलहाल प्रदेश में निजी बसों का संचालन सामान्य रूप से जारी रहेगा.

फैसला नहीं हुआ तो फिर आंदोलन

बस ऑपरेटरों ने साफ किया है कि हड़ताल को पूरी तरह खत्म नहीं किया गया है, बल्कि फिलहाल स्थगित किया गया है. अगर अगले 7 दिनों में उनकी प्रमुख मांगों पर कोई ठोस और सकारात्मक फैसला नहीं लिया जाता है तो वे दोबारा आंदोलन का रास्ता अपना सकते हैं. ऐसे में आने वाला एक सप्ताह परिवहन विभाग और बस ऑपरेटरों के बीच आगे की स्थिति तय करने के लिहाज से अहम माना जा रहा है.