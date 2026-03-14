राजस्थान में बसों के पंजीयन पर संकट, ऑपरेटरों को दूसरे प्रदेश का लेना पड़ रहा सहारा

Rajasthan Bus Registration News: राजस्थान में 1 सितंबर 2025 से पहले बनी बसों के पंजीयन को लेकर लंबे समय से चल रही समस्या अब हल होने की उम्मीद जगी है. फिलहाल परिवहन विभाग ने 1 सितंबर 2025 से पहले निर्मित बसों के पंजीयन पर रोक लगा रखी है. केवल उन बसों का ही पंजीयन किया जा रहा है जो नए प्रावधानों के अनुसार तैयार की गई हैं.

दरअसल, 1 सितंबर 2025 से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बसों के निर्माण और पंजीयन से जुड़े नए नियम लागू किए थे. इन नियमों के तहत हर बस बॉडी के लिए टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है.

नए नियमों के कारण बढ़ी परेशानी

नए प्रावधानों के अनुसार बस बॉडी निर्माण में AIS-52, AIS-119 और AIS-153 मानकों को लागू किया गया है. इन नियमों के तहत बस बॉडी निर्माता के पास केंद्रीय जांच एजेंसियों से जारी टाइप अप्रूवल प्रमाण पत्र होना जरूरी है. राजस्थान में फिलहाल किसी भी बस बॉडी निर्माता के पास यह टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट नहीं है. ऐसे में नियमों के अनुसार वे बस बॉडी बनाने के लिए अधिकृत नहीं माने जा रहे हैं. यही वजह है कि पुराने नियमों के तहत बनी बसों का पंजीयन नहीं हो पा रहा है.

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बस संचालकों की बढ़ी मुश्किलें

बस संचालकों और उनसे जुड़े संगठनों का कहना है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में बसें ऐसी हैं जो 1 सितंबर 2025 से पहले बनाई गई थीं. इन बसों का पंजीयन नहीं होने से बस मालिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

स्थिति यह है कि कई बस संचालकों को अपनी बसों का पंजीयन करवाने के लिए दूसरे राप्रदेश का सहारा लेना पड़ रहा है. वहां पंजीयन कराने के बाद बसों को वापस राजस्थान लाकर वाहन का असाइनमेंट करवाया जाता है, जिससे समय और पैसा दोनों अधिक खर्च होते हैं.

नियमों को लेकर क्या है विवाद

बसों के पंजीयन को लेकर विवाद का मुख्य कारण नए नियमों का लागू होना है. 1 सितंबर 2025 से बसों के पंजीयन पर CMVR 1989 के नियम 126 लागू किए गए हैं. इसके तहत केवल उन्हीं बसों का पंजीयन संभव है जिनकी बॉडी ऐसे निर्माताओं द्वारा बनाई गई हो जिनके पास जांच एजेंसियों से टाइप अप्रूवल प्रमाण पत्र हो. साथ ही बसों के पंजीयन की प्रक्रिया में पहले इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 22-बी को समाप्त कर फॉर्म 22-ए लागू किया गया है.

केंद्र से मांगा गया मार्गदर्शन

पुरानी बसों के पंजीयन में आ रही दिक्कतों को देखते हुए बस ऑपरेटरों और संगठनों ने मांग की है कि 1 सितंबर 2025 से पहले बनी बसों को पंजीयन के लिए छूट दी जाए. उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि इन बसों के पंजीयन की अनुमति कम से कम 1 अप्रैल 2026 तक दी जाए. बस मालिकों की इस मांग को देखते हुए राप्रदेश परिवहन विभाग ने केंद्र सरकार से मार्गदर्शन मांगा है.

साथ ही परिवहन विभाग ने यह भी सुझाव दिया है कि नए नियमों को लागू करने की तारीख को बढ़ाकर 1 अप्रैल 2026 किया जाए, ताकि पहले से बनी बसों का पंजीयन संभव हो सके और बस संचालकों को राहत मिल सके.



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