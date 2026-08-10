/बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

Rajasthan Bus Operators: राजस्थान में बस यात्रियों के लिए बड़ी खबर है. प्रदेश के बस ऑपरेटरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है. बस संगठनों की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक 10 अगस्त की मध्यरात्रि से प्रदेशभर में हड़ताल शुरू होगी. यानी सोमवार रात 12 बजे के बाद बस ऑपरेटर आंदोलन पर चले जाएंगे. इस फैसले का सीधा असर बस सेवाओं और यात्रियों की आवाजाही पर पड़ सकता है. बस ऑपरेटरों ने यह फैसला परिवहन विभाग की कार्रवाई के विरोध में लिया है. जयपुर में बस संगठनों की बैठक हुई, जिसमें हड़ताल को लेकर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया. संगठन ने सभी बस ऑपरेटरों से एकजुट होकर आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया है.



आज रात 12 बजे से शुरू होगी हड़ताल

बस ऑपरेटरों के मुताबिक 10 अगस्त की मध्यरात्रि से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी. इस दौरान बसों का संचालन प्रभावित रहने की संभावना है. ऑपरेटरों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. हड़ताल को लेकर बस संगठनों ने अपने सदस्यों को स्पष्ट निर्देश भी जारी किए हैं. संगठन की ओर से कहा गया है कि सभी ऑपरेटर हड़ताल के फैसले का पालन करें और आंदोलन के दौरान नया ऑनलाइन बुकिंग चार्ट संचालित न करें.

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ऑनलाइन बस बुकिंग भी बंद रखने के निर्देश

हड़ताल के दौरान यात्रियों को ऑनलाइन बस टिकट बुकिंग में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. बस संगठनों ने ऑनलाइन बुकिंग चार्ट तत्काल बंद रखने के निर्देश दिए हैं. निर्देश में साफ कहा गया है कि हड़ताल की अवधि में कोई भी नया ऑनलाइन चार्ट संचालित नहीं किया जाएगा. संगठन की ओर से ऑपरेटरों को इस संबंध में सख्ती से निर्देशों का पालन करने को कहा गया है. इसका मतलब यह है कि हड़ताल शुरू होने के बाद नई ऑनलाइन बस सेवाओं के चार्ट खोलने पर रोक रहेगी. यात्रियों के लिए ऐसे में यात्रा से पहले संबंधित बस ऑपरेटर या सेवा प्रदाता से जानकारी लेना जरूरी होगा.



चार्ट खुला मिला तो होगी कार्रवाई

बस संगठनों ने अपने सदस्यों को चेतावनी भी दी है. जारी निर्देश के मुताबिक अगर हड़ताल के दौरान किसी बस का नया ऑनलाइन चार्ट खुला पाया जाता है तो संबंधित ऑपरेटर के खिलाफ संगठनात्मक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. संगठन का कहना है कि हड़ताल को प्रभावी बनाने के लिए सभी बस ऑपरेटरों का एकजुट रहना जरूरी है. ऐसे में किसी भी स्तर पर हड़ताल के निर्णय का उल्लंघन करने वालों पर संगठन की ओर से कार्रवाई की जाएगी.



परिवहन विभाग की कार्रवाई बना विवाद की वजह

बस ऑपरेटरों का यह आंदोलन परिवहन विभाग की कार्रवाई के विरोध में शुरू किया जा रहा है. ऑपरेटरों का आरोप है कि विभाग की कार्रवाई से बस संचालकों के सामने परेशानियां बढ़ी हैं. इसी मुद्दे को लेकर बस संगठनों ने बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की. जयपुर में हुई बैठक में विभिन्न बस संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. बैठक में हड़ताल के फैसले पर सहमति बनी और इसके बाद प्रदेशभर के बस ऑपरेटरों को आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया गया.



राजेंद्र शर्मा ने किया हड़ताल का ऐलान

कॉन्ट्रैक्ट कैरिज यूनियन के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने बस ऑपरेटरों की ओर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है. उन्होंने संगठन से जुड़े ऑपरेटरों से एकजुट होकर संघर्ष करने की अपील की है. बस ऑपरेटरों का कहना है कि यह आंदोलन किसी एक दिन तक सीमित नहीं रहेगा. उनकी मांगों का समाधान होने तक हड़ताल जारी रखने की बात कही गई है. ऐसे में आने वाले दिनों में सरकार और बस संगठनों के बीच बातचीत इस पूरे मामले में अहम भूमिका निभा सकती है.



यात्रियों पर क्या पड़ेगा असर?

अगर प्रदेशभर में बस ऑपरेटर हड़ताल पर जाते हैं तो सबसे ज्यादा असर नियमित बस यात्रियों पर पड़ सकता है. रोजाना काम, पढ़ाई या अन्य जरूरी कामों के लिए बसों से सफर करने वाले लोगों को वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ सकता है. खासकर दूसरे शहरों के बीच चलने वाली बस सेवाओं पर असर पड़ने की स्थिति में यात्रियों को परेशानी हो सकती है. ऑनलाइन बुकिंग बंद रहने से पहले से यात्रा की योजना बना चुके लोगों को भी अपनी यात्रा से जुड़ी जानकारी दोबारा जांचनी होगी.



मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन

बस ऑपरेटरों ने साफ कर दिया है कि मांगों का समाधान होने तक आंदोलन जारी रखा जाएगा. संगठन ने प्रदेश के सभी बस संचालकों से हड़ताल को सफल बनाने और एकजुट रहने की अपील की है. अब नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार और परिवहन विभाग की ओर से बस ऑपरेटरों की मांगों को लेकर क्या कदम उठाया जाता है. यदि दोनों पक्षों के बीच बातचीत से समाधान निकलता है तो हड़ताल टल सकती है, लेकिन फिलहाल बस संगठनों ने 10 अगस्त की आधी रात से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने का फैसला किया है.

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