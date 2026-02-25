प्राइवेट बस ऑपरेटर्स हड़ताल , 35 हजार बस रूकी, सन्नाटे में जयपुर सिंधी कैंप

Jaipur News : राजस्थान में निजी बसों की हड़ताल के दूसरे दिन सिंधी कैंप पर सन्नाटा है, करीब 35 हजार बसों के पहिएं थमें हैं और यात्री परेशान है. सबसे ज्यादा जयपुर, कोटा, उदयपुर, सीकर में यात्रियों को परेशानी हो रही है.
Jaipur News : राजस्थान में प्राइवेट बसों की हड़ताल से लाखों पैसेंजर्स फंस गए हैं. करीब 35 हजार बसों के पहिए दूसरे दिन में थम रहे. इससे लाखों यात्री प्रभावित हो रहे. हड़ताल का सबसे ज्यादा असर जयपुर, कोटा, उदयपुर, सीकर सहित अधिकतर शहरों में नजर आ रहा है.
सिंधी कैंप पर सन्नाटा
राजस्थान में प्राइवेट बसों की दूसरे दिन की हड़ताल का असर दूसरे दिन भी देखा गया. 35 हजार बसों के चक्का जाम से राजस्थान में लाखों पैसेंजर्स फंस गए. हड़ताल के कारण खाटूश्यामजी मेले के लिए दूसरे राज्यों से आए यात्री जयपुर में ही फंस गए. जयपुर के पोलोविक्ट्री,सिंधी कैंप बस स्टैंड के पास निजी बसे गायब दिखी. पार्किंग में जहां सैकड़ों बसों का अड्डा हुआ करता है, वहां सन्नाटा पसरा था. यात्री बसों के लिए सिंधी कैंप तक तो पहुंच रहे, लेकिन उन्हें निजी बसे नहीं मिल रही. हालांकि रोडवेज प्रशासन ने अतिरिक्त बसों का संचालक किया, लेकिन कई रूटों पर यात्रियों का बस नहीं मिली. बस ऑपरेटर संगठन पदाधिकारियों की परिवहन आयुक्त से वार्ता हुई,लेकिन अब तक सहमति नहीं बन पाई.
बस ऑपरेटर्स की प्रमुख मांगे
1- किसी भी निजी बस के पास एक भी कागजात है तो उसे जब्त नहीं किया जाए.
2-ऑपरेटर का आरोप है कि आरटीओ की ओर से भारी-भरकम जुर्माने और आरसी सस्पेंड किए जाने की कार्रवाई से परिवहन व्यवसाय ठप हो रहा है.
3-परमिट शर्तों के उल्लंघन में srt नहीं लिया जाए.
15 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स प्रभावित होने का दावा
प्राइवेट बस संचालकों का कहना है राजस्थान से आने-जाने वाली 35 हजार बसों से डेली 15 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स सफर करते हैं. हड़ताल होने से इन्हें परेशानी होगी.अभी होली का त्यौहार है,ऐसे में आने वाले दिनों में यात्रियों की मुश्किले और बढ सकती है.खाटू श्याम मेले के लिए जयपुर, सीकर, झुंझुनूं जैसे शहरों में दूसरे राज्यों से आए पैसेंजर्स फंसे हुए हैं. इन शहरों के रेलवे स्टेशन पर भी पैसेंजर्स लोड बढ़ गया है.
