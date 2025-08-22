Zee Rajasthan
Rajasthan By Election Result: राजस्थान उपचुनाव में भाजपा ने लहराया जीत का परचम, झुंझुनू से लेकर धोलपुर, सीकर में दर्ज की जीत, देखें पूरा रिजल्ट

Rajasthan By Election Result: राजस्थान के विभिन्न जिलों में हुए उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत का परचम लहराया है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Published: Aug 22, 2025, 17:27 IST | Updated: Aug 22, 2025, 17:27 IST

Rajasthan By Election Result: राजस्थान उपचुनाव में भाजपा ने लहराया जीत का परचम, झुंझुनू से लेकर धोलपुर, सीकर में दर्ज की जीत, देखें पूरा रिजल्ट

Rajasthan By Election Result: राजस्थान के झुंझुनूं, धौलपुर, सीकर, डूंगरपुर और करौली में हुए उपचुनावों में मतगणना का दौर जारी है और रुझान सामने आने शुरू हो गए हैं. उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शानदार प्रदर्शन किया है. झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ पालिका वार्ड 10 में भाजपा की सविता शर्मा ने कांग्रेस की अनिता शर्मा को 44 वोटों के अंतर से हराकर जीत हासिल की.


सविता शर्मा को 431 वोट मिले, जबकि अनिता शर्मा को 387 वोट प्राप्त हुए. इस जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय के बाहर उत्साहपूर्वक जश्न मनाया. वहीं, धौलपुर के राजाखेड़ा नगर पालिका वार्ड 9 में भाजपा के राजू ने कांग्रेस के जीशान खान को 19 वोटों से पराजित किया. इस वार्ड में भाजपा को 252 वोट और कांग्रेस को 233 वोट मिले, जहां कुल 488 मतदाताओं ने मतदान किया.

राजस्थान के विभिन्न जिलों में हुए पंचायत उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मजबूत प्रदर्शन किया है. सीकर जिले के फतेहपुर पंचायत समिति सदस्य उपचुनाव में भाजपा के प्यारेलाल ने 56 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की. डूंगरपुर में पंचायत उपचुनाव 2025 के तहत भाजपा के बिहारी पांडोर ने जिला परिषद सीट पीठ पर 762 वोटों से शानदार जीत हासिल की, जिसमें उन्होंने भवानी शंकर पांडोर (बीएपी) के मुकेश मालीवाड़ को हराया.

हालांकि, डूंगरपुर के सीमलवाड़ा पंचायत समिति सदस्य वार्ड नंबर 16 के उपचुनाव में बीएपी की तेजल ने भाजपा की निर्मला को 35 वोटों से पराजित कर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही. इसके अलावा, करौली के मंडरायल और मासलपुर पंचायत उपचुनावों की मतगणना अभी जारी है, और नतीजों का इंतजार है, लेकिन भाजपा की जीत की प्रबल संभावना जताई जा रही है.


झुंझुनूं के नवलगढ़ पालिका वार्ड 10 में भाजपा की सविता शर्मा ने कांग्रेस की अनिता शर्मा को 44 वोटों के अंतर से हराकर जीत हासिल की, जहां सविता को 431 और अनिता को 387 वोट मिले. धौलपुर के राजाखेड़ा नगर पालिका वार्ड 9 में भाजपा के राजू ने कांग्रेस के जीशान खान को 19 वोटों से पराजित किया, जिसमें भाजपा को 252 और कांग्रेस को 233 वोट प्राप्त हुए.

सीकर के फतेहपुर पंचायत समिति उपचुनाव में भाजपा के प्यारेलाल ने 56 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की. डूंगरपुर में भाजपा के बिहारी पांडोर ने जिला परिषद सीट पीठ पर 762 वोटों से शानदार जीत हासिल की, जबकि सीमलवाड़ा पंचायत समिति वार्ड 16 में बीएपी की तेजल ने भाजपा की निर्मला को 35 वोटों से हराया. करौली के मंडरायल और मासलपुर पंचायत उपचुनावों में मतगणना अभी जारी है, लेकिन भाजपा की जीत की प्रबल संभावना जताई जा रही है.

