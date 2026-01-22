Zee Rajasthan
Explainer: राजस्थान के डिस्टर्ब एरिया पर रहेगी डीएम की तीखी नजर, अशांत क्षेत्रों में हिंदू-मुस्लिम प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए कलेक्टर की अनुमति जरूरी

Disturbed Area Act: राजस्थान सरकार ने दंगा प्रभावित या तनावग्रस्त क्षेत्रों में धार्मिक आधार पर प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री पर नियंत्रण के लिए ‘डिस्टर्ब एरिया एक्ट’ लाने का फैसला किया है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ansh Raj
Published: Jan 22, 2026, 02:10 PM IST | Updated: Jan 22, 2026, 02:10 PM IST

Explainer: राजस्थान के डिस्टर्ब एरिया पर रहेगी डीएम की तीखी नजर, अशांत क्षेत्रों में हिंदू-मुस्लिम प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए कलेक्टर की अनुमति जरूरी

Rajasthan Disturbed Area Act Explainer: राजस्थान सरकार ने दंगा प्रभावित या तनावग्रस्त इलाकों में धार्मिक आधार पर प्रॉपर्टी लेन-देन पर रोक लगाने के लिए नया कानून लाने की तैयारी पूरी कर ली है. राज्य कैबिनेट की बैठक में ‘डिस्टर्ब एरिया एक्ट’ (Disturbed Areas Act) को मंजूरी मिल गई है. यह बिल अगले सप्ताह शुरू होने वाले बजट सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा. कानून लागू होने के बाद इसे अधिसूचित कर प्रभावी बनाया जाएगा.

कानून के मुख्य प्रावधान
इस एक्ट के तहत दंगा प्रभावित या संवेदनशील इलाकों को ‘डिस्टर्ब एरिया’ घोषित किया जा सकेगा. ऐसे इलाकों में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग बिना जिला कलेक्टर की पूर्व अनुमति के एक-दूसरे को प्रॉपर्टी नहीं बेच या खरीद सकेंगे.

बिक्री के लिए कलेक्टर से लिखित मंजूरी लेना अनिवार्य होगा.

नियम तोड़ने पर कलेक्टर सौदे को रद्द कर सकता है और प्रॉपर्टी को जब्त (सीज) भी किया जा सकता है.

बिल में स्पष्ट रूप से ‘हिंदू’ या ‘मुस्लिम’ शब्द का जिक्र नहीं होगा, बल्कि इसे धार्मिक समुदायों के बीच प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर लागू किया जाएगा.

मुख्य उद्देश्य: दंगों या तनाव के दौरान एक धर्म के लोगों का पलायन रोकना और क्षेत्र में जनसांख्यिकीय संतुलन बनाए रखना.

यह कानून गुजरात में वर्षों से लागू है, जहां इसे ‘गुजरात डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट’ के नाम से जाना जाता है. इसी तरह नगालैंड, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी ऐसे प्रावधान मौजूद हैं. गुजरात के बाद अब राजस्थान इस सूची में शामिल होने जा रहा है.

उठ रहे सवाल और विवाद
राजस्थान में इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी?
संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोग अपनी प्रॉपर्टी कैसे बेच पाएंगे?
क्या यह कानून संपत्ति के अधिकार पर अंकुश लगाएगा?
नियम तोड़ने पर कितनी सजा या जुर्माना होगा?
क्या यह धार्मिक आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देगा?

विपक्ष और कुछ सामाजिक संगठनों ने इसे संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया है, जबकि सरकार का कहना है कि यह कानून केवल दंगों के दौरान होने वाले जबरन पलायन और प्रॉपर्टी हड़पने को रोकने के लिए है. बजट सत्र में बिल पास होने के बाद इसे राज्यपाल की मंजूरी मिलेगी. इसके बाद सरकार संवेदनशील इलाकों की सूची अधिसूचित करेगी और एक्ट को लागू करेगी.

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कानून राजस्थान के कुछ शहरों और कस्बों में धार्मिक तनाव वाले इलाकों पर सीधा असर डालेगा.

राजस्थान के कौन कौन से शहर दंगा प्रभावित या तनावग्रस्त है?

अजमेर — ऐतिहासिक रूप से संवेदनशील. अजमेर शरीफ दरगाह के आसपास और शहर के पुराने मुस्लिम-बहुल इलाकों में तनाव की घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं.
उदयपुर — हाल के वर्षों में कुछ साम्प्रदायिक तनाव और छोटी घटनाएं.
भरतपुर — पूर्व में दंगों का इतिहास रहा है, खासकर कुछ मुस्लिम-बहुल इलाकों में.
करौली — हाल के वर्षों में mob violence, lynching जैसी घटनाओं की वजह से चर्चा में.
टोंक — छोटे स्तर पर तनाव की घटनाएं.
अलवर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर चौमूं — कुछ रिपोर्ट्स में सामाजिक संघर्ष

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


