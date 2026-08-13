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राजस्थान में अब बदल जाएंगे ये नियम, सरकारी कर्मचारियों से महिलाओं तक सबके लिए बड़े ऐलान, डिटेल में जानें कैबिनेट के 10 बड़े फैसले

Rajasthan News: राजस्थान कैबिनेट ने पेड़ों की सुरक्षा, UCC, सरकारी नौकरी, प्रमोशन, महिला कर्मचारियों की छुट्टी, भर्ती, पानी और उद्योगों से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है. इनका असर आम लोगों, कर्मचारियों, महिलाओं, युवाओं, किसानों और उद्योगों पर पड़ेगा. जानिए कैबिनेट के बड़े फैसले.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By SAGAR CHAUDHARY
Published:Aug 13, 2026, 04:56 PM IST | Updated:Aug 13, 2026, 04:56 PM IST
राजस्थान में अब बदल जाएंगे ये नियम, सरकारी कर्मचारियों से महिलाओं तक सबके लिए बड़े ऐलान, डिटेल में जानें कैबिनेट के 10 बड़े फैसले
Image Credit: राजस्थान कैबिनेट मीटिंग पर कई बड़े मुद्दों पर मिली मंजूरी.

Rajasthan Cabinet Meeting 10 Big Decisions: राजस्थान में सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है. इन फैसलों का असर आम लोगों के साथ सरकारी कर्मचारियों, महिलाओं, युवाओं, किसानों और उद्योगों पर भी पड़ सकता है. कैबिनेट ने पेड़ों की सुरक्षा, UCC, सरकारी नौकरी, प्रमोशन, महिला कर्मचारियों की छुट्टी, भर्ती और पानी से जुड़े कई प्रस्तावों को हरी झंडी दी है. वहीं जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में उद्योग और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जमीन देने से जुड़े फैसले भी लिए गए हैं. आसान भाषा में जानिए कैबिनेट के बड़े फैसलों का क्या असर होगा.

पेड़ों की कटाई पर नया कानून
सरकार ने राजस्थान ट्रीज (प्रोटेक्शन) बिल-2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी दी है. इसे अगले विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा. इसके तहत 29 खास पेड़ प्रजातियों को बचाने पर जोर रहेगा.

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बिना अनुमति पेड़ काटने पर कार्रवाई
अपनी जमीन पर भी बिना अनुमति पेड़ काटने पर रोक रहेगी. दोष साबित होने पर 1 साल तक की जेल या 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. पेड़ काटने की अनुमति मिलने पर उसकी जगह तय संख्या में नए पेड़ लगाने होंगे.

राजस्थान में UCC का ड्राफ्ट मंजूर
कैबिनेट ने राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल-2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी दी है. इसे आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा. इसमें शादी, तलाक, संपत्ति, भरण-पोषण और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े नियमों को एक जैसा करने का प्रस्ताव है. यह कानून अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगा.

शादी का 60 दिन में रजिस्ट्रेशन
कानून लागू होने के बाद होने वाली शादियों का 60 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. हालांकि सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं होने या देर होने से शादी अमान्य नहीं मानी जाएगी.

लिव-इन रिलेशनशिप का भी रिकॉर्ड
लिव-इन शुरू करने और खत्म करने की लिखित जानकारी या रजिस्ट्रेशन का प्रावधान होगा. इसका मकसद दोनों पक्षों के अधिकारों की सुरक्षा करना है.

बिना वसीयत मौत पर संपत्ति का नियम
अगर किसी की बिना वसीयत मौत होती है तो संपत्ति तय प्राथमिकता के हिसाब से परिवार के कानूनी वारिसों को मिलेगी. गर्भ में मौजूद बच्चा अगर बाद में जीवित पैदा होता है तो उसे भी पूरा उत्तराधिकार मिलेगा.

गांवों में पानी की व्यवस्था मजबूत होगी
ग्रामीण जलापूर्ति के लिए नई O&M नीति को मंजूरी दी गई है. गांव में पानी की सप्लाई, देखरेख और शिकायतों के लिए 5 स्तर का सिस्टम बनाया जाएगा.

शहीद परिवारों के लिए बड़ा फैसला
1971 के युद्ध में इलाज के दौरान शहीद हुए राजस्थान के 35 सैनिकों के परिवारों को भी सरकारी नौकरी का लाभ मिल सकेगा. इसके लिए नियमों में बदलाव को मंजूरी दी गई है.

सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में राहत
जिन कर्मचारियों को पिछले तीन साल में अनुभव में 2 साल की छूट का फायदा नहीं मिल पाया, उन्हें 2026-27 में प्रमोशन के लिए यह छूट दी जाएगी.

मृत कर्मचारी की बहू को भी नौकरी
मृत सरकारी कर्मचारी की पात्र आश्रित पुत्रवधू को भी अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी.

महिला कर्मचारियों को राहत
एकल महिला कर्मचारियों की चाइल्ड केयर लीव अब साल में 3 की जगह 6 बार ली जा सकेगी. सरोगेसी के मामले में सरोगेट मदर को 180 दिन और कमीशनिंग मदर को 90 दिन की छुट्टी मिलेगी.

470 हॉस्टल वार्डन के पद भरने का रास्ता साफ
टीएडी विभाग में 470 छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II के पद भरे जाएंगे. इनमें महिला ग्रेड-II के 254 पद शामिल हैं. अब इन पदों पर सीधी भर्ती का रास्ता खुलेगा.

वन विभाग में प्रमोशन के मौके बढ़ेंगे
वनरक्षक से सहायक वनपाल, सहायक वनपाल से वनपाल और सर्वेयर से कनिष्ठ अभियंता बनने का रास्ता आसान होगा.

महिला एवं बाल विकास विभाग में नए पद
ICDS में संयुक्त निदेशक और कार्यक्रम निदेशक/अतिरिक्त निदेशक के पद शामिल किए गए हैं. इससे कर्मचारियों को प्रमोशन के नए मौके मिलेंगे.

जैसलमेर में सीमेंट उद्योग के लिए जमीन
अल्ट्राटेक सीमेंट को जैसलमेर के पारेवर गांव में करीब 306 हेक्टेयर जमीन देने की मंजूरी मिली है. इससे रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है.

सोलर-विंड प्रोजेक्ट के लिए जमीन
बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में 4 अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जमीन देने को मंजूरी दी गई है. इन प्रोजेक्ट से बिजली उत्पादन और रोजगार दोनों बढ़ने की उम्मीद है.

दिव्यांग कर्मचारियों को प्रमोशन में लाभ
सरकारी सेवा में दिव्यांग कर्मचारियों को प्रमोशन में 4% आरक्षण के तहत 30 जून 2016 से काल्पनिक लाभ देने का फैसला हुआ है. इससे उनकी वरिष्ठता और प्रमोशन के मौके बेहतर होंगे.

जोधपुर की पानी की जरूरत से जुड़ा फैसला
जैसलमेर के चिन्नू गांव में एस्केप जलाशय से प्रभावित 21 काश्तकारों को उसी गांव में बराबर जमीन देने की मंजूरी मिली है. जमीन का विवाद सुलझने से जलाशय का काम आगे बढ़ सकेगा.

जोधपुर को मिलेगा पानी
यह जलाशय जल जीवन मिशन के तहत जोधपुर शहर के लिए जरूरी है. मानसून में नहर से आने वाले अतिरिक्त पानी को इसमें जमा किया जा सकेगा, जिससे जोधपुर की पानी की सप्लाई में मदद मिलेगी.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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