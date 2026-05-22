/दिल्ली-यूपी की तरह राजस्थान में भी वर्क फ्रॉम होम और नो व्हीकल डे पर आज हो सकता है बड़ा फैसला

Rajasthan Cabinet Meeting 2026: CM भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज 22 मई को शाम 5 बजे सचिवालय में होने वाली राजस्थान कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक कई बड़े प्रशासनिक फैसलों का रास्ता खोल सकती है. राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में आज की कैबिनेट बैठक को लेकर काफी हलचल है. करीब तीन महीने बाद आयोजित हो रही इस बैठक में सरकार का फोकस प्रशासनिक सुधार, डिजिटल गवर्नेंस, खर्च नियंत्रण और ग्रीन एनर्जी पर रहने की संभावना है.

सरकारी कर्मचारियों के लिए अहम हो सकती है बैठक

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सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है. खासतौर पर तबादला नीति, वर्क फ्रॉम होम मॉडल, सरकारी वाहनों के उपयोग और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम को लेकर बड़े फैसले संभव बताए जा रहे हैं.

पति-पत्नी अधिकारियों को एक ही सरकारी वाहन देने का प्रस्ताव

बैठक का सबसे चर्चित मुद्दा पति-पत्नी दोनों के सरकारी अधिकारी होने की स्थिति में अलग-अलग सरकारी वाहन सुविधा को सीमित करना माना जा रहा है. प्रस्ताव के तहत ऐसे अधिकारियों को केवल एक ही सरकारी गाड़ी उपलब्ध कराने पर विचार किया जा सकता है. सरकार इसे सरकारी खर्चों में कटौती और संसाधनों के बेहतर उपयोग से जोड़कर देख रही है. अगर यह फैसला लागू होता है, तो राज्य सरकार के वाहन और ईंधन खर्च में काफी हद तक कमी आने की संभावना है.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को मिलेगा बढ़ावा

राज्य सरकार प्रशासनिक बैठकों में डिजिटल सिस्टम को बढ़ावा देने की तैयारी में है. अनावश्यक यात्रा और बैठक खर्च को कम करने के लिए विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित मीटिंग्स को प्राथमिकता दी जा सकती है. जरूरत पड़ने पर ही फिजिकल बैठक आयोजित करने की नई नीति भी लागू हो सकती है. इससे समय और सरकारी संसाधनों दोनों की बचत होने की उम्मीद है.

ट्रांसफर नीति पर बड़ा फैसला संभव

राजस्थान के लाखों कर्मचारियों और तृतीय श्रेणी शिक्षकों की नजर इस बैठक पर टिकी हुई है. लंबे समय से ट्रांसफर पर लगी रोक हटाने और नई तबादला नीति लागू करने को लेकर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है. संभावना जताई जा रही है कि सरकार ट्रांसफर विंडो खोलने की समयसीमा भी तय कर सकती है. अगर ऐसा होता है, तो कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है.

सरकारी दफ्तरों में बढ़ेगा डिजिटल सिस्टम

राजस्थान सरकार अब प्रशासन को पूरी तरह तकनीक आधारित बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है. बैठक में ऑनलाइन फाइल ट्रैकिंग सिस्टम और डिजिटल वर्क मॉड्यूल को अनिवार्य बनाने पर चर्चा हो सकती है. इससे फाइल निस्तारण की प्रक्रिया तेज होगी और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी. साथ ही कागजी कार्यवाही भी कम होने की उम्मीद है.

ग्रीन एनर्जी और सोलर प्रोजेक्ट्स को मिल सकता है बढ़ावा

राजस्थान सरकार अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए नए सोलर प्रोजेक्ट्स और ग्रीन एरिया नीति को मंजूरी दे सकती है. राजस्थान पहले से ही सोलर एनर्जी सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है और सरकार अब बड़े स्तर पर ग्रीन एनर्जी निवेश को आकर्षित करने की रणनीति पर काम कर रही है.

कर्मचारियों के लिए राहत और नई जवाबदेही

अगर सीमित वर्क फ्रॉम होम मॉडल को मंजूरी मिलती है, तो सचिवालय और आईटी से जुड़े कर्मचारियों को सुविधा मिल सकती है. हालांकि डिजिटल मॉनिटरिंग और वाहन नियंत्रण जैसे फैसले कर्मचारियों की जवाबदेही भी बढ़ाएंगे.

सरकारी वाहनों पर ईंधन मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने की तैयारी

सरकार पेट्रोल-डीजल खर्च को नियंत्रित करने के लिए सरकारी वाहनों पर निगरानी सिस्टम लागू कर सकती है. इसके तहत वाहनों के उपयोग, दूरी और ईंधन खपत की डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी. सरकार का मानना है कि इससे फिजूल खर्च पर रोक लगेगी और सरकारी संसाधनों का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा.

उद्योग और निवेश को लेकर भी हो सकते हैं अहम फैसले

कैबिनेट बैठक में राजस्थान की नई औद्योगिक विकास नीति पर भी चर्चा होने की संभावना है. सरकार प्रदेश में निवेश आकर्षित करने, उद्योगों को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर तैयार करने पर फोकस कर रही है. नई नीति के जरिए औद्योगिक क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश माहौल को बेहतर बनाने की तैयारी बताई जा रही है.

क्यों अहम मानी जा रही है यह बैठक

भजनलाल सरकार की यह इस साल की तीसरी कैबिनेट बैठक होगी. इससे पहले फरवरी में भी कई अहम फैसले लिए गए थे, लेकिन इस बार सरकार का पूरा फोकस प्रशासनिक सुधार, तकनीकी बदलाव, ऊर्जा बचत और सरकारी खर्चों में कटौती पर नजर आ रहा है.

