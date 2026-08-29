/राजस्थान कैडर के IAS राजीव सिंह ठाकुर का मणिपुर कैडर में डेपुटेशन

Manipur Chief Secretary: राजस्थान कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी राजीव सिंह ठाकुर को मणिपुर कैडर में डेपुटेशन पर भेजने की मंजूरी मिल गई है. केंद्र सरकार ने उनके इंटर-कैडर डेपुटेशन को मंजूरी दी है. ठाकुर 1995 बैच के IAS अधिकारी हैं. उनकी केंद्रीय डेपुटेशन की अवधि बीच में खत्म कर उन्हें मणिपुर भेजने का फैसला किया गया है.



जानकारी के मुताबिक राजीव सिंह ठाकुर 30 जून 2029 तक मणिपुर कैडर में रहेंगे. इसी तारीख को वह सेवानिवृत्त भी होंगे. ऐसे में मणिपुर में उन्हें बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी मिलने की संभावना जताई जा रही है.

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मणिपुर के अगले मुख्य सचिव बनने की चर्चा

राजीव सिंह ठाकुर के मणिपुर जाने के साथ ही उनके अगले मुख्य सचिव बनने की चर्चा भी तेज हो गई है. मणिपुर के मौजूदा मुख्य सचिव डॉ. पुनीत कुमार गोयल 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाले हैं. ऐसे में उनके बाद राज्य की प्रशासनिक कमान किस अधिकारी को मिलेगी, इसे लेकर चर्चाएं चल रही हैं.



ठाकुर का लंबा प्रशासनिक अनुभव और वरिष्ठता उन्हें इस पद के लिए मजबूत दावेदार बनाती है. हालांकि, उन्हें मुख्य सचिव बनाए जाने को लेकर अंतिम फैसला सरकार की ओर से किया जाना बाकी है. फिलहाल इसे संभावित नियुक्ति के तौर पर ही देखा जा रहा है.



फिलहाल नीति आयोग में तैनात हैं ठाकुर

राजीव सिंह ठाकुर इस समय नीति आयोग में सचिव स्तर पर सलाहकार के पद पर तैनात हैं. केंद्र में अपनी जिम्मेदारी के बीच अब उन्हें मणिपुर कैडर में भेजने का निर्णय लिया गया है. इंटर-कैडर डेपुटेशन के तहत किसी IAS अधिकारी को उसके मूल कैडर से अलग दूसरे राज्य के कैडर में निर्धारित अवधि के लिए तैनात किया जाता है. इस मामले में ठाकुर राजस्थान कैडर के अधिकारी हैं और अब उन्हें मणिपुर कैडर में जिम्मेदारी दी जाएगी.



30 जून 2029 को होंगे रिटायर

राजीव सिंह ठाकुर का मणिपुर कैडर में कार्यकाल 30 जून 2029 तक रहेगा. खास बात यह है कि इसी दिन उनकी सेवानिवृत्ति भी होगी. ऐसे में अगर उन्हें मणिपुर का मुख्य सचिव बनाया जाता है, तो वह सेवानिवृत्ति तक राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.



मणिपुर के मौजूदा मुख्य सचिव डॉ. पुनीत कुमार गोयल के रिटायरमेंट के बाद नए मुख्य सचिव की नियुक्ति पर सबकी नजर रहेगी. राजस्थान कैडर के वरिष्ठ अधिकारी को मणिपुर भेजे जाने के बाद ठाकुर का नाम इस दौड़ में प्रमुखता से सामने आया है. फिलहाल अंतिम फैसला सरकार को करना है. आने वाले दिनों में मणिपुर के नए मुख्य सचिव के नाम पर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है.

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