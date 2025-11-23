प्रवासी राजस्थानी दिवस, उभरते राजस्थान के औद्योगिक परिदृश्य पर मंथन, निवेश के नए दरवाजे खुलेंगे

Jaipur News: आगामी प्रवासी राजस्थानी दिवस अब सिर्फ मिलन-मेला नहीं, बल्कि विकसित राजस्थान की यात्रा में प्रवासी राजस्थानियों के योगदान का ठोस रोडमैप तैयार करने वाला मंच बनेगा। इस बार का पूरा फोकस निवेश, इंडस्ट्री और विकास पर रहेगा.
Jaipur News: प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ने के लिए भजनलाल सरकार ने जोरदार तैयारियां शुरू की है मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार के कार्यक्रम जल्द शुरू होंगे 10 दिसम्बर को प्रवासी राजस्थानी दिवस के आयोजन के मौके पर इस बार सरकार सेक्टोरल सत्र आयोजित करेगी.
भजनलाल सरकार प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियों में जोर शोर से जुटी है सरकार प्रवासी राजस्थानी दिवस को केवल एक आयोजन नहीं मानकर, विकसित राजस्थान की यात्रा में प्रवासी समुदाय के योगदान का एक विस्तृत रोडमैप बनाकर आगे बढ रही है। इस बार प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन और जल जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर आयोजित होने वाले सेक्टोरल सत्रों में प्रदेश के उभरते औद्योगिक परिदृश्य और निवेश की संभावनाओं पर गहन मंथन किया जाएगा। सरकार विभिन्न सत्रों के जरिये हर प्रवासी राजस्थानी से प्रदेश से उनके जुड़ाव को महसूस कराना चाहती है.
ताकि यह आयोजन की खुशबू दुनियांभर में रह रहे हर एक प्रवासी तक पहुंचे और यह कार्यक्रम दुनियाभर में फैले राजस्थानी भाई-बहनों को एक सूत्र में जोड़ने का ऐतिहासिक अवसर साबित हो।
सेक्टोरल सत्रों में विशेषज्ञ एवं प्रतिष्ठित संस्थान करेंगे संवाद
प्रवासी समुदाय को प्रदेश में उपलब्ध संभावनाओं से रूबरू करवाने एवं उनके सुझाव साझा करने के लिए विभिन्न विषयों पर सेक्टोरल सत्र आयोजित होंगे। इन सत्रों में आईआईटी, आईआईएम, उद्योग समूहों, स्वास्थ्य संस्थानों तथा अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा संवाद किया जाएगा। शिक्षा संबंधी सत्र में आईआईएम, आईआईटी,और देश के नामी स्कूल, संयुक्त अरब अमीरात एवं स्वास्थ्य संबंधी सत्रों में देश के नामी विशेषज्ञ अपने अनुभव साझा करेंगे। इसी तरह इंडस्ट्री एवं वाटर पर विशेष सत्र आयोजित होंगे । मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को सेक्टोरल सत्रों के लिए आमंत्रित वक्ताओं, प्रतिभागियों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है
राजस्थान की समृद्ध विरासत और विकास प्रदर्शनी होगी प्रदर्शित
प्रवासी राजस्थानी दिवस के मौके पर राजस्थान की समृद्ध विरासत के साथ ही राजस्थान प्रदेश के विकास की झलक भी साझा की जाएगी। विकसित राजस्थान एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों, नवाचारों को प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया जाए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विशेष रूप से प्रदेश की लोक कला एवं संस्कृति की झलक दिखेगी प्रवासी राजस्थानी सम्मान पुरस्कार के लिए चयन प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और पूर्व निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किया जा रहा है.
राजस्थान फाउंडेशन के सभी चैप्टर्स एवं प्रवासी संगठनों के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगो को सरकार आमंत्रित कर रही है बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए अपना पंजीकरण करवा रहे हैं। साथ ही, प्रवासी राजस्थानी सम्मान के लिए प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन भी स्क्रीनिंग कमेटी शुरू कर चुकी है जाहिर है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग’ के गठन के बाद इस बार का आयोजन एतिहासिक होगा सरकार की तैयारिंया तो यही संकेत दे रही है.
