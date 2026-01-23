राजस्थान जनगणना 2027: अब खुद भर सकेंगे अपनी जानकारी, जानें कब तक सेल्फ सेंसस का है मौका

Rajasthan News: राजस्थान में 16 मई से जनगणना का प्रथम चरण शुरू होगा. पहली बार 1-15 मई तक नागरिकों को सेल्फ सेंसस का विकल्प मिलेगा. 33 सवालों के जरिए मकानों और सुविधाओं का डेटा जुटाया जाएगा, जबकि जातीय जनगणना दूसरे चरण में होगी.
Trending Photos
Rajasthan Census 2027: राजस्थान में जनगणना-2027 का बिगुल बज चुका है. राज्य का सांख्यिकी विभाग इस दशक के सबसे बड़े प्रशासनिक अभ्यास के लिए पूरी तरह तैयार है. इस बार की जनगणना कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि इसमें पहली बार डिजिटल नवाचारों को शामिल किया गया है और स्व-गणना (Self-Census) का विकल्प दिया जा रहा है.
जनगणना का शेड्यूल और सेल्फ सेंसस
जनगणना की प्रक्रिया दो मुख्य चरणों में पूरी होगी. पहले चरण में मकान सूचीकरण (House Listing) का कार्य किया जाएगा. स्व-गणना (1-15 मई) तक देश के इतिहास में पहली बार आम जनता को खुद अपनी जानकारी पोर्टल या ऐप के माध्यम से अपलोड करने का मौका मिलेगा. प्रगणक बाद में इसे केवल वेरिफाई करेंगे. हाउस लिस्टिंग (16 मई - 14 जून) के लिए सरकारी कर्मचारी घर-घर जाकर मकानों का डेटा जुटाएंगे. दूसरे चरण में जनगणना के जरिए वास्तविक व्यक्तियों की गिनती और बहुप्रतीक्षित जातीय जनगणना दूसरे चरण में होगी, जिसकी अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी.
33 सवालों में सिमटेगी आपकी जीवनशैली
पहले फेज में मकानों की स्थिति और बुनियादी सुविधाओं को समझने के लिए 33 सवाल पूछे जाएंगे. इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं. मकान की बनावट- फर्श, दीवार और छत में प्रयुक्त सामग्री. पेयजल का स्रोत, शौचालय का प्रकार, बिजली और गंदे पानी की निकासी. डिजिटल कनेक्टिविटी में इंटरनेट सुविधा, स्मार्टफोन, लैपटॉप और कंप्यूटर की उपलब्धता. परिवहन व अन्य सुविधाओं में साइकिल, कार, स्कूटर और रसोई में इस्तेमाल होने वाला ईंधन (LPG/PNG) और परिवार द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य अनाज सवालों में शामिल होगें.
15 महीनों तक तबादलों पर बैन
इस महाभियान की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर करीब 15 महीनों के लिए रोक लगा दी है. इस कार्य में कलेक्टर, एसडीएम से लेकर करीब 2 लाख अफसर-कर्मचारी और 1.60 लाख प्रगणक (Enumerators) तैनात किए जाएंगे. यह सुनिश्चित किया गया है कि पूरी प्रक्रिया के दौरान डेटा की शुद्धता और पारदर्शिता बनी रहे.
क्या बदलेगा
इस बार की जनगणना केवल 'सिर गिनने' तक सीमित नहीं है. यह राजस्थान के हर परिवार के आर्थिक और सामाजिक स्तर का एक डिजिटल मैप तैयार करेगी. स्व-गणना के विकल्प से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि आंकड़ों में त्रुटि की संभावना भी कम होगी. सांख्यिकी विभाग जल्द ही इसके लिए मोबाइल ऐप और पोर्टल का लिंक सार्वजनिक करेगा.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!