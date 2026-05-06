/चंबल कोटा प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार पर मंत्री सुरेश रावत का एक्शन, 3 फर्म होंगी ब्लैक लिस्ट

Rajasthan Canal Project Scam: राजस्थान के जयपुर में दायीं मुख्य नहर चंबल कोटा प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार पर एक्शन मोड में है. अनियमितताओं को लेकर जल संसाधन विभाग के इंजीनियर्स और फर्मों पर गाज गिरेगी. इस मामले में 3 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया जा चुका है, लेकिन भ्रष्टाचार पर अभी एक्शन बाकी है.

जल संसाधन विभाग में भ्रष्टाचार पर मंत्री सुरेश सिंह रावत ने शिकंजा कसा है. दायीं मुख्य नहर सीएडी चम्बल कोटा में चल रहे निर्माण कार्यों में फर्मों और इंजीनियर्स ने जमकर भ्रष्टाचार किया, जिसके बाद में 3 फर्मों के खिलाफ जल संसाधन विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रोजेक्ट में घटिया सामग्री के इस्तेमाल पर गर्ग एसोसिएशन पंजाब, एरो कंस्ट्रक्शन हैदराबाद, मैसर्स नियाती इंफ्रा के खिलाफ डिबार या ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई करेगा. इस मामले में 3 इंजीनियर्स को चार्जशीट भी थमाई गई. जल्द ही उन पर भी गाज गिरेगी.

इन 3 तीन इंजीनियर्स को थमाई चार्जशीट

सीएडी चम्बल कोटा प्रोजेक्ट के कार्यों में मानक सामग्री का उपयोग नहीं पाए जाने के कारण सीएडी अंता के कनिष्ठ अभियंता नेमीचंद बैरवा, सोनू कुमार गोचर और दीपक चौधरी को निलम्बित किया गया है. इसके साथ ही दायीं मुख्य नहर खंड द्वितीय सीएडी चम्बल कोटा के अधिशाषी अभियंता हेमराज मीणा, सहायक अभियंता, तकनीकी सहायक नरेश मालव, दायीं नहर खंड सीएडी चम्बल अंता के सहायक अभियंता अमित कुमार बोहरा को चार्जशीट थमाई है, जल्द ही अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी.

गुणवत्ता पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं

जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है. किसी भी स्तर पर घटिया सामग्री पाए जाने पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं. मामला सामने आने के बाद कोटा अधीक्षण अभियंता और अधीक्षण अभियंता गुणवत्ता नियंत्रण इकाई द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण करवाया गया था. घटिया कार्यों को चिन्हित कर उन्हें हटाया जा रहा है.

