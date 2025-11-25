राजस्थान के मतदाताओं के लिए बड़ी राहत! SIR फॉर्म की स्थिति जानना हुआ बेहद आसान, बस 1 मिनट में मिल जाएगी रिपोर्ट

Rajasthan News: विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान में फॉर्म जमा करने के बाद उसकी स्थिति पता करने को लेकर लोगों में काफी उलझन रहती है. कई मतदाता बीएलओ पर निर्भर रहते हैं और समय निकल जाने के बाद उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ नहीं पाता. अब प्रशासन ने साफ कहा है कि मतदाता खुद घर बैठे अपने फॉर्म की स्थिति जांचें और अगर कोई गलती दिखे तो तुरंत बताएं.

निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई ऑनलाइन सुविधा से अब यह परेशानी पूरी तरह खत्म हो जाती है. मतदाता voters.eci.gov.in/enumeration-form-new पर जाकर आसानी से यह देख सकते हैं कि बीएलओ ने उनका फॉर्म ऑनलाइन चढ़ा दिया है या नहीं. वेबसाइट खोलने के बाद सबसे पहले अपना राज्य चुनना होता है और फिर मतदाता पहचान पत्र की संख्या दर्ज करनी होती है. जैसे ही जानकारी भरते हैं, अगर फॉर्म अपलोड हो चुका है, तो स्क्रीन पर ‘सफलतापूर्वक जमा हुआ’ लिखा दिखाई देता है.

जिन मतदाताओं ने फॉर्म खुद ऑनलाइन भेजा है, उनके लिए भी यही तरीका लागू है. इससे लोगों को बार-बार बीएलओ के घर या ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ती और पूरी प्रक्रिया ज्यादा साफ और सुविधाजनक हो जाती है.

निर्वाचन विभाग का कहना है कि फॉर्म की स्थिति देखने में केवल एक-दो मिनट का समय लगता है. साथ ही बीएलओ को निर्देश दिए गए हैं कि वे रोज अपने क्षेत्र के सारे फॉर्म समय पर ऑनलाइन डालें. अगर किसी मतदाता का फोन आए या किसी को मदद चाहिए, तो तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जाए.

प्रशासन ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने फॉर्म की स्थिति अवश्य जांचें. अगर कोई गलती या देरी दिखाई दे, तो तुरंत सुधार करवाएं, ताकि आने वाले चुनाव में किसी का नाम लिस्ट से बाहर न रह जाए.

SIR फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए सबसे पहले voters.eci.gov.in पर जाएं और होम पेज पर दिए गए ‘Voter Services’ या ‘नया पंजीकरण/शुद्धिकरण’ विकल्प को चुनें. इसके बाद अपने मोबाइल नंबर से OTP डालकर लॉगिन करें. लॉगिन होने के बाद SIR फॉर्म का विकल्प खोलें, फिर अपना राज्य और विधानसभा क्षेत्र चुनें. अब मांगी गई जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि और पता ध्यान से भरें.

इसके बाद आधार, आयु प्रमाण और निवास प्रमाण जैसे जरूरी दस्तावेज अपलोड करें. सभी विवरण भरने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. सबमिट होते ही आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिसे सुरक्षित रख लें. आगे चलकर इसी नंबर की मदद से आप अपने फॉर्म की स्थिति आसानी से देख सकते हैं.

