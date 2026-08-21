/राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फैसला, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास को 6 महीने का एक्सटेंशन, फरवरी 2027 तक संभालेंगे कमान

Jaipur News: राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर विराम लग गया है. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास को केंद्र सरकार से छह महीने का सेवा विस्तार मिल गया है. उनका मौजूदा कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त होना था, लेकिन अब वे 28 फरवरी 2027 तक मुख्य सचिव के पद पर बने रहेंगे. केंद्र के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं.

1989 बैच के आईएएस अधिकारी वी. श्रीनिवास ने 17 नवंबर 2025 को राजस्थान के मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला था. राज्य सरकार ने 23 जुलाई को उनके सेवा विस्तार का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था. करीब नौ महीने के कार्यकाल के बाद मिले इस एक्सटेंशन को प्रशासनिक निरंतरता और सरकार के भरोसे से जोड़कर देखा जा रहा है.

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चुनावी दौर में प्रशासनिक निरंतरता पर जोर

श्रीनिवास के कार्यकाल को छह महीने बढ़ाने का फैसला ऐसे समय हुआ है, जब राज्य में शहरी निकाय चुनाव के साथ प्रस्तावित पंचायतीराज चुनाव भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक चुनौती हैं. ऐसे में मुख्य सचिव स्तर पर बदलाव के बजाय मौजूदा नेतृत्व को जारी रखने से प्रशासनिक कामकाज में निरंतरता बनाए रखने में मदद मिलेगी.

एक्सटेंशन के साथ ही अगले मुख्य सचिव को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी फिलहाल रोक लग गई है. वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की संभावित दावेदारियों और पोस्टिंग को लेकर बन रहे समीकरण अब कम से कम छह महीने आगे खिसक गए हैं.

फैसलों की रफ्तार और मॉनिटरिंग पर फोकस

वी. श्रीनिवास के कार्यकाल की प्रमुख विशेषताओं में निर्णय प्रक्रिया को तेज करना और फील्ड से सचिवालय तक काम की नियमित निगरानी शामिल रही. विभागीय समीक्षा के साथ जिलों की परफॉर्मेंस और नागरिक शिकायतों के निस्तारण को भी प्रशासनिक एजेंडे में प्रमुख स्थान दिया गया.

ई-फाइलिंग में प्रक्रियात्मक स्तर कम करने पर जोर दिया गया, ताकि फाइलों की अनावश्यक आवाजाही घटे और फैसले जल्दी लिए जा सकें. प्रशासनिक कामकाज में देरी को कम करने के लिए इसी दिशा में कई स्तरों पर प्रक्रियाओं को सरल बनाने की कोशिश की गई.

181 शिकायत व्यवस्था को बनाया अधिक सक्रिय

मुख्यमंत्री जनसंपर्क पोर्टल की 181 हेल्पलाइन के जरिए शिकायतों के निस्तारण को भी अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश हुई. आईएएस अधिकारियों को परिवादियों से सीधे फोन पर बातचीत कर उनकी शिकायत सुनने और समाधान की जिम्मेदारी दी गई.

इस व्यवस्था का उद्देश्य अधिकारियों और आम लोगों के बीच सीधा संवाद बढ़ाना तथा शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया को अधिक जवाबदेह बनाना था. विभागीय हेल्पलाइन और शिकायत निस्तारण तंत्र को भी सक्रिय करने पर जोर दिया गया.

Compliance Reduction और डीरेग्यूलेशन पर काम

श्रीनिवास के कार्यकाल में Compliance Reduction और डीरेग्यूलेशन को प्रशासनिक सुधार के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में आगे बढ़ाया गया. पहले चरण में भूमि, श्रम, यूटिलिटीज, अनुमोदन और निरीक्षण से जुड़े 23 प्राथमिक सुधार लागू किए गए.

इन सुधारों का उद्देश्य अनावश्यक अनुमोदनों और अनुपालन का बोझ कम करना, सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना और कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया को आसान करना रहा. अप्रैल से जून 2026 के बीच 30,017 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 17,201 आवेदन स्वीकृत किए गए. इस अवधि में स्वीकृति दर 57.30 प्रतिशत रही.

केंद्र के अनुभव का राजस्थान में इस्तेमाल

मुख्य सचिव बनने से पहले वी. श्रीनिवास केंद्र के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) में करीब सात वर्ष तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं. केंद्र में प्रशासनिक सुधारों से जुड़े लंबे अनुभव का असर राजस्थान में उनकी कार्यशैली में भी दिखाई दिया.

राज्य में आने के बाद केंद्र और राजस्थान सरकार के बीच बेहतर समन्वय, केंद्रीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा केंद्र से राज्य के लिए संसाधन और सहयोग हासिल करने पर भी ध्यान दिया गया. उनकी कार्यशैली में केंद्र की प्राथमिकताओं और राज्य सरकार के विजन के बीच तालमेल बनाने की कोशिश प्रमुख रही.

अगले छह महीने में होंगी कई चुनौतियां

अब छह महीने का अतिरिक्त कार्यकाल मिलने के बाद श्रीनिवास के सामने शुरू किए गए सुधारों को आगे बढ़ाने की चुनौती होगी. शहरी निकाय चुनाव और पंचायतीराज चुनाव के साथ ई-गवर्नेंस, शिकायत निस्तारण, डीरेग्यूलेशन और विभागीय परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग उनकी प्रशासनिक प्राथमिकताओं की परीक्षा लेंगे.