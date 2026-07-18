/प्रसूताओं की मौत पर सख्त हुई सरकार, हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी की निगरानी तेज, मुख्य सचिव ने की समीक्षा

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Rajasthan Health News: राजस्थान में प्रसूताओं की मौत और प्रसव के दौरान सामने आ रही गंभीर चिकित्सकीय जटिलताओं को लेकर राज्य सरकार ने निगरानी और सख्त कर दी है. इसी कड़ी में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने स्वास्थ्य भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेशभर की मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की.
बैठक गायत्री राठौड़ समेत ये लोग रहे मौजूद
बैठक में प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़, एनएचएम निदेशक डॉ. जोगाराम, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त बाबूलाल गोयल, जनस्वास्थ्य निदेशक डॉ. रवि प्रकाश शर्मा सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. वहीं सभी जिलों के कलेक्टर, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य, अस्पताल अधीक्षक, स्त्री रोग विशेषज्ञ और स्वास्थ्य अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े. बैठक में मातृ मृत्यु के मामलों, हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी, रेफरल व्यवस्था, प्रसव सेवाओं और उपचार प्रबंधन की गहन समीक्षा की गई. साथ ही जमीनी स्तर पर चल रहे विशेष अभियान और भविष्य की कार्ययोजना पर भी चर्चा हुई.
चार दिनों से विशेष अभियान चला रहा स्वास्थ्य विभाग
प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि विभाग का फोकस हाई-रिस्क गर्भवती महिलाओं की समय पर पहचान और लगातार निगरानी पर है. इसके लिए पिछले चार दिनों से विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गर्भवती महिलाओं की मेडिकल हिस्ट्री, टीकाकरण, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर और अन्य स्वास्थ्य मानकों की जांच की जा रही है.
उन्होंने कहा कि एएनएम, आशा कार्यकर्ता और चिकित्सा अधिकारी स्तर तक प्रत्येक गर्भवती महिला की स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रखी जा रही है. उप स्वास्थ्य केंद्रों पर उनकी रिपोर्ट की समीक्षा कर जरूरत पड़ने पर उन्हें विशेषज्ञ चिकित्सकों से जोड़ा जा रहा है, ताकि किसी भी जटिलता की स्थिति में समय पर उपचार उपलब्ध कराया जा सके. सरकार का लक्ष्य मातृ मृत्यु दर को और कम करना तथा प्रत्येक गर्भवती महिला को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है.
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