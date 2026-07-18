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प्रसूताओं की मौत पर सख्त हुई सरकार, हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी की निगरानी तेज, मुख्य सचिव ने की समीक्षा

Rajasthan Health News: राजस्थान सरकार ने प्रसूताओं की मौत और प्रसव संबंधी जटिलताओं को देखते हुए मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी और सख्त कर दी है. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेशभर की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए हाई-रिस्क गर्भवती महिलाओं की समय पर पहचान और उपचार पर जोर दिया.

Edited byAman SinghReported bypreeti tanwar
Published: Jul 18, 2026, 07:15 PM|Updated: Jul 18, 2026, 07:15 PM
प्रसूताओं की मौत पर सख्त हुई सरकार, हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी की निगरानी तेज, मुख्य सचिव ने की समीक्षा
Image Credit: Rajasthan Health NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Health News: राजस्थान में प्रसूताओं की मौत और प्रसव के दौरान सामने आ रही गंभीर चिकित्सकीय जटिलताओं को लेकर राज्य सरकार ने निगरानी और सख्त कर दी है. इसी कड़ी में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने स्वास्थ्य भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेशभर की मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की.

बैठक गायत्री राठौड़ समेत ये लोग रहे मौजूद

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बैठक में प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़, एनएचएम निदेशक डॉ. जोगाराम, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त बाबूलाल गोयल, जनस्वास्थ्य निदेशक डॉ. रवि प्रकाश शर्मा सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. वहीं सभी जिलों के कलेक्टर, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य, अस्पताल अधीक्षक, स्त्री रोग विशेषज्ञ और स्वास्थ्य अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े. बैठक में मातृ मृत्यु के मामलों, हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी, रेफरल व्यवस्था, प्रसव सेवाओं और उपचार प्रबंधन की गहन समीक्षा की गई. साथ ही जमीनी स्तर पर चल रहे विशेष अभियान और भविष्य की कार्ययोजना पर भी चर्चा हुई.

चार दिनों से विशेष अभियान चला रहा स्वास्थ्य विभाग

प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि विभाग का फोकस हाई-रिस्क गर्भवती महिलाओं की समय पर पहचान और लगातार निगरानी पर है. इसके लिए पिछले चार दिनों से विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गर्भवती महिलाओं की मेडिकल हिस्ट्री, टीकाकरण, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर और अन्य स्वास्थ्य मानकों की जांच की जा रही है.

उन्होंने कहा कि एएनएम, आशा कार्यकर्ता और चिकित्सा अधिकारी स्तर तक प्रत्येक गर्भवती महिला की स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रखी जा रही है. उप स्वास्थ्य केंद्रों पर उनकी रिपोर्ट की समीक्षा कर जरूरत पड़ने पर उन्हें विशेषज्ञ चिकित्सकों से जोड़ा जा रहा है, ताकि किसी भी जटिलता की स्थिति में समय पर उपचार उपलब्ध कराया जा सके. सरकार का लक्ष्य मातृ मृत्यु दर को और कम करना तथा प्रत्येक गर्भवती महिला को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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